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Trump'ın imzaladığı kararname sonrası Bitcoin yükseliyor

Bitcoin, ABD’de Başkalık koltuğuna oturan Trump'ın kripto para birimlerini teşvik etmek ve dijital varlık stoku geliştirmek için bir kararname imzalamasının ardından yükseldi.

Haber Merkezi
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Trump'ın imzaladığı kararname sonrası Bitcoin yükseliyor
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Bitcoin yükselişini sürdürüyor ancak yeni bir ivme kazanmaya çalışırken hafta başında ulaştığı rekor seviyenin altında seyrediyor.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü kripto para birimlerini teşvik etmek ve dijital varlık stoku geliştirmek için bir kararname imzalamasının ardından 105 bin 741 dolar kadar yükseldi.

Saxo Bank analistleri, “Ulusal bir kripto stokuna yönelik planlarının hemen netlik kazanmaması duyarlılığı zayıflattı” dedi.

Bitcoin, yüzde 2’nin üzerinde artışla 105.400 dolardan işlem görüyor.

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