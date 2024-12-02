Trump’ın kripto piyasalarını düzenlemesi bekleniyor

Coinbase politika şefi Trump'ın zaferinin ardından kripto yasalarının hızla onaylanmasını bekliyor.

Coinbase'in baş politika sorumlusu Faryar Shirzad, CNBC'ye verdiği demeçte, kripto yanlısı bir politika platformunda yarışan Cumhuriyetçi seçilmiş başkanın Beyaz Saray'a girmesinin ardından kripto mevzuatının Kongre'den "oldukça hızlı bir şekilde" geçtiğini gördüğünü söyledi.

Cumhuriyetçi Parti ayrıca hem Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun kontrolünü ele geçirerek üçlü bir yönetim sağladı. Shirzad'a göre bu durum kripto yasalarını onaylama sürecini daha da sorunsuz hale getirecek.

Geçen hafta Coinbase destekli savunuculuk grubu Stand With Crypto'nun Birleşik Krallık bölümü tarafından düzenlenen bir etkinlikte CNBC'ye konuşan Shirzad, "Tarihteki en kripto yanlısı Kongre'ye sahibiz ve olağanüstü derecede kripto yanlısı bir başkan göreve geliyor. Bence bu kombinasyon sonunda kripto sahibi 50 milyon Amerikalının çıkarlarının ve sesinin politikada duyulmasına izin vermeli" dedi.