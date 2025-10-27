  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Yatırımcı Bitcoin’i tercih etti!
Takip Et

Yatırımcı Bitcoin’i tercih etti!

Geçtiğimiz hafta Spot Bitcoin ETF’lerine giriş, Ethereum ETF’lerinden çıkış yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırımcı Bitcoin’i tercih etti!
Takip Et

20–24 Ekim haftasında spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 446 milyon dolar net giriş yaşandı. Girişlerin en büyük kısmı, 324 milyon dolar ile BlackRock’ın IBIT fonuna geldi.

Buna karşılık, spot Ethereum ETF’leri aynı dönemde 244 milyon dolar net çıkış yaşadı. Çıkışlarda 95,25 milyon dolar ile Fidelity’nin FETH fonu öne çıktı.

Hafta boyunca işlem gören dokuz Ethereum ETF’sinden hiçbiri net giriş bildirmedi.

Kripto Para
ABD’li finans devi, Bitcoin ve Ether’i kredi teminatı olarak kabul edecek
ABD’li finans devi, Bitcoin ve Ether’i kredi teminatı olarak kabul edecek
Bitcoin suskun ama hikâyesi büyüyor
ATILIM MURAT YAZDI
Mahkum edilmişti! Trump, Binance kurucusunu affetti
Trump, Binance kurucusunu affetti
Bitcoin sert satışların ardından toparlanmaya çalışıyor
Bitcoin sert satışların ardından toparlanmaya çalışıyor
Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!