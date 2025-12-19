ING, güvenlik otomasyonundaki yenilikçi yaklaşımıyla IDC Türkiye’den birincilik ödülünü aldı

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, kurumların dijital dönüşüm, inovasyon ve teknoloji yatırımlarındaki başarılarını değerlendiren IDC Türkiye Future Enterprise Awards’ta önemli bir başarıya imza attı. Security and Trust kategorisinde, güvenlik izleme süreçlerinde uyum, risk ve denetim kontrollerini tek bir çatı altında toplayarak otomatikleştiren projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Proje, tamamen şirket içinde geliştirilen ve özel olarak tasarlanmış bir Güvenlik Otomasyonu, Uyumluluk ve Denetim Yönetişim Platformu sunuyor. Tüm iş akışları, otomasyon mantığı ve hesaplamaları bu çözüm için özgün biçimde kodlanan platform uygulama ve sunucu günlüklerinin günlük takibini, eksik log verilerinin haftalık doğrulamasını ve proaktif olay oluşturma süreçlerini otomatikleştiriyor. Güvenlik, uyumluluk ve denetim süreçlerini tek bir merkezde toplayarak otomatikleştiren bu platform, güvenlik izleme ve uyumluluk alanında özgün bir yaklaşım ortaya koyuyor ve operasyonel verimliliği artıran özgün bir şirket içi çözüm niteliği taşıyor.

Çiğdem İltemir Carino: Geleceğin güvenlik standartlarına bugünden hazırlanıyoruz

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemir Carino, finans sektöründe güvenliğin giderek daha stratejik bir öncelik hâline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dijital bankacılık artık sadece hız ve erişilebilirlikle değil, aynı zamanda kesintisiz güvenlik ve güvenilir veri yönetişimiyle tanımlanıyor. Biz de Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda, güvenliği bir kontrol mekanizmasından öte müşteri deneyiminin ve teknolojik mükemmelliğin temel taşı olarak konumluyoruz. Geliştirdiğimiz platform, proaktif, otomatik ve bütünsel bir güvenlik yaklaşımı sunuyor. Bu mimari, hem geleceğin güvenlik standartlarına bugünden hazırlanmamızı sağlıyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor.” ING Türkiye Bilgi Güvenliği Direktörü Uğur Günal ise şu ifadelere yer verdi: “Tüm uygulama ve sunucu loglarını tek noktada toplayan güvenlik izleme ve yönetişim platformumuz, sunduğu entegre yaklaşım ile sektörde fark yaratıyor. Bu başarılı projemizin IDC Türkiye tarafından ödüllendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz.”