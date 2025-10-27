Yatırımcı Bitcoin’i tercih etti!

20–24 Ekim haftasında spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 446 milyon dolar net giriş yaşandı. Girişlerin en büyük kısmı, 324 milyon dolar ile BlackRock’ın IBIT fonuna geldi.

Buna karşılık, spot Ethereum ETF’leri aynı dönemde 244 milyon dolar net çıkış yaşadı. Çıkışlarda 95,25 milyon dolar ile Fidelity’nin FETH fonu öne çıktı.

Hafta boyunca işlem gören dokuz Ethereum ETF’sinden hiçbiri net giriş bildirmedi.