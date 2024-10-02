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Türkiye dünyanın yedinci en büyük kripto para pazarı

Chainalysis'in 2024 Küresel Kripto Para Benimsenmesi Endeksi'ne göre Türkiye, MENA Bölgesi'nde en büyük, dünya genelinde ise yedinci en büyük kripto para piyasası olarak tanımlandı.

Haber Merkezi
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Türkiye dünyanın yedinci en büyük kripto para pazarı
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Blokzinciri odaklı veri sağlayıcısı Chainalysis tarafından her yıl yayımlanan Küresel Kripto Para Benimsenmesi Endeksi’nin 2024 edisyonu, Türkiye’nin gelişen kripto para ekosistemindeki son gelişmelerin küresel sıralamaya etkilerini bir kez daha ortaya koydu.

136,8 milyar dolarlık değer

Rapora göre Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük kripto pazarı olarak tanımlandı. Temmuz 2023 - Haziran 2024 arasında elde edilen 136,8 milyar dolarlık değerle Türkiye, küresel sıralamada da yedinci oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Her yıl küresel kripto adaptasyonuna dair güvenilir ve kapsamlı veriler sunan Chanalysis raporu, Türkiye’nin yıldan yıla yükselen ekosistem değerini takip etmek için de başlıca kaynaklardan biri haline geldi. Raporda, Türkiye’nin güçlü kripto aktivitesinde yerel merkezi borsaların ve küresel borsaların oluşturduğu ekosistemin etkisine vurgu yapıldı ve Gate.TR’nin de aralarında olduğu 76 kripto para borsasının regülasyonlara uyma niyetini beyan ettiği belirtildi” dedi.

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