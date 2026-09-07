ING Global: OVP, dezenflasyonda gecikmeye işaret ediyor

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ING Global, Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) önceki programa kıyasla özel tüketimin büyümeye daha fazla katkı sağladığı, enflasyon patikasının belirgin şekilde yükseldiği, faiz dışı harcamaların arttığı ve gelecek yıl cari açığın genişlediği bir görünüm ortaya koyduğunu belirtti.

Raporda, enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonların, 2023 yılı ortasından bu yana uygulanan istikrar programı kapsamında hedeflenen dezenflasyon sürecinin daha ileri bir tarihe ötelendiğine işaret ettiği belirtildi.

Bununla birlikte ING, programın 2028 seçim dönemi öncesinde fiyat istikrarı, mali disiplin, finansal istikrar ve ekonominin rekabet gücünün artırılmasına yönelik temel taahhütlerin sürdürüleceği yönündeki kararlılığı ortaya koyduğunu ifade etti.