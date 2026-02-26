Trump'ın oğullarının desteklediği American Bitcoin zarar açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr tarafından desteklenen kripto para madencisi American Bitcoin, dördüncü çeyrekte 59,45 milyon dolar net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,48 milyon dolar kar elde etmişti.

American Bitcoin, Hut 8 altyapısını kullanarak endüstriyel ölçekte madencilik operasyonları yürütüyor ve üretim maliyetlerini piyasa fiyatlarının altında tutuyor. Şirketin hisseleri, son 12 ayda yaklaşık yüzde 22 değer kaybetti.

Dört çeyrekte gelir is,e 78,3 milyon dolar olarak gerçekleşti; analist beklentisi 79,6 milyon dolardı. Şirket, 2025 sonunda sahip olduğu 5.401 bitcoin sayısını artırarak 6.000 bitcoinin üzerine çıkardı.