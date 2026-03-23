Trump açıklaması sonrası Bitcoin’de sert toparlanma

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye yönelik İran ile "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını açıklamasının ardından pazartesi günü yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalardaki bu yükseliş, yatırımcıların askeri gerilim ve enerji arzı kesintisi endişeleriyle riskten kaçındığı kırılgan bir makroekonomik ortamda gerçekleşti. Analistler, jeopolitik risklerin ve faiz beklentilerindeki değişimlerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. ABD tahvillerinin oynaklığının artması ve doların güçlenmesiyle birlikte, kripto varlıkların jeopolitik bir koruma aracından ziyade risk iştahına duyarlı varlıklar olarak hareket ettiği gözleniyor.