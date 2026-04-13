Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty'de kriz

Projeye on milyonlarca dolar yatıran Sun, girişimi "kapı kılığında bir tuzak" olarak nitelendirerek, içeridekilerin kullanıcı fonlarını dondurmasına olanak tanıyan gizli kontrol mekanizmaları kurulduğunu iddia etti.

Sun, sosyal medya paylaşımında projeyi “kapı gibi görünen bir tuzak” olarak nitelendirirken, eleştiriler şirketin kendi WLFI tokenlarını teminat göstererek kredi kullanmasına odaklandı. Projenin, 3 milyar WLFI tokenını bir borç verme platformuna yatırarak 75 milyon dolar stablecoin borç aldığı belirtildi.

Eleştirmenler, bu hamlenin token kilitlerinin açılacağı döneme denk gelmesi nedeniyle, piyasaya yeni arz gelmeden önce nakit çekilmesine olanak sağlayabileceğini savunuyor. Ayrıca fiyat düşüşü durumunda pozisyonun likide edilmesiyle piyasaya yüksek miktarda token sürülmesi riskine dikkat çekiliyor.

Şirket ise iddiaları reddederek, teminat yapısını güçlendirebileceğini ve riskleri yönettiğini açıkladı. Proje sözcüsü, 75 milyon dolarlık borcun 25 milyon dolarlık kısmının geri ödendiğini ve pozisyonların korunmaya devam ettiğini belirtti.

WLFI tokenı ise geçen yıl arzın bir kısmının kilidinin açılmasının ardından değerinin yarısından fazlasını kaybetti.