ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen hafta ABD’de büyük teknoloji şirketlerinde sert denilebilecek düşüşler gözlendi. Düşüşlerin gerekçesi olarak yüksek değerlemelere, Challenger, Gray & Christmas’ın verilerinde Ekim’de ABD şirketlerinden çıkartılan yaklaşık 153 bin kişinin 20 yılı aşkın süredir Ekim ayları içindeki en yüksek seviyede olmasının işgücünün sağlığına yönelik endişelere neden olması ve kar realizasyonu gösterilebilir.

ABD’de federal hükümete ödenek sağlayacak geçici yasa tasarısının dün Senato’da kabul edilerek Temsilciler Meclisi’ne gönderilmesi, geçen hafta satış yaşanan ABD borsalarında hükümetin açılacağı beklentisiyle dün yükseliş görülmesinde belirleyiciydi. Temsilciler Meclisi’nin Çarşamba günü tasarıyı görüşüp, kabul etmesi halinde nihai onay için tasarı ABD Başkanı Trump’a sunulacak.

ABD’de federal hükümetin tekrar açılması, açıklanamayan verilerin hepsinin kısa sürede yayımlanabileceği anlamına gelmiyor. İlk yayımlanabilecek veriler arasında 3 Ekim’de açıklanması gereken, ancak federal hükümetin 1 Ekim’de kapanması yüzünden ertelenen Eylül ayı resmi istihdam verileri yer alıyor. Söz konusu veriler hükümet kapanmadan önce derlendiği için hükümet açıldıktan çok kısa süre sonra yayımlanabilir. Ancak Ekim ayı resmi istihdam verilerinin açıklanmasının federal hükümetin açılmasını takiben 2-3 haftayı bulabileceği dikkate alınıyor. Bir diğer belirsizlik ise, Ekim ayı TÜFE verisinde yaşanacak, zira TÜFE verisinin derlenmesi aktif saha çalışması gerektiriyor. Fed’in 10 Aralık’taki toplantısı öncesinde Ekim ayı TÜFE verilerinin açıklanıp açıklanmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

ABD’de sınırlı da olsa açıklanan verilerin nispeten zayıf gelmesi, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gideceği düşüncesini destekleyerek ons altının yeniden US$ 4,100 seviyesinin üzerine çıkmasında rol oynadı.

Gaziler Günü nedeniyle ABD’de tahvil piyasasının kapalı olacağı bugün, NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi yayımlanacak. Çarşamba günü Cisco, Perşembe günü Walt Disney bilançolarını açıklayacak. Bugün Almanya’da Zew anketi yayımlanacak. Euro Bölgesi’nde Perşembe günü sanayi üretimi, Cuma günü 3. çeyrek GSYH verileri açıklanacak. İngiltere’de de Perşembe günü 3. çeyrek GSYH verisi yayımlanacak. Hafta boyunca Fed, ECB, BoE yetkilileri konuşacak. Piyasaların özellikle görünüm konusunda ayrışan Fed yetkililerinin değerlendirmelerine odaklanması beklenebilir.

Yurt içinde ise Çarşamba günü Eylül ayı ödemeler dengesi, Cuma günü ise Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Geçen Cuma günü yayımlanan yılın son Enflasyon Raporu’nda TCMB, TÜFE’nin %70 olasılıkla 2025 sonunda %31-%33 aralığında (önceki %25-%29 idi); 2026 sonunda %13-%19 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini belirtti. 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla %16 ve %9 olarak belirlenen ara hedefler korundu. 2025 yılı tahmin aralığının yukarı yönde güncellenmesinde, ana eğilimin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve gıda fiyatı varsayımındaki artış belirleyici oldu. TCMB Başkanı Karahan, dezenflasyon süreci yavaşlasa da atılacak adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu olması sağlayacaklarını, talep koşullarının daha ılımlı görünüme işaret ettiğini belirtti. Verilere bakıldığında faizi sabit tutmayı gerektirecek bir bozulma görmediklerini aktaran Başkan, faiz indiriminde adım büyüklüğünü küçülttüklerini söyledi. Enflasyon Raporu basın toplantısındaki mesajların ardından piyasada, Aralık toplantısında TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği düşüncesi destek buldu. Halihazırda %39.50 seviyesindeki politika faizinin yıl sonunda %38.50 olmasını bekliyoruz.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”