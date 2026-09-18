Golden Visa’da Türk yatırımcının profili değişti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yunanistan Golden Visa programına Türk yatırımcıların ilgisi sürüyor. Solena Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ela Aydoğan Keskineğe, Türkiye’den bugüne kadar yaklaşık 4 bin 975 ailenin program kapsamında yatırım yaptığını, Solena Grup olarak ise 890 aileye Golden Visa kartı verdiklerini kaydetti.

Yatırımcı profilindeki değişime dikkati çeken Keskineğe, “İlk yıllarda Golden Visa’yı ağırlıklı olarak piramidin en tepesindeki gelir seviyesine sahip kişiler tercih ederken, bugün talep orta sınıf ve orta sınıfın altındaki ailelere kadar yayıldı” dedi.

Talebin arkasındaki motivasyonların da değiştiğini aktaran Keskineğe, Schengen vizesinde yaşanan sıkıntılar, çocukların Avrupa’da eğitim planları, Yunanistan’ın Türkiye’ye yakınlığı ve yatırım beklentisinin öne çıktığını ifade etti.

Keskineğe, “Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek, Euro bazında kira geliri elde etmek ve yurt dışında uzun vadeli bir gayrimenkul yatırımına sahip olmak istiyor. Dolayısıyla bugün Golden Visa talebini tek bir nedene bağlamak mümkün değil; yaşam, eğitim, seyahat özgürlüğü ve yatırım beklentisi birlikte değerlendiriliyor” diye konuştu.

250 bin Euro’luk seçenek devam ediyor

Golden Visa programında yüksek talep gören bölgelerde yatırım eşiğinin 800 bin Euro’ya çıktığını kaydeden Keskineğe, ticari gayrimenkullerin konuta dönüştürüldüğü projelerde ise 250 bin Euro’luk yatırım seçeneğinin devam ettiğini bildirdi.

Bu modelin koşullarına ilişkin bilgi veren Keskineğe, “Daha önce ticari olarak kullanılan bir mülkün konuta dönüştürülmesi halinde 250 bin Euro’luk yatırımla Golden Visa alınabiliyor. Bu modelde metrekare zorunluluğu da bulunmuyor; gayrimenkul 50 metrekare de 78 metrekare de olabiliyor” dedi.

Solena Grup’un proje çalışmalarına da değinen Keskineğe, “Şu anda hem inşaat hem dönüşüm kapsamında 21’inci projemizi gerçekleştiriyoruz. İnsanların kira geliri elde edebileceği, kolayca alıp satabileceği, Yunanistan’a geldiğinde kendisinin de kalabileceği, tamamen mobilyalı ve özel rezidans yönetim modeliyle işletilen projeler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dönüşüm projelerinin yaklaşık bir yıl içinde tamamlandığını belirten Keskineğe, inşaat ruhsatının yaklaşık bir ay içinde alınabildiğini, sıfırdan yapılan inşaatlarda ise ruhsat ve yapım sürecinin daha uzun sürdüğünü aktardı.

Dönüşüm projelerindeki artışa karşı yatırımcıları uyaran Keskineğe, “Bir projenin Golden Visa’ya uygun olması, tek başına doğru bir gayrimenkul yatırımı olduğu anlamına gelmiyor. Yatırımcıların ‘Bu projeyi kim geliştiriyor, gerekli izinleri var mı, ne zaman teslim edilecek ve teslim sonrasında nasıl yönetilecek?’ sorularını mutlaka sorması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkulün yalnızca Golden Visa uygunluğu üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Keskineğe, kiralanabilirlik, gerektiğinde satılabilirlik ve uzun vadede değerini koruyabilme kriterlerinin de önem taşıdığının altını çizdi.

“Yerleşenlerin sayısı çok az”

Türk yatırımcıların Golden Visa’yı ağırlıklı olarak Yunanistan’a kalıcı olarak yerleşmek amacıyla almadığına işaret eden Keskineğe, “Türkiye’den Yunanistan’a yerleşenlerin sayısı çok az. Yaklaşık 4 bin 900 ailenin yüzde 1’inin bile Yunanistan’a yerleşmediğini tahmin ediyorum. Yatırımcıların büyük bölümünün önceliği buraya yerleşmek değil” diye konuştu.

250 bin Euro’luk konuta 750-800 Euro kira

Yunanistan’daki kira getirilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keskineğe, “Bugün 250 bin Euro’luk bir daireden aylık 750-800 Euro kira geliri elde edilebiliyor” dedi.

Özellikle küçük konutlara yönelik kiralama talebinin yüksek olduğuna dikkati çeken Keskineğe, öğrenci ve ülkedeki expat nüfusunun da bu talebi desteklediğini söyledi.

Kira modeline ilişkin örnek veren Keskineğe, “70-80 metrekarelik bazı daireleri, tapusu tek kalmak kaydıyla iki ayrı yaşam alanına dönüştürüyoruz. Bu alanların iki öğrenciye ayrı ayrı 450 Euro’dan kiralanması halinde toplam 900 Euro kira geliri elde edilebiliyor. Küçük konutlara yönelik ciddi bir ihtiyaç olduğu için bu daireler boş kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Golden Visa yatırımlarında kısa dönem kiralama yapılamadığını aktaran Keskineğe, yönettikleri 800’e yakın konutun yaklaşık yüzde 40’ının önceki mevzuat kapsamında Airbnb’de bulunduğunu, mevzuat değişikliğinden sonra alınan konutlarda ise orta ve uzun dönem kiralama yapıldığını kaydetti.

Tinos Adası’ndaki ELA Tinos butik oteliyle turizm ve otel yönetimi alanında da faaliyet gösterdiklerini belirten Keskineğe, bu deneyimi gayrimenkul projelerine taşıdıklarını ifade etti. Keskineğe, yatırımcıların mülklerinde kiralama, misafir ilişkileri ve operasyonel yönetimi özel rezidans yönetim modeliyle üstlendiklerini de sözlerine ekledi.

"Almış olmak için almayın"

Golden Visa kapsamında gayrimenkul satın alırken mülkün gerçek değerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Keskineğe, yüksek komisyonların bazı gayrimenkullerde satış fiyatını yukarı taşıyabildiğine dikkati çekti.

Keskineğe, “Yatırımcılarda ‘250 bin Euro ödediğim gayrimenkul gerçekten 250 bin Euro değerinde mi?’ endişesi oluşabiliyor. Değeri 240-250 bin Euro olan bir gayrimenkul, yüksek komisyonlar nedeniyle 280-300 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor. Bu nedenle aynı bölgedeki eski ve yeni gayrimenkullerin metrekare fiyatlarının mutlaka karşılaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Yatırım kararının yalnızca Golden Visa hakkı elde etmek amacıyla verilmemesi gerektiğinin altını çizen Keskineğe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almış olmak için almayın. Bugünden üç-beş yıl sonrasına minimum yüzde 30 değer artışı potansiyeli gördüğünüz bölgeleri tercih edin. Ancak bu potansiyele sahip çok fazla bölge olmadığını da bilmek gerekiyor.”

Yunanistan’da kira gelirleri üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödendiğini aktaran Keskineğe, yıllık emlak vergisinin ise kendi yatırım örneklerinde 250-350 Euro seviyesinde olduğunu bildirdi.

Vergi düzenlemesinde uygulama detayları bekleniyor

AB dışı ülke vatandaşlarının konut alımlarında uygulanan devir vergisine ilişkin planlanan değişikliğe değinen Keskineğe, hükümetin vergiyi 2027’den itibaren yüzde 3’ten yüzde 15’e çıkarmayı planladığını açıkladığını kaydetti.

Keskineğe, “Düzenleme henüz yasalaşmadı. Başlangıç tarihi şu anda Temmuz 2027 olarak konuşulsa da istisnalar ve geçiş hükümleri henüz kesinleşmedi” bilgisini verdi.

Bu süreçte yatırımcıların acele karar vermemesi gerektiğini vurgulayan Keskineğe, “Özellikle ‘1 Temmuz son tarih, acele edin’ gibi söylemlere temkinli yaklaşmakta fayda var. Gayrimenkul uzun vadeli bir yatırım. Kararın yalnızca olası bir vergi değişikliğine yetişmek amacıyla verilmesini doğru bulmuyorum. Yatırımcılarımıza resmî olarak yürürlüğe girmiş düzenlemeleri ve netleşmiş uygulama şartlarını esas almalarını öneriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Atina’da inşaat 2021’den sonra hızlandı

Yunanistan gayrimenkul piyasasının özellikle 2021 sonrasında hareketlendiğine dikkati çeken Keskineğe, “2014’te Atina’ya geldiğimde neredeyse hiç inşaat faaliyeti yoktu. COVID sonrasında, 2021’den itibaren inşaat faaliyetleri yeniden hız kazandı” dedi.

Ekonomideki toparlanma, banka kredileri ve yabancı fon girişleriyle birlikte gayrimenkul yatırımlarının hızlandığını aktaran Keskineğe, Yunanistan’a yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin Golden Visa programıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Keskineğe, “Bugün Amerika, İngiltere ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden Yunanistan’a ciddi bir yatırım ilgisi görüyoruz. Gayrimenkul ve lüks konuttan turizm ve otel yatırımlarına kadar pek çok alanda yabancı sermayenin ilgisi oldukça yüksek. Golden Visa bunun yalnızca bir parçası. Yunanistan bugün uluslararası yatırımcı açısından yeniden güçlü bir yatırım destinasyonu olarak değerlendiriliyor” diyerek sözlerini tamamladı.