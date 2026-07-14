ING Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü Pınar Uslu yazdı: Kuş Bakışı Piyasalar

ABD-İran arasında gerginliğin yeniden artması sonrasında petrol fiyatları yükselirken, Hürmüz Boğazı’ndan geçen İran gemilerine yönelik ABD ablukası yeniden yürürlüğe kondu.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen yük gemilerinden %20 ücret tahsil edeceğini açıklamasının ardından Brent petrol fiyatı yükselişini sürdürerek 14 Temmuz’da US$ 85.5 seviyesini aştı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin, enflasyona olumsuz yansıyacağı düşüncesi, Fed’den faiz artırımı geleceği yönündeki beklentilerine destek verdi.

13 Temmuz’daki konuşmasında Fed yetkilisi Waller’ın, verilerin enflasyonun %2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini göstermesi durumunda merkez bankasının yakın zamanda faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceğini söylemesi de piyasalarda etkili oldu.

Swap piyasaları, Fed’in 29 Temmuz’da sonuçlanacak toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine geçen hafta yaklaşık %34 olasılık tanırken, 14 Temmuz sabahı itibarıyla bu olasılık %43 seviyesine yükseldi.

Son gelişmeler sonrasında ABD borsaları yeni haftaya düşüşle başlarken, ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi de bu sabah %4.29’u geçerek 2025 yılının Şubat ayından beri en yüksek seviyesini gördü.

Bu hafta küresel piyasaların odağında; 14 Temmuz’da açıklanacak ABD TÜFE verisi, Fed Başkanı Warsh’ın ABD Kongresi’nde yapacağı yarı yıl sunumu ve şirket bilançoları olacak.

14 Temmuz’da ABD’de açıklanacak Haziran ayı manşet TÜFE verisinin %0.1 gerilemesi bekleniyor. Bu beklentinin arkasında Haziran’da benzin fiyatlarında yaşanan düşüş yer alıyor.

Ancak Dünya Kupası kaynaklı olarak otel, seyahat ve konaklama fiyatlarına yansıyan artışlar nedeniyle çekirdek enflasyonda %0.2’lik yükseliş bekleniyor. Fed’den son dönemde gelen açıklamalar, bankanın enflasyona odaklandığını işaret ederken, piyasalar TÜFE verisine odaklanacak.

Gerçekleşmenin beklentiden olumsuz gelmesi halinde, swap piyasalarında Fed’in bu yıl için fiyatlanan yaklaşık 44 baz puanlık faiz artışı beklentisi daha da yükselebilir.

Fed Başkanı Warsh, Salı günü TSİ 17:00’de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde, Çarşamba günü de aynı saatte ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde konuşacak.

Ayrıca Çarşamba akşamı Fed’in ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini içeren Bej Kitap yayımlanacak. 29 Temmuz’daki FOMC toplantısı öncesinde, 18 Temmuz’da Fed'in "blackout period" olarak adlandırılan sessizlik dönemi başlayacak.

Fed yetkililerinin faiz ve para politikası hakkında kamuoyuna açıklama yapmadığı bu dönem öncesinde, içinde bulunduğumuz hafta boyunca birçok Fed yetkilisinin konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

2. çeyrek bilanço dönemi bu hafta ABD’li büyük bankalarla başlıyor. Salı günü JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Bank of America bilançoları izlenecek. Çarşamba günü Morgan Stanley, United Airlines, Johnson & Johnson, BlackRock bilançoları açıklanacak.

Aynı gün, yarı iletken sektörünün en kritik şirketlerinden birisi olan Hollandalı ASML’nin ikinci çeyrek finansal sonuçları da açıklanacak. Perşembe günü Taiwan Semiconductor ve Netflix; Cuma günü de American Express bilançosunu yayımlayacak.

Karışık istihdam verileri, zayıf seyreden iş dünyası anketleri, ticaret kaynaklı belirsizlikler ve oldukça ılımlı enflasyon baskıları göz önüne alındığında, Çarşamba günkü Kanada Merkez Bankası’nın toplantısında faiz oranını %2.25 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma akşamı Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayımlayabilir. Her ne kadar takvimde yer alsa da, bu durum Fitch'in mutlaka bir değerlendirme yayımlayacağı anlamına gelmiyor; kuruluş zaman zaman gözden geçirme tarihlerini herhangi bir aksiyon almadan da geçebiliyor.

Olası bir açıklama durumunda piyasadaki temel beklenti “BB-” olan kredi notunda ve “durağan” olan kredi notu görünümünde değişiklik yapılmayacağı yönünde. Karar kadar raporda yer alacak makroekonomik değerlendirmeler ve mesajlar da yakından izlenecek.

BIST100 endeksinde, 13,921, 13,800 ve 13,696 puan seviyeleri destek; 14,220, 14,388 ve 14,512 puan seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

14 Temmuz sabahında 1.1385 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde, 1.1345, 1.1325 ve 1.1300 destek; 1.1410, 1.1440 ve 1.1487 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Bu sabah US$ 4,024 seviyesindeki ons altında, US$ 3,984, US$ 3,943 ve US$ 3,886 seviyeleri destek; US$ 4,059, US$ 4,095 ve US$ 4,149 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Kısa vadede ABD TÜFE verisi ve Fed’e ilişkin beklentilerin yönü, küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından belirleyici olmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki hareket ve jeopolitik gelişmeler de yakından izlenecek.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”