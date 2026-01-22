Trump: ABD’yi kriptonun küresel merkezi haline getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen World Economic Forum’da dünya liderleri ve bankacılara hitaben yaptığı uzun konuşmada, dijital varlık sektörünü destekleyen yasaları savunarak ABD’nin “kriptonun dünya başkenti” konumunu güvence altına aldığını söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, geçen yıl stablecoin’lere odaklanan “dönüm noktası niteliğindeki GENIUS Act”i imzaladığını belirtti. Bu adımı kısmen siyasi destek kazanmak, kısmen de China’nın sektörde liderliği ele geçirmesini önlemek amacıyla attığını ifade etti. Kongre’nin daha geniş piyasa yapısı kuralları üzerinde çalıştığını söyleyen Trump, söz konusu düzenlemeleri “çok yakında” imzalamayı umduğunu dile getirdi.

ABD Senatosu’nda piyasa yapısına ilişkin yasa tasarısı iki komite üzerinden ele alınıyor. Komitelerden birinin çarşamba günü taslak metni yayımlaması beklenirken, diğer komite geçen hafta oylamayı geri çekti ve çalışmalarını sürdürüyor.

Trump, kripto politikalarını gündeminin üst sıralarına almasının iki nedeni olduğunu söyledi. “Birincisi, bunun siyasi olarak iyi olacağını düşündüm ve öyle oldu. Muazzam bir siyasi destek aldım,” dedi. Kripto şirketlerinin, 2024 ABD seçimlerinde adaylara yüz milyonlarca dolar bağış yapan siyasi eylem komitelerini desteklediği, bu yapıların 2026 ara seçimlerini etkilemeye hazırlandığı belirtildi. Trump ayrıca, Çin’in kripto pazarını hedeflediğini vurgulayarak, yapay zekâda olduğu gibi bu alanda da ABD’nin kontrolü elinde tutması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin, para birimi ve finans konusunda küresel iş birliği yürütüyor ve küresel makro politika koordinasyonuna katılıyor" dedi.