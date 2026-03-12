Yükselen petrol fiyatları Bitcoin üzerinde satış baskısı yarattı

Orta Doğu'da derinleşen İran çatışması ve petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, Asya seansında Bitcoin üzerinde satış baskısı yarattı.

Bitcoin, düne göre yüzde 1,75 düşüşle 69.418 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum da yüzde 2 kayıpla 2026,48 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan savaşın ardından diğer piyasalardan önce düşüş yaşamış, ardından hızla toparlanmıştı. Son günlerde 73.000 doların üzerine çıkarak yatırımcıların likiditesi yüksek varlıklara yönelmesiyle güvenli liman işlevi görmüştü.

BTAmina Bank’tan Andreja Cobeljic negatif fonlama oranlarının beş haftanın en düşük seviyesine indiğini, bunun tarihsel olarak güçlü getiriler öncesinde görüldüğünü belirtti. Cobeljic, büyük yatırımcıların (balina) 60.000 dolar bandında alım yaptığını ve bunun kısa vadede rahatlama rallisi için olumlu bir zemin oluşturduğunu ifade etti.