Trump döneminde SEC kriptoya alan açıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yayınladığı yıllık açıklamayla, 1 Ekim'de başlayan cari mali yıl için Wall Street firmalarını inceleme öncelikleri arasından kripto varlıkla ilgili hizmet sunan şirketlerin denetimine yapılan vurguyu kaldırdı.

SEC'in yatırım danışmanları, aracı kurumlar, takas kuruluşları, borsalar ve diğerlerinin yasal uyumluluğunu inceleyen Sınavlar Bölümü, denetimlerde artık müşteri veri gizliliği için yeni gerekliliklerin yanı sıra, vekalet görevi, davranış standartları ve varlık saklama konularına odaklanacağını belirtti.

Ancak açıklama, önceki yılların aksine, kripto faaliyetlerine ve dijital varlıkların oynaklığına açıkça odaklanan bağımsız bir bölüm içermedi.

Trump desteği

Kripto sektörünü hem siyasi hem de kişisel olarak benimseyen Başkan Donald Trump yönetimindeki SEC, sektörü dolandırıcılık ve uyumsuzlukla dolu olarak gören önceki yönetimden bir geri dönüş yaparak, dijital varlık sektörünün gelişimini teşvik etmek için kapsamlı bir gündem ortaya koydu. Sektörün, pazartesi günkü bu vurgu değişikliğini bir başka teşvik edici işaret olarak yorumlaması muhtemel.

SEC Sınavlar Bölümü Direktörü Paul Atkins, "Sınavlar, ajansın misyonunu yerine getirmek için önemli bir bileşendir, ancak bir 'yakalama' egzersizi olmamalıdır. Bugünkü sınav önceliklerinin açıklanması, firmaların SEC müfettişleriyle yapıcı bir diyalog kurmaya hazırlanmasını sağlamalı ve ajansın en kamuya dönük bölümünün önceliklerine şeffaflık kazandırmalıdır" dedi.