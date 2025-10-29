Western Union kripto para çıkarıyor

Özellikle ABD’nin dolar veya diğer birimlere endekslenmiş sabit değerli kripto paralara yönelik düzenlemeler yapması sonrasında teknoloji devleri daha rahat hareket etmeye başladı. Önce PayPal şimdi de Western Union piyasaya dahil oldu.

Western Union gelecek yılın ilk yarısında Solana blok zinciri üzerinde U.S. Dollar Payment Token (USDPT) adını verdiği kripto parasını kullanıma sunacak. USDPT parası Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek ve kullanıcılar Western Union’ın ortak borsaları aracılığıyla erişebilecek.

Donanımhaber'in aktardığına göre yeni para birimi, Western Union’ın 100 milyon müşterisine uluslararası para transferlerinde yerel para birimlerinin dalgalanmalarından etkilenmeden işlem yapma imkânı sunacak. Solana, hali hazırda birçok başarılı stablecoin projesine ev sahipliği yaparken, Western Union’ın girişimi bu alandaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.