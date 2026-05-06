Geleceğin yatırımcıları Investimate’te buluştu

ForInvest’in teknoloji altyapısıyla gerçekleştirilen Investimate, gençlerin finansal piyasaları deneyimleyerek öğrenmelerine olanak sağlarken, yatırım süreçlerini birebir simüle eden yapısıyla öne çıktı. Katılımcılar, piyasa verileri üzerinden strateji geliştirirken aynı zamanda risk yönetimi, analiz ve karar alma konularında pratik kazanım elde etti.

‘Deneyim, bu sürecin en değerli çıktısı’

ForInvest CSO’su Fatmanur Arıcı, açılışta yaptığı konuşmada Investimate’in en güçlü yönünün katılımcılara sunduğu deneyim olduğunu vurguladı. Arıcı, yarışmanın sadece sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir öğrenim sunduğunu belirtti.

Gençlere sürecin değerine odaklanmaları yönünde tavsiyede bulunan Arıcı, “Bu yarışmada kazanmak ya da kaybetmekten öte, yaşanılan deneyimler sizleri inşa edecek. Bu süreç, gelecekteki iş hayatınıza yön verecek çok önemli kazanımlar içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ve veri odaklı dönüşüm vurgusu

Konuşmasında finans dünyasında hızla artan teknoloji kullanımına da dikkat çeken Arıcı, yapay zekâ ve veri odaklı dönüşümün altını çizdi. ForInvest’in bu alandaki çalışmalarına değinen Arıcı, “Verinin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu doğrultuda kendi bünyemizde ForMind adlı bir yapay zeka platformu geliştirdik ve Investech Summit 2025’te tüm sektörle paylaştık.” dedi.

Yapay zekânın finans dünyasındaki etkisinin giderek arttığını belirten Arıcı, gençlere bu alana yönelmeleri çağrısında bulundu. Arıcı, “Yapay zekâ, zamanı yeniden tanımlıyor: Bugünün bir günü, geçmişin aylarına, yıllarına eşdeğer bir dönüşüm yaratıyor. Yapay zeka çözümlerimizle, bu dönüşümü sadece yakalamıyor, kurumların karar alma hızını ve verimliliğini katlayarak rekabet avantajına dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yatırım okuryazarlığında sürdürülebilir destek

Yatırım teknolojileri alanındaki deneyimini eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle destekleyen ForInvest, gençlerin finansal okuryazarlık seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Investimate yarışması da bu vizyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Arıcı, yarışmanın gençlere kazandırdığı perspektife dikkat çekerek, “Bu süreçte edindiğiniz deneyim ve öğrenimler hiçbir zaman kaybolmayacak, aksine yıllar geçtikçe üzerine koyarak ilerleyeceksiniz.” dedi.

ForInvest’in teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen Investimate, bu yıl da gençlerin finansal dünyayı deneyimleyerek öğrenmelerine katkı sağlarken, geleceğin yatırımcılarının yetişmesine destek olmayı sürdürüyor.

Ödül alanlar belli oldu

Murat Sağman, Eralp Arslankurt, Dr. Berra Doğaner, Dr. Barış Esen, Jülide Yiğittürk, Ali Ağaoğlu, Cüneyt Paksoy ve Perihan Tantuğ’un yer aldığı jüride, yarışmanın kazananı Boğaziçi Üniversitesi'nden Mustafa Çıracı oldu. İkinci sırada aynı üniversiteden Arda Merttürk, üçüncü sırada ise İstanbul Okan Üviversitesi'nden Anıl Eryiğit yer aldı.