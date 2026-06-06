Trump ailesinin stablecoin serveti Binance desteğiyle büyüyor

Bloomberg'in haberine göre, Donald Trump ve oğullarının kurucu ortakları arasında bulunduğu World Liberty Financial'ın dolara endeksli stablecoin'i USD1, kısa sürede kripto para piyasasının en büyük projelerinden biri haline geldi. Mart 2025'te piyasaya sürülen USD1'in bu yıl yaklaşık 150 milyon dolar gelir üretmesinin beklendiği belirtilirken, projenin büyümesinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in önemli rol oynadığı ifade edildi.

Hesaplamalara göre, World Liberty'nin stablecoin faaliyetlerinin değeri yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaşırken, şirket varlıklarının toplam değeri 2,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Trump ailesinin World Liberty'deki yaklaşık 630 milyon dolarlık payı ilk kez servet hesaplamalarına dahil edildi.

Trump ailesinin serveti 8 milyar dolara yaklaştı

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Trump ailesinin toplam serveti 7,8 milyar dolar seviyesinde bulunurken, World Liberty'deki varlıklar ailenin en değerli yatırımı konumuna yükseldi.

Haberde, World Liberty'nin USD1 gelirlerini Binance ile paylaşmadığı belirtildi. Buna karşın Binance'in USD1 kullanıcılarına ücretsiz WLFI tokenleri dağıttığı, bazı işlemlerde komisyonsuz işlem imkânı sunduğu ve çeşitli getiri kampanyaları düzenlediği aktarıldı. Ayrıca World Liberty'nin Binance'e USD1'in tanıtımında kullanılmak üzere pazarlama bütçesi sağladığı ifade edildi.

Finansal ilişkiler ciddi çıkar çatışması riskleri barındırıyor

İki şirket arasındaki ilişki, Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao'nun geçen yıl Donald Trump tarafından affedilmesinin ardından kamuoyunda dikkat çekti. Beyaz Saray, Trump ve ailesinin kripto faaliyetlerinde herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını açıklarken, Cornell Üniversitesi öğretim üyesi Eswar Prasad ise Trump yönetiminin kripto para sektörünü düzenleyen politikaları nedeniyle bu finansal ilişkilerin ciddi çıkar çatışması riskleri barındırdığını savundu.

USD1'in büyümesi, Trump yönetiminin stablecoin düzenlemelerini içeren GENIUS Act üzerinde çalıştığı döneme denk geldi. Kısa sürede dünyanın en büyük beş stablecoin'inden biri haline gelen USD1'in rezerv büyüklüğünün yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor.

Bloomberg'in tahminlerine göre, World Liberty, bu rezervlerden 2026 yılı boyunca yaklaşık 147 milyon dolar gelir elde edebilir. Şirket de nisan ayında yaptığı açıklamada USD1'in yıllık gelir hızının yaklaşık 159,5 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu duyurmuştu.