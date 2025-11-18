ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen hafta ABD’de federal hükümet yeniden açılırken, bu hafta öne çıkan üç konu başlığı var. Nvidia’nın Çarşamba günü yayımlayacağı bilançosu, Perşembe günü açıklanacak ABD’nin Eylül ayı istihdam verileri ve küresel borsalarda son üç gündür devam eden satışların devam edip etmeyeceği.

Nvidia açıklaması öncesinde teknoloji şirketlerinin değerlemelerine dair endişeler yeniden gündemin ilk sıralarında yer alırken, küresel borsalardaki satışlarda da belirleyici rol oynuyor. Nvidia bilançosu, sektörde zayıflamaya yönelik sinyaller içerip içermediği açısından da yakından takip edilecek.

ABD’de Perşembe günü Eylül ayı resmi istihdam verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İstihdam verileri gecikmeli açıklanacağı için piyasaya olası yansıması nispeten sınırlı kalabilir. ABD’de Ekim ayı TÜFE ve istihdam verilerinin ise muhtemelen hiç yayımlanamayacağı belirtiliyor.

Küresel borsalardaki satışlara değinecek olursak; 17 Kasım’da S&P 500 endeksi Mayıs başından beri ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasının altında günü tamamladı. 138 seanstır endeksin 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapandıktan sonra bu önemli teknik seviyenin altına inmesi, bazı yatırımcılarda temkinli bir tedirginlik yaratmış görünüyor. ABD borsalarındaki hafif düzeltme hareketinin daha fazla riskten kaçınma hareketini beraberinde getirmesi halinde 28 Ekim’deki zirve kapanışından beri yaklaşık %3.2 gerileyen S&P 500 endeksindeki düşüşün %5’i geçebileceği ihtimali şimdilerde bazı yatırımcılarca sorgulanmaya başlandı. 12 Kasım’dan sonra yaklaşık %4 gerileyen Alman DAX endeksi de, 18 Kasım’da gün içinde 200 günlük hareketli ortalamasını test ediyor. Asya borsalarının satışlara eşlik ettiği görülürken, Çin-Japonya arasındaki siyasi gerginliğin ilgili borsalara yansımakta olduğu biliniyor.

BIST100 endeksinin ise dünden beri küresel borsalardan olumlu yönde ayrıştığı görülüyor. Yavaşlamakla birlikte dezenflasyon süreci devam etmesine rağmen iskontolu olmayı sürdüren BIST100 endeksindeki toparlanma işaretlerinin henüz umulandan zayıf olduğu görülüyor.

EUR/USD paritesinde son günlerde 1.1600’nın eşik seviye haline geldiği söylenebilir. Dolar’ın nispeten gücünü koruması, swap piyasalarının Fed’den Aralık toplantısında faiz indirimi geleceğine verdiği olasılığın %44’e gerilemesiyle ve hafta başındaki geniş tabanlı küresel riskten kaçınma ortamının, bir süredir geri planda kalan Dolar’daki güvenilir liman talebini kıpırdatmasıyla açıklanabilir.

Geçen hafta Salı günü İngiltere’de açıklanan işgücü verilerinin zayıf gelmesi, GBP’nin değer kaybetmesinde rol oynamıştı. GBP açısından bir diğer olumsuz durum ise, Başbakan Starmer’ın 26 Kasım’da açıklanacak bütçenin ardından liderlik konusunda zorlukla karşılaşabileceği yönündeki haberden kaynaklanmıştı. Starmer’ın ayrılması halinde Maliye Bakanı Reeves’in geleceği hakkında bazı şüphelerin oluşabileceği düşünülürken, vergi artırımına yönelik belirsizlik ve bütçe açığına dair endişeler de GBP üzerinde baskı yaratıyor.

Haftanın diğer bazı gündem başlıkları arasında; Çarşamba akşamı yayımlanacak FOMC tutanakları, Perşembe günkü Walmart bilançosu, Cuma günkü PMI verileri ile ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi sayılabilir. Hafta içinde Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de Ekim ayı TÜFE verileri de yayımlanacak.

Yıl ortalaması yaklaşık 19 seviyesinde olan oynaklık endeksi VIX’in bugün 23 seviyesine çıkmış olması, küresel risk algısındaki artışı yansıtıyor. En son bu seviye Ekim ortasında ve Mayıs ayında görülmüştü. Piyasadaki risk algısını değerlendirebilmek için VIX endeksinin yanı sıra ABD’de yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki duyarlılığını izlemek için CNN Business tarafından geliştirilen Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni takip etmek iyi olabilir. Nitekim son veriye göre ilgili endeks 13 değerini alarak “aşırı korku” bölgesinde bulunuyor.

