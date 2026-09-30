ING Turuncu Gençlik ile masrafsız ve avantajlı dijital bankacılık

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, 18-27 yaş arasındaki gençlere Turuncu Gençlik ile günlük bankacılıktan yatırıma uzanan geniş bir avantaj dünyası sunuyor. Turuncu Gençlik kapsamında gençler; masrafsız bankacılık işlemleri, birikim ve yatırım fırsatları ile ayrıcalıklı kampanyalardan yararlanırken uçtan uça dijital çözümler ile finansal ihtiyaçlarını hızlı, kolay ve zahmetsiz bir şekilde yönetebiliyor.

Her gün kazandıran günlük mevduat hesabı

Turuncu Gençlik dünyasında sunulan Turuncu Genç Hesap, 18-27 yaş arasındaki gençlerin birikimlerini 250 bin TL’ye kadar koşulsuz ve her zaman geçerli günlük Hoş Geldin Faizi ile değerlendirmelerine olanak tanıyor. Para yatırma ve çekme esnekliği sunan hesap sayesinde gençler, vade beklemeden birikimlerini yüksek faizle değerlendirebiliyor, böylece paraları her gün değer kazanıyor.

Yatırım dünyasına kolay erişim ve gençlere özel avantajlar

ING Mobil üzerinden kolayca açılabilen ING Yatırım Hesabı ile gençler, hisse senedi işlemlerinde ilk iki ay komisyonsuz işlem yapabiliyor, sonrasında ise piyasa koşullarına göre rekabetçi komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Döviz, altın ve gümüş işlemleri de özel kur avantajlarıyla ING Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Genç yatırımcılara özel tasarlanan GNZ Fonu ise teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi gençlerin ilgi duyduğu temalara odaklanıyor. 1996-2012 yılları arasında doğan genç yatırımcıların erişimine sunulan fon, finansal getiri hedefinin yanı sıra gençlerin yatırım alışkanlığı kazanmasını da destekliyor.

Günlük yaşamda kazandıran fırsatlar

ING, yalnızca birikim ve yatırım alanında değil, günlük bankacılıkta da gençlerin yanında yer alıyor. Gençler, EFT, havale ve FAST işlemlerini dijital kanallar üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilirken, SWIFT işlemlerinde de masrafsızlıktan yararlanabiliyor. Bu kapsamda, dijitalden gönderecekleri Euro transferlerinde ING ve muhabir banka masrafı ödemiyorlar. EUR dışındaki para birimlerinde ise her takvim ayında gerçekleştirilen ilk transfer aynı avantajlarla sunuluyor. ING Türkiye hesaplarına gelen SWIFT transferlerinde ise, para birimi fark etmeksizin ING tarafından herhangi bir işlem ücreti alınmıyor. Ek olarak gençler, aidat ödemeden kullanabildikleri dijital kredi kartlarıyla fiziksel karta ihtiyaç duymadan alışveriş yapabiliyor ve çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Dijital platformlar, fast food restoranları, kahve zincirleri ile sinema, tiyatro ve konser biletleri gibi farklı kategorilerde sunulan kampanyalar sayesinde yıl boyunca toplam 8.000 TL’ye kadar kazanım elde edebiliyor.

Sezin Erken: Gençlerin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken şunları söyledi: “Gençlerin finansal hayata attıkları ilk adımların, gelecekteki finansal sağlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. Araştırmalarımız da gençlerin tasarruflarını farklı yatırım araçlarıyla değerlendirerek geleceklerine yatırım yapma konusunda giderek daha istekli olduklarını ortaya koyuyor. Tasarruf Eğilimleri Araştırmamıza göre, tasarruf yapmanın en önemli nedeni yüzde 34 ile geleceğe yatırım yapmak olurken, gençlerde bu oran yüzde 55’e yükseliyor. 18-24 yaş grubunda altın ve değerli maden hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 34’e ulaşırken, bu oran son çeyrekte 7 puan artış gösterdi. Aynı yaş grubundaki gençlerin yüzde 19’u TL vadeli mevduatı, yüzde 16’sı ise döviz vadeli hesaplarını tercih ediyor. Bu veriler, gençlerin finansal geleceklerini planlama ve şekillendirme konusunda daha bilinçli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. ING olarak biz de bu yolculukta gençlerin yanında olmayı önemsiyoruz. Turuncu Gençlik ile yalnızca günlük bankacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tasarruf ve yatırım alışkanlığı kazanmalarını destekleyen ürün ve hizmetleri bir araya getiriyoruz. Amacımız, gençlerin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran güvenilir bir yol arkadaşı olmak.”