WSJ, Binance'in Çin yasağını deldiğini yazdı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in, 2021 yılında kripto para ticaretini yasadışı ilan eden Çin'i geri dönmemesi gerekiyordu.

Ancak Binance Çin'de tek bir ayda 90 milyar dolarlık kripto para ile ilgili varlık ticareti gerçekleştirdi.

Bu iddia Wall Street Journal (WSJ) gazetesine ait. WSJ, Binance’in dijital para işlemlerinin yasak olduğu Çin’de aylık 90 milyar dolarlık işlem yaptığı haberini manşetlerine taşıdı.

Gazete haberini Binance verileri ile borsanın mevcut ve eski çalışanlarına dayandırdı. WSJ, Binance kullanıcılarının 2021'den beri kripto para ticaretinin yasadışı olduğu Çin'de aylık 90 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

WSJ, işlemlerin Çin'i Binance'in açık ara en büyük piyasası haline getirdiğini ve çok büyük traderların alım satımları hariç dünya çapındaki hacmin %20'sini oluşturduğunu belirtti.

Altı yıl önce Çin’den ayrıldı ama...

Binance'in kökü Çin'e dayanıyor. Ancak dünyanın en büyük kripto borsası 2017'de düzenleyici kurumların baskısı artınca Çin anakarasından çekildi.

Binance’in başı ABD’li düzenleyici kurumlarda dertte. Kripto para borsası hakkında, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi ABD'li düzenleyiciler soruşturmalar yürütüyor.

CFTC, Binance'e yasadışı bir borsa ve sahte bir uyum programı yürüttüğü gerekçesiyle mahkemeye verdi. SEC de Binance ile üst düzey yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao'ya borsanın işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiği, müşteri fonlarını yönlendirdiği, ABD'li müşterileri platformundan kısıtlayamadığı ve piyasa gözetim kontrolleri konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açtı.