Wall Street'teki sert düşüş kripto paraları da korkuttu

Bitcoin fiyatı Asya'da yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 76.667,08 dolara kadar gerilemenin ardından toparlanmaya çalışıyor. Şu sıralarda 79.669,40 dolar ile 24 saat öncesine göre yüzde 0,49 artıda seyrediyor.

Ether de yüzde 6'ya varan düşüşle Emil 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 1.756,48 doları test etti. Şu sıralarda yüzde 0,82 kayıpla 1855,67 dolarda.

FalconX Küresel Piyasalar Eş Başkanı Joshua Lim, "Artık sektörün stratejik Bitcoin rezervi yürütme emri olduğuna göre, kriptoda fiyatlandırılacak daha az olumlu ileriye dönük katalizör var ve makro risk iştahlarının insafına kaldık" dedi.

Evergreen Growth'un kripto yatırımları müdürü Hayden Hughes de rezerv duyurusuna "piyasanın şu anda olumsuz tepki veriyor gibi göründüğünü" söyledi. "Ancak benim tahminime göre bu gerçekten bir abartı ve piyasa şu anda aşırı satılmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.