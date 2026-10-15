Uzmanından kripto para piyasası analizi: Bitcoin'de 90 bin dolar hedefi ve tokenizasyonun geleceği

Geleneksel finansal enstrümanlar arasındaki korelasyonun özellikle son dönemde bozulduğunu vurgulayan Ali Eşelioğlu, piyasalarda eski ezberlerin geçerliliğini yitirdiğini dile getirdi. Kripto varlıkların kendi iç dinamiklerinin yanı sıra son aylarda makroekonomik göstergelere olan duyarlılığının arttığını belirten Eşelioğlu; ABD enflasyon verileri, Merkez Bankası faiz kararları ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin piyasa üzerinde belirleyici bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bitcoin'de 81.500 dolar desteği güçlendi

Bitcoin'in dip seviyelerden 62.000 dolar bandına, ardından 77.000 ve 82.000 dolar seviyelerine kademeli bir yükseliş kaydettiğini aktaran Eşelioğlu, eylül sonu ve ekim başında 87.000-87.500 dolar aralığının birkaç kez test edildiğini hatırlattı. Bu seviyelerden gelen satışlarla gerileme yaşansa da 81.500-82.000 dolar desteğinin 3-4 kez başarıyla çalıştığına dikkat çeken uzman, bu tabanın korunmasının ileriye dönük olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı. Eşelioğlu, bu desteğin güç almasıyla birlikte Bitcoin'in öncelikle yeniden 87.000 dolar direncini denemesini ve ardından 90.000 doların üzerine tırmanmasını beklediğini ifade etti.

ETF çıkışları ve kurumsal denge arayışı

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde eylül ayında yakalanan pozitif havanın ekim başındaki satış dalgasıyla yerini gerilemeye bıraktığını belirten Eşelioğlu, Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 278 milyon dolar, Ethereum ETF'lerinden ise 695 milyon dolar çıkış yaşandığını açıkladı. Ethereum'un performans olarak biraz daha negatif ayrıştığını söyleyen Eşelioğlu, kurumsal tarafta ise MicroStrategy ve Fidelity gibi grupların alımlarıyla piyasada pozitif yönlü bir denge arayışının sürdüğünü ekledi.

Küresel piyasalarda güncel durum

Küresel piyasalarda paranın nereye kaydığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşelioğlu; yatırımcıların yüksek faiz ortamı nedeniyle kısa vadeli fonlara yöneldiğini, ana para akışının ise hisse senedi borsalarına kaydığını söyledi. S&P endeksinin rekor tazelediğini ve özellikle yapay zeka ile teknoloji şirketlerinin bu yükselişi sürüklediğini belirten Eşelioğlu; yüksek enerji ihtiyacı, finansman maliyetleri ve aşırı değerlemeler sebebiyle borsa tarafında belirgin bir risk gördüğünün altını çizdi. Altın ve gümüşün ise yüksek faiz getirisi nedeniyle beklenen çıkışı yapamadığını ifade etti.

Geleceğin trendi: Varlık tokenizasyonu ve hisse senedi tokenları

Finans dünyasının geleceğinde varlık tokenizasyonunun büyük bir yer tutacağını vurgulayan Ali Eşelioğlu; regülasyonların oturmasıyla birlikte menkul kıymetlerin, gayrimenkullerin, altın ve gümüş gibi değerli metallerin tokenizasyon pazarının hızla büyüyeceğini belirtti. Özellikle ABD borsalarındaki (S&P ve Nasdaq) binlerce hisse senedinin tokenizasyon yoluyla kripto yatırımcılarına sunulmasına yönelik borsaların ve finans devlerinin yoğun çalışmaları olduğunu aktaran Eşelioğlu, fiyat eşleştirmesi yöntemiyle yatırımcıların geleneksel borsa hesabı açmadan hisse senedi fiyat hareketlerinden yararlanabileceğini kaydetti.