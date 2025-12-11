ING: Gençlerde tasarruf artıyor, yastık altı altın liderliğini koruyor

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, yüzde 54,3 ile her iki kişiden birinin tasarrufu olduğunu gösteriyor.

Tasarruf sahipleri içinde, daha önceki iki çeyreğe kıyasla kayda değer bir toparlanma gösteren 18-24 yaş grubu dikkati çekiyor. Bu yaş grubunda tasarruf sahipliğinin, önceki çeyreğe göre 10 puan artarak yüzde 47'ye ulaştığı görülüyor.

Tasarrufa ayrılan oran arttı

Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapabildiğini belirtenler yüzde 82 ile bir önceki döneme benzer bir seyir izliyor.

Düzenli tasarruf yapabildiğini belirtenler arasında gelirinin yüzde 10'undan azını tasarruf edebilenlerin oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 7 puan düşüşle yüzde 19'a gerilerken, yüzde 20-30'u arasını tasarruf edenlerin oranı 3 puan artışla yüzde 29'a ulaşıyor.

Gelirinin yüzde 10'u ile 20'si arasında bir miktarı tasarruf edenlerin oranı ise önceki çeyrekle benzer şekilde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşiyor.

Geleceğe yatırım ve güvence öne çıkıyor

Araştırmada, bireylerin tasarruf motivasyonları da soruluyor. Sonuçlara göre, özellikle genç yaş grupları tarafından önceliklendirilen "geleceğe yatırım" yüzde 37 ile en yüksek tasarruf gerekçesi olurken, bunu yüzde 22 ile "Beklenmedik risklere karşı güvence ihtiyacı" takip ediyor.

Tasarrufu olmayanların içinde yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 27 olarak belirlenirken, bu, kadınlarda önceki çeyreğe göre 6 puan artarak yüzde 31, erkeklerde ise yüzde 22 seviyesinde seyrediyor.

Genç yaş grubunda ise diğer yaş gruplarına kıyasla yakın gelecekte tasarruf eğilimi daha yüksek olurken, eğitim seviyesiyle geleceğe yönelik tasarruf isteği de artıyor.

Altın liderliğini koruyor

Tasarruf araçları tercihlerinde ise yastık altı altın yüzde 40 ile ilk, yastık altı nakit yüzde 25 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu araçları, önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 23'e ulaşan TL vadeli hesap ve yüzde 18 ile hisse senedi, borsa takip ediyor.

Altın veya değerli taş, metal hesaplarının da yüzde 18 tercih edilen tasarruf aracı olduğu görülüyor. Vadesiz hesap yüzde 8 tercih edilirken, fonların oranı da yüzde 5 olarak gerçekleşiyor. Bu kapsamda tasarruf sahibi her 5 kişiden 1'i hisse senedi, borsa veya fonları kullanıyor.

Kadınlar yastık altı birikimi, altın hesabını ve vadesiz hesap araçlarını erkeklere göre daha fazla tercih ederken, erkeklerde ise TL vadeli hesap, hisse senedi, borsa ve kripto para birimlerinin daha çok kullanıldığı görülüyor.

Tasarrufları için hisse senedi ve borsayı tercih edenlere bakıldığında, yüzde 25 seviyesinde 18-34 yaş grubu öne çıkıyor. Bu grubu yüzde 22 ile 35-44 yaş grubu takip ediyor. Fonları ise 45 yaş altı kitle daha çok tercih ediyor.

45 yaş altı finansal okuryazarlık daha yüksek

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin oranı genel katılımcı kitlesi içinde yüzde 40 seviyesinde gerçekleşiyor. Yaş grupları açısından değerlendirildiğinde, 25-44 yaş arasındakiler yüzde 49 ile en çok bilgili olduğunu belirten grupken, bunu yüzde 43 ile 18-24 ve yüzde 38 ile 45-54 yaş grubu takip ediyor.

Erkeklerde bu oran kadınlara göre 13 puan daha yüksek olarak tespit edilirken, araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 93'ü bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor, son bir ayda internet ya da mobil bankacılık üzerinden hizmet alanların oranının ise yüzde 92'ye ulaştığı görülüyor.

"Yatırımı herkes için daha kolay hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, tasarruf araçlarına bakıldığında, yastık altı birikimlerin tercihlerde ilk sıralarda yer alırken, hisse senedi, borsa ya da fonların da yüzde 23 seviyesinde tercih edildiğini gözlemlediklerini aktardı.

Kılıç, bu oranın daha da yükselebileceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarrufun sağlıklı bir şekilde çeşitlendirilmesi için hem finansal bilgi düzeyinin artması hem de farklı yatırım araçlarına erişimin kolaylaştırılması önemli. Biz de bu vizyonla inovatif ürünler hayata geçiriyor, dijital yeniliklerimizle yatırımı herkes için daha kolay hale getiriyoruz. Bu kapsamda ING Mobil yatırım fonksiyonlarını yeniledik. Müşterilerimiz, artık portföylerini dijitalden zahmetsizce takip edebiliyor, farklı yatırım fonlarını anında karşılaştırabiliyor ve takip listeleri oluşturarak favori yatırım araçlarının performanslarını izleyebiliyor."

Üçüncü çeyrek araştırmasında, gençlerdeki tasarruf sahipliğinin önceki döneme göre artış gösterdiğine işaret eden Kılıç, bu oranın daha da yükselmesi için gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ürün çeşitliliğinin artması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Kılıç, "Bu yaklaşımla 1996-2012 yıllarında doğanların yatırım yapabildiği Z kuşağına özel GNZ fonu ve Turuncu Genç Hesap'ı hayata geçirdik. Turuncu Genç Hesap ile 18-27 yaş arasındaki gençlere 250 bin liraya kadar olan birikimlerini sürekli Hoş Geldin Faizi ile büyütme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca bu hesaba sahip gençlerin yatırım ürünlerine daha kolay erişebilmesi için döviz ve altın alım-satım işlemlerinde özel kur avantajı, hisse senedi işlemlerinde ise komisyon avantajı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.