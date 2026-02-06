USDT, küresel stablecoin pazarında liderliğini güçlendirdi

USDT’nin piyasa değeri 2025’in 4. çeyreğinde 12,4 milyar dolar artarak 187,3 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında aylık bazda yüzde 4,9’luk bir büyüme kaydedilirken, 10 Ekim 2025’te yaşanan kripto likidasyon dalgasının ardından büyüme hızında görece bir yavaşlama gözlendi. Buna rağmen USDT, çeyrek genelinde istikrarlı bir artış sergiledi.

Dalgalı piyasa koşullarında görece güçlü performans

Raporda yer alan verilere göre 10 Ekim 2025 ile 1 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam kripto piyasa değeri yüzde 33’ten fazla geriledi. Aynı dönemde USDT yüzde 3,5 büyüme kaydederken, ikinci ve üçüncü en büyük stablecoin’ler sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 57 oranında küçüldü. Bu tablo, USDT’nin piyasa genelindeki daralmaya kıyasla daha dirençli bir performans ortaya koyduğunu gösterdi.

Rezervler 192,9 milyar dolara ulaştı

Tether’in toplam rezervleri 2025’in 4. çeyreğinde 11,7 milyar dolar artarak 192,9 milyar dolara yükseldi. Bu artış, varlıkların yükümlülükleri aşmasıyla birlikte 6,3 milyar dolarlık net özkaynak fazlası yarattı.

Rezervlerin dağılımında;

•96.184 Bitcoin (çeyrek boyunca +9.850 BTC),

•127,5 metrik ton altın (çeyrek boyunca +21,9 metrik ton)

yer aldı.

ABD Hazine Tahvillerinde küresel ölçekte öne çıkan maruziyet

Tether’ın ABD Hazine tahvillerine toplam maruziyeti 4. çeyrekte 6,5 milyar dolar artarak 141,6 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, Tether’ı ülke bazında değerlendirildiğinde Suudi Arabistan ve Almanya’nın önünde, dünyanın en büyük ABD tahvili sahiplerinden biri konumuna taşıdı.

2025 yılı genelinde Tether, toplam 28,2 milyar dolarlık ABD tahvili alımı gerçekleştirerek, son 12 ayda ülkelerle kıyaslandığında en büyük alıcılar arasında üst sıralarda yer aldı.

Toplam kullanıcı sayısı 534,5 milyona çıktı

USDT’nin tahmini toplam kullanıcı sayısı 2025’in 4. çeyreğinde 35,2 milyon artarak 534,5 milyona ulaştı. Böylece 4. çeyrek, üst üste sekizinci kez 30 milyonun üzerinde kullanıcı artışı yaşanan dönem oldu. Bu tahmin, zincir üzeri cüzdan kullanıcılarının yanı sıra merkezi platformlarda USDT kullanan kullanıcıları da kapsıyor.

Zincir üstü cüzdan sayısında tarihi artış

USDT tutan zincir üzeri cüzdan sayısı 4. çeyrekte 14,7 milyon artarak 139,1 milyona yükseldi. Bu artış, USDT tarihinde bugüne kadarki en yüksek çeyreklik cüzdan artışı olarak kayda geçti. USDT, tüm stablecoin cüzdanlarının yüzde 70,7’sini oluşturdu. Ayrıca, merkezi platformlarda USDT tutan kullanıcı sayısının 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Cüzdan profilleri incelendiğinde:

•yüzde 30,8’i USDT’lerinin tamamını tutan kullanıcılar,

•yüzde 6,7’si USDT’lerinin üçte ikisinden fazlasını tutan tasarrufçular,

•yüzde 62,6’sı ise daha aktif transfer gerçekleştiren göndericilerden oluştu.

Aylık aktif zincir üstü kullanıcı sayısı zirvede

Aylık aktif zincir üzeri kullanıcı sayısı çeyrek ortalamasında 24,8 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rakam, tüm stablecoin’ler genelindeki aylık aktif kullanıcıların yüzde 68,4’üne karşılık geliyor.

Transfer hacmi ve sayısında rekor

2025’in 4. çeyreğinde USDT ile zincir üzerinde transfer edilen toplam değer 248,6 milyar dolar artarak 4,4 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde zincir üzeri transfer sayısı 313,1 milyon artarak 2,2 milyara yükseldi ve yeni bir rekor kırıldı.

USDT’nin günlük dolaşım hızı çeyrek sonunda yüzde 18,2 olarak ölçüldü. Görece düşük hız, USDT’nin ağırlıklı olarak uzun vadeli kullanım ve değer saklama amacıyla tercih edildiğini ortaya koydu.

Spot piyasada pay artışı

Merkezi borsalarda USDT spot işlem hacmi 2025’in 4. çeyreğinde 3,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa genelindeki daralmaya rağmen USDT’nin spot piyasa payı yüzde 61,5’e yükseldi.