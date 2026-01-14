ING Türkiye’den dijital altyapı dönüşümü: Modern mimari ile daha hızlı ve esnek bankacılık

ING Türkiye, dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda altyapı dönüşümünü daha da ileriye taşıdı.

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemir Carino, “Teknolojik altyapımıza ve veri merkezlerimize yaptığımız yatırımlarla, bankacılığın geleceğini şekillendiren modern mimarileri hayata geçiriyoruz. Yeni nesil mimarilerle güçlendirdiğimiz altyapımız sayesinde müşterilerimize daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir dijital bankacılık deneyimi sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda altyapı dönüşümünü daha da ileriye taşıdı.

Mikro servis mimarisi üzerine kurulu olan yeni teknoloji platformunu devreye alarak teknoloji altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştiren ING Türkiye, mühendislik yetkinliklerini ING Grubu’nun uluslararası deneyimi ile birleştirdiği yeni bankacılık platformunu daha da yaygınlaştırdı.

Modern mimariler ve disiplinli yazılım süreçleriyle dijital altyapısını güçlendiren ING Türkiye, yeni sistemlerini daha hızlı, esnek ve güvenilir hale getirdi.

Müşteri ihtiyaçlarına özel dijital çözümleri çok daha hızlı ve etkin biçimde hayata geçiren ING Türkiye, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kurulan güçlü disiplin sayesinde yazılım teslimat hızını yüzde 27 oranında artırdı.

Ayrıca geliştirilen projeler, yapılan iyileştirmeler ve son dönemde uygulama ortamının sağlığını artırmaya yönelik yoğun çalışmalar, bankanın net tavsiye skorunu (NPS) daha da yukarıya taşımaya katkı sağladı.

Kesintisiz hizmet için aktif-aktif mimari

Altyapısal dönüşümün önemli adımlarından biri olan Aktif-Aktif Mimari Dönüşüm Projesi kapsamında, ING Türkiye’nin İstanbul ve İzmir’de bulunan veri merkezleri arasında kritik uygulamaların eşzamanlı çalışması sağlandı.

Bu sayede tek veri merkezine bağımlılık ortadan kaldırılırken, gerçek zamanlı yük paylaşımı ve otomatik devralma yetkinlikleri güçlendirildi.

Operasyonel dayanıklılığı ve kesintisiz hizmet sunmayı güçlendiren bu dönüşüm, ING Türkiye’nin dijital bankacılıkta süreklilik ve güvenilirlik odağını daha da pekiştirdi.

Çiğdem İltemir Carino: Bankacılığın geleceğini şekillendiren modern mimarileri hayata geçiriyoruz

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemir Carino, altyapı dönüşümüne ilişkin şunları söyledi:

"Teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, bankacılığın geleceğini şekillendiren modern mimarileri hayata geçiriyoruz. Mikro servis mimarilerinden aktif-aktif veri merkezi yapısına kadar attığımız her adım, müşterilerimize yeni nesil bankacılık platformumuzla kesintisiz ve güvenilir bir müşteri deneyimi sunma hedefimizin bir parçası. Yeni altyapımız ile ürün ve hizmetleri çevik bir şekilde geliştirirken; halihazırda yüksek seviyede olan hizmet erişilebilirlik oranlarımızı da korumaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü dijital altyapımız ve global deneyimimizle teknolojide öncü adımlar atmaya devam edeceğiz."