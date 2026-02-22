Zirvesinden yüzde 40’ın üzerinde geriledi: Bitcoin'de hikâye değişiyor mu?

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, zirvesinden yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Alışılmış senaryolar bu kez işlemiyor. Dipten alıcılar ortadan kayboldu; toparlanmayı destekleyen unsurlar ise, tersine dönmüş durumda. Altın makro-hedge argümanında öne çıkarken; ödemelerde stablecoin’ler, spekülasyonda tahmin piyasaları öne geçiyor.

Analistler, makro riskten korunma aracı olarak altının öne çıktığını; ödemelerde stablecoin’lerin, spekülasyonda ise, tahmin piyasalarının dikkat çektiğini ifade ediyor. Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, "Bitcoin’in temel hikayesi ‘fiyat yükselir’ idi. Artık ‘fiyat düşüyor’ hikayesi var. Bu iyi bir hikaye değil" dedi.

Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson, tahmin piyasaları ve emtia borsalarının kripto piyasalarından ilgiyi çektiğini söyledi. "BTC artık bir makro varlık ve trustee’lere, müşterilere ya da yönetim kuruluna anlatması daha kolay birçok alternatifle rekabet etmek zorunda" dedi.

"Bitcoin, spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor"

Bitcoin savunucuları hala 21 milyonluk arz sınırı, halving döngüleri ve deflasyon kodlamasına işaret ediyor. Ancak Sevens Report kurucusu Tom Essaye, "Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor, dijital altın değil, enflasyon ya da kaos hedge’i değil" ifadelerini kullandı.

Pantera Capital kurucusu Dan Morehead ise Bitcoin’in hala en likit dijital varlık olduğunu vurguladı. "Her zaman birileri korku ve belirsizlik yayar. Bu doğal. İnsanlar cep telefonu tabanlı paranın önemine şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor" dedi.