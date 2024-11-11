SON DAKİKA... Trump'ın zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin, rekor tazeleyerek 82 bin dolara yaklaştı.

81.899 dolarla rekor kıran Bitcoin, bu yükselişin ardından bu sabah 07.23 itibarıyla 81.501 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, böylece ocak ayında gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Ethereum ise 3200 doların üzerine çıktı.