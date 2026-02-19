Warren’dan Hazine ve Fed’e mektup: Kripto paketi Trump ailesini zenginleştirebilir

ABD Senatosu’nun Bankacılık Komitesi Kıdemli Üyesi Elizabeth Warren, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, "kripto para milyarderlerinin" vergi mükelleflerinin parasıyla kurtarılmaması konusunda çağrıda bulundu.

CNBC tarafından aktarılan mektupta Warren, olası bir kurtarma paketinin ABD halkı nezdinde büyük tepki çekeceğini ve bu durumun Başkan Trump ile ailesine ait World Liberty Financial şirketini doğrudan zenginleştirebileceğini belirtti.

Senatör Warren ayrıca 4 Şubat tarihinde gerçekleşen Finansal İstikrar Gözetim Konseyi yıllık rapor oturumuna atıfta bulunarak, Hazine Bakanı Bessent'in kripto endüstrisini kurtarma yetkisini sorguladı.

Kongre Üyesi Brad Sherman'ın, Hazine'nin Bitcoin'i kurtarma veya bankalara Bitcoin ile Trumpcoin alma talimatı verme yetkisi olup olmadığı yönündeki sorusuna karşılık Bessent, bankaların varlık çeşitlendirmesi kapsamında birçok farklı varlığı ellerinde tutabileceklerini ifade etti.