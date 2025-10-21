ING Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü Pınar Uslu yazdı

Eylül’de gıda ve eğitim kalemlerindeki yükselişin de etkisiyle TÜFE’nin %3.23 ile beklentinin üzerinde gelmesi ve Ekim ayına ait öncü göstergelerin yukarı yönlü risk içermesi, Perşembe günkü TCMB PPK toplantısını daha önemli hale getirdi. 7 Ekim’deki konuşmasında TCMB Başkanı Karahan, dezenflasyon sürecinin yavaşladığını, sıkı para politikası duruşunun dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacağını belirtmişti. Anket sonuçları, piyasadaki medyan beklentinin 100 baz puanlık indirim yönünde olduğunu gösteriyor. Ancak detaylara bakıldığında, katılımcılarının beklentisinin faiz değişikliği olmamasından, 250 baz puanlık faiz indirimine kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor. Dolayısıyla 23 Ekim’deki faiz kararının yanı sıra açıklama metnindeki enflasyon ve para politikası görünümüne dair değerlendirmelerin yurt içi piyasa hareketleri üzerinde belirleyici olması beklenebilir.

Yurt dışındaki gelişmeler arasında, geçen hafta ABD’deki iki bölgesel bankanın verdikleri kredilerle ilgili sorun yaşadığına dair haberler endişe yarattı. Ancak kredi sorunlarının iki orta ölçekli bankanın ötesine geçmediğine yönelik piyasada oluşan algı, Cuma günü ABD hisse senetlerindeki yükselişte ve Dolar’ın bir miktar toparlanmasında etkiliydi. Buna rağmen ABD’de bölgesel bankaların sağlığı ve kredi kalitesi ile ilgili gelişmelerin ve değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde piyasaların yakın takibinde kalacağı söylenebilir. Zira sorunun iki bankayla sınırlı kalmaması halinde ABD borsalarının satış baskısı altında kalması riski dikkate alınmalı.

ABD’de federal hükümetin kapanmasının ardından üç hafta geride kaldı. Bu dönemde birçok veri yayımlanamazken, açıklanma tarihi 15 Ekim olan Eylül ayı TÜFE verisi, ABD’de Sosyal Güvenlik İdaresi’nin 2026 yılı yaşam maliyeti ayarlamasını belirlemek için TÜFE verisine ihtiyaç duyması nedeniyle ilgili personelin göreve çağrılmasıyla 24 Ekim’de açıklanacak. Ancak TÜFE verisinin ne geldiğinden bağımsız olarak Fed’in 29 Ekim’de sonuçlanacak toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi beklenebilir, zira Fed yetkililerinin zayıflamakta olan istihdam piyasasına duyarlılığı şimdilerde çok daha fazla. Dün Beyaz Saray ekonomi danışmanı Hassett, federal hükümet kapanışının bu hafta sona ermesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ancak hükümet açılacak olsa bile verilerin yeniden açıklanmaya başlaması birkaç haftayı alabilir.

Hassett’in söylemlerinin yanı sıra ABD Başkanı Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile adil bir ticaret anlaşmasına varmayı beklediğini söylemesi de risk iştahını artırdı. ABD’de S&P endeksinde yer alan ve bilançosunu yayımlayan şirketlerin çoğunun beklentinin üzerinde kar tahmini açıklaması olumluydu. Şimdilik küresel ticaret geriliminin azaldığına yönelik iyimserlik olmasına rağmen ons altın dün US$ 4,381 seviyesini geçerek yeni zirvesini gördü. Ons gümüşte zirve seviyesi görüldükten sonraki düşüşünün ons altına göre belirgin olması ise daha az likiditeye sahip gümüşün oynaklığının, altına göre fazla olduğunu bir kere daha hatırlattı. Kısa vadede belirsizlikler yüksek olabilecekse de, orta vadede ons altını desteklemekte olan unsurların birçoğunun 2026 yılında da ortamda bulunması çok muhtemel. Yatırım aracı olmasının yanı sıra aynı zamanda endüstriyel bir metal olan ons gümüş için ise, küresel ekonomik büyümeye duyarlılığı göz önünde bulundurulduğunda daha temkinli konuşmak gerekebilir.

22 Ekim’de İngiltere’de yayımlanacak Eylül ayı TÜFE verisinin yıllık bazda %3.8’den %4.0’e yükselmesi bekleniyor. Yükselişte öne çıkan neden ise, geçen yılın aynı döneminde benzin fiyatlarındaki sert düşüşün bu yılın Eylül ayında aynı oranda hissedilememiş olması. TÜFE’nin piyasanın beklentisinin üzerinde gelmesi halinde BoE’den 2026 Şubat ayında kadar faiz indirimi gelmeyeceği düşüncesi destek bulabilir. Artan borç ödemeleri nedeniyle bütçe açığı genişleyen İngiltere’de TÜFE verisi, Sterlin ve tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir. Vergi artışlarının ve harcama kesintilerinin olduğu yeni bütçe tasarısının açıklanacağı 26 Kasım tarihi de İngiltere piyasaları için önemli olacak.

ABD’de 3. çeyrek bilanço dönemine bu hafta da devam edilecek. Bugün Coca-Cola, General Motors, L’Oréal, Netflix ve 3M bilançoları açıklanacak. Çarşamba günü AT&T, CME Group, IBM, SAP, Tesla; Perşembe günü Blackstone, Intel, Londra Borsası (LSE), Roche, T-Mobile ve Unilever sonuçları yayımlanacak. Cuma günü de Procter & Gamble ve Sanofi bilançoları açıklanacak. Bu hafta ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, ECB yetkililerinin değerlendirmeleri de takip edilecek.

Fransa Başbakanı Lecornu’nun emeklilik reform tasarısını 2027 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar askıya alındığını açıklaması sonrasında parlamentoda güven oylamasını kazanması, Euro’nun biraz toparlanmasını sağlamıştı. Ancak S&P, yüksek bütçe açığına ve artan kamu borcuna dikkat çekerek Fransa’nın kredi notunu Cuma günü düşürdü. Geçen ay Fitch de Fransa’nın kredi notunu düşürmüştü. Önümüzdeki haftalarda Fransa’da bütçe görüşmelerinin yoğunlaşacağı ve hükümetin mevcut yapısının kırılgan olduğu biliniyor. Dolayısıyla Euro üzerindeki olası etkisi nedeniyle Fransa’daki siyasi gelişmelerin de yakından izlenmesi önemli.

