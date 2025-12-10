212’den yapay zekâ destekli pazar araştırma platformu Bolt Insight’a yatırım

Yaklaşık 15 yıldır Türkiye girişimcilik ekosisteminin öncüsü ve global teknoloji şirketlerinin destekçisi 212, yatırımlarını sürdürüyor. Türk girişimciler tarafından hayata geçirilen, İngiltere merkezli yapay zekâ destekli pazar araştırma şirketi Bolt Insight, 212’nin katıldığı, İngiltere merkezli Pembroke VCT’nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon sterlin yatırım aldı. Yatırım turuna 212 ve Pembroke VCT’nin yanı sıra Active Partners, Velocity ve TIBAS Ventures da katıldı. Bolt Insight aldığı yatırımla; yapay zekâ destekli platformu BoltChatAI’i global ölçekte büyütmeyi, yapay zekâ Destekli içgörü asistanını geliştirmeyi ve yaklaşık 153 milyar dolarlık küresel içgörü pazarındaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, yapay zekâ ile insan araştırmacıları birleştiren amiral gemisi ürünü sayesinde, markaların çoklu pazarlarda hızlı, derin ve güvenilir kalitatif içgörüler elde etmesini sağlayarak iş sorularına anında yanıt almayı mümkün kılıyor.

Yapay zekâ destekli platformu ile markaların dünya genelindeki tüketicilerle etkileşim kurmasını sağlayan Bolt Insight, 90 pazarda 5 milyondan fazla tüketiciyle görüştü. Unilever, Danone ve Reckitt gibi dünyanın en büyük 15 tüketici ürünleri şirketinden 11’i tarafından güvenle kullanılan Bolt Insight, bugüne kadar 20’den fazla ülkede 150’den fazla marka ile çalışarak yüzde 90 müşteri yenileme oranı elde etti.

Karabey: Küresel ölçekte içgörü üretiminde fark yaratıyorlar

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bolt Insight, markaların tüketicilerine daha yakın kalmasını sağlayan titiz yaklaşımıyla her zaman fark yaratıyor.

2022 yılındaki ilk yatırımımızdan bu yana ekip, gerçek insan içgörüsünü daha erişilebilir, hızlı ve global ölçekte kapsayıcı hâle getiren etkileyici bir platform geliştirdi. Araştırmanın genellikle yüzeysel veya rutin bir işlem haline geldiği günümüzde, Bolt Insight ölçekli, derin ve güvenilir içgörüler sunarak küresel ölçekte öne çıkıyor. Türk girişimciler tarafından kurulan ve İngiltere merkezli olarak büyüyen Bolt Insight’ın bu yapısı, 212 olarak yurt dışında ölçeklenen portföy şirketleri yaklaşımımızla da örtüşüyor. Bolt Insight’ın yeni aşamasında da yanlarında olmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. 212 olarak, bu tür vizyoner girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.”

Yurdakul: İçgörünün rolünü yeniden tanımlıyoruz

Bolt Insight Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Yurdakul ise şunları söyledi:

“Bolt Insight’ı 2019’da başlatırken misyonumuz, gerçek tüketici seslerini iş kararlarının merkezine taşımaktı. O zamandan beri, yapay zekânın dünyanın önde gelen markaları için araştırmanın hızını ve kalitesini artırabileceğini gösterdik. Aldığımız yeni yatırımla yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını güçlendirebileceğiz. Assistant AI Chief Insights Officer’ı geliştiriyoruz; bu sistem, işletmelere en kritik anlarda anında yanıt ve doğrudan tüketici erişimi sağlıyor. Bolt Insight olarak organizasyonlarda içgörünün rolünü yeniden tanımlarken bizi destekleyen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”