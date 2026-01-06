ING Leasing'den 500 milyon TL'lik sermaye artışı

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, müşterilerine sunduğu finansal çözümleri çeşitlendirmek ve Türkiye’de üretim ekonomisine katkısını artırmak doğrultusunda leasing alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing’in sermayesini 500 milyon TL artırdı. Bu adımla birlikte ING Leasing, teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız vermeyi hedefliyor.

2025 yılında işlem hacmini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir büyüme performansı sergileyen ING Leasing, yakaladığı bu ivmeyi 2026 yılında da sürdürmeyi amaçlıyor. Sermaye yapısını 500 milyon TL’lik artışla güçlendiren ING Leasing, özellikle sanayinin dönüşümü, teknolojik altyapı yenilemeleri ve otomasyon yatırımlarında reel sektöre daha geniş kapsamlı finansman sağlamayı hedefliyor.

Onur Gül: Sermaye artışımız, Türkiye’nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi

Sermaye artışı ve şirketin gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan ING Leasing Genel Müdürü Onur Gül, şunları söyledi: “ING Türkiye’nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerimizin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için global ağımızdan aldığımız güçle ihtiyaçlarına özel çevik çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ING Leasing olarak 2025 yılını işlem hacmimizi yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir performansla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2026 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL’lik sermaye artışı, yalnızca finansal bir güçlenme değil; aynı zamanda Türkiye’nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi. Yeni dönemde özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak. Sanayicimizin makine parkurunu yenilemesine, işletmelerin yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak yatırımlarda müşterilerimizin en güçlü iş ortaklarından biri olmaya devam edeceğiz.”

Güçlü sermaye yapısı ve global deneyimiyle ING Leasing; turizmden enerjiye, imalattan teknolojiye kadar tüm sanayi kollarında firmaların yatırım iştahını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürecek.