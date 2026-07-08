ING Mobil’i Güçlü bir Yatırım Platformuna Dönüştürüyoruz

Yatırımcı beklentilerinin hızla değiştiği, veriye dayalı analizlerin önem kazandığı bir dönemde ING Türkiye, yatırım deneyimini daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek için dönüşümünü sürdürüyor. ING Türkiye, ING Mobil’i yatırımcıların finansal kararlarını destekleyen güçlü bir yatırım platformu olarak konumluyor ve kullanıcılarına tek noktadan keşif, analiz ve işlem imkânı sunuyor. ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, dönüşüm sürecini ve yatırım platformu yaklaşımını anlattı.

"Yatırımcı artık sadece işlem değil, rehberlik de bekliyor”

Yatırımcı beklentilerinde nasıl bir değişim var ve ING bu dönüşüme nasıl yanıt veriyor?

Yatırımcıların beklentileri hızla değişiyor. Artık kullanıcılar yalnızca işlem yapabilecekleri bir uygulama değil; yatırım kararlarını destekleyen, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve süreçleri daha anlaşılır hale getiren dijital deneyimler bekliyor. Bu doğrultuda biz de 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ING Grubu’nun global ağı ve deneyiminden aldığımız güçle yatırım platformumuzu sürekli daha ileriye taşıyoruz. ING Mobil’i sadece bir işlem kanalı olmaktan çıkararak yatırımcıların karar yolculuğuna eşlik eden güçlü bir platforma dönüştürüyoruz. Ayrıca her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuyoruz.

“Tek platformda keşif, analiz ve yönetim imkânı; fon büyüklüğünde %67 büyüme”

Bu dönüşüme birlikte ING Mobil yatırım tarafında kullanıcılara ne sunuyor? Bu dönüşümün somut yansımaları ne?

Kullanıcılarımız ING Mobil üzerinden farklı yatırım araçlarını tek noktadan takip edebiliyor, analiz edebiliyor ve karşılaştırabiliyor. Fon performansları farklı dönemlerde incelenebiliyor; dolar, euro ve altın gibi alternatiflerle kıyaslanabiliyor. Tematik fonlar ve fon listeleri sayesinde yatırımcılar risk profillerine uygun ürünleri kolayca keşfedebiliyor. Portföylerin tek ekrandan yönetilebilmesi ve grafiklerle karşılaştırma imkânı da yatırım sürecini daha etkin hale getiriyor. ING Mobil’de yer alan “Gündem ve Öne Çıkanlar” alanı ile kullanıcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor. Gümüş ve platin işlemleri de dahil olmak üzere geniş yatırım ürün yelpazesine tek platform üzerinden erişim sağlayabilirken, döviz ve kıymetli maden işlemlerinde sunulan alarm ve emir özellikleriyle fırsatlar anlık değerlendirilebiliyor. Bütün bu dönüşümün bir yansıması olarak bireysel bankacılık yatırım fonu büyüklüğümüzde son bir yılda yüzde 67’lik bir artış kaydettik.

“Gençlerin yatırım dünyasıyla erken yaşta tanışmalarını destekliyoruz”

Genç yatırımcılara yönelik yaklaşımınız ve bu alanda sunduğunuz hizmetler neler?

Genç yatırımcılar bizim için oldukça önemli; ING olarak gençlerin yatırım dünyasıyla erken yaşta tanışmalarını destekliyoruz. Mobil uygulama üzerinden kolayca açılabilen yatırım hesabı ile gençler, hisse senedi işlemlerinde ilk iki ay komisyonsuz işlem yapabiliyor, sonrasında ise avantajlı komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Döviz, altın ve gümüş işlemleri de özel kur avantajlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Sektörde bir ilke imza atarak Z kuşağına özel tasarladığımız GNZ Fonu ise teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji ve sürdürülebilirlik gibi gençlerin ilgi duyduğu temalara odaklanıyor. 1996–2012 doğumlulara yönelik bu fon, sadece finansal getiri sağlamayı değil, aynı zamanda gençlerin yatırım alışkanlığı kazanmasını da hedefliyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz neler?

Önümüzdeki dönemde yatırım alanındaki dijital dönüşümümüzü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda veri odaklı içgörüler, kişiselleştirilmiş öneriler ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiren yenilikçi çözümlerle yatırımcıların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, ING Grubu’ndan aldığımız güçle, yatırım platformumuzu global ölçekte ileri taşımayı ve müşterilerimizin uluslararası yatırım fırsatlarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda, yatırımcıların karar yolculuğuna her aşamada eşlik eden, güvenilir ve yenilikçi bir finansal ekosistem sunmak için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.