Yeni kuşakların finansı: Kripto Para Ekosistemi

Kripto para piyasası uzayan ayı, geciken boğa piyasasına rağmen global bazda güçlü yatırım çekmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük risk sermayesi yatırımcıları milyarlarca dolarlık risk sermayelerini blockchain ve kripto para piyasasındaki girişimlere yatırıyor.

Merkeziyetsiz kripto para borsası Robinhood'dan, de-fi devi Revolut'a, Web 3.0 projelerinden NFT pazarına kadar her alanda gerçekleşen bu yatırımların arkasında dikkat çeken bazı fonlar var.

Bu yatırımlar hem bu projelerin temsil ettiği kripto paralar hem de bu sektörün geleceği açısından da önemli mesajlar barındırıyor.

Ekonomi gazetesinin dijital dergisi E-Mercek'in bu sayısında Bitget ana sponsorluğunda kripto paraların geldiği nokta ve geleceği üzerine özel içerikler, analizler, tablolar ve vizyon röportajlarını bir araya getirdik.

Her sayfası işinize yarayabilecek detaylarla dolu E-Mercek'in okumak için tıklayınız...