ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Beklentilerdeki dalgalanma sonrasında swap piyasaları, 10 Aralık’taki Fed toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi geleceğini tümüyle fiyatlamış durumda. Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar ve federal hükümetin yeniden açılması sonrasında açıklanan zayıf veriler, faiz indirimi beklentisini destekledi. Yoğun veri gündeminin olduğu ABD’de bu hafta, ISM imalat, ADP özel sektör istihdam değişimi ve çekirdek PCE fiyat endeksinin öne çıkacağı söylenebilir.

Hafta sonu ABD Başkanı Trump’ın, Fed başkanlığına kimi seçeceğine karar verdiğini söylemesi, yakın zamanda ilgili ismin açıklanacağını düşündürdü. Geçen hafta, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett’in muhtemel aday olarak görüldüğü basında yer almıştı. Hassett’in seçilmesi piyasalara, faiz indirimlerinin önceden beklenene göre biraz daha agresif olabileceğini düşündürebilir. Bu durum piyasalarca henüz tümüyle fiyatlanmadığından, Dolar üzerinde bir miktar baskı yaratma potansiyeli barındırıyor.

Dünkü toplantısında OPEC+, üretimini mevcut seviyede tutma kararı aldı. Petrol fiyatlarının yönü açısından, bir taraftan ABD-Venezuela arasındaki gerilimin seyri, diğer taraftan da Ukrayna-Rusya arasında barış sağlanmasına yönelik bu haftaki görüşmeler takip edilecek. Görüşmelerde anlamlı bir gelişme sağlanması durumunda, petrol ve gaz fiyatlarında aşağı yönde baskı gözlenebilir ve EUR destek bulabilir.

EUR/USD paritesinde 1.1567, 1.1521 ve 1.1482 destek seviyeleri; 1.1650, 1.1700 ve 1.1759 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Teknoloji alanında değerlemelerin yüksek olduğu endişesiyle 20 Kasım’da oynaklık endeksi olarak bilinen VIX endeksi 26.4 değerini alarak küresel ticaret belirsizliğinin yoğun olduğu Nisan ayından beri en yüksek kapanışını yaşamış ve küresel risk algısındaki artışı yansıtmıştı. Bu endişenin nispeten azalmasıyla birlikte VIX endeksi bugün 18 seviyesinde. ABD’de yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki duyarlılığını izlemek için CNN Business tarafından geliştirilen Korku ve Açgözlülük Endeksi de 20 Kasım’da 7 değerine gerileyerek “aşırı korku” bölgesini işaret etmiş ve Nisan’dan beri en düşük seviyesini görmüştü. İlgili endeks halen “aşırı korku” bölgesinde olmakla birlikte 23 değerine yükseldi.

Son günlerde S&P 500 endeksi toparlanarak Kasım ayını %0.13 artıda tamamladı. Böylelikle S&P 500 endeksi arka arkaya 7. ayını artıda kapatmış oldu. Teknoloji endeksi olarak bilinen Nasdaq endeksi ise Kasım ayını %1.51’lik düşüşle tamamlayarak Mart’tan beri ilk defa geriledi. BIST100 endeksi Kasım ayını %0.66 ile sınırlı da olsa eksiyle tamamlayarak, 2018-2024 yıllarında Kasım aylarında gözlenen yükseliş serisini sona erdirdi.

Bu haftaya Japon Nikkei endeksinin yaklaşık %1.9 düşüşte başlaması, BOJ Başkanı Ueda’nın, merkez bankasının bir sonraki para politikası toplantısında faizleri artırmanın artılarını ve eksilerini değerlendireceğini söyleyerek faiz artırımına dair sinyal vermesiyle açıklanabilir. Nitekim aynı nedenden dolayı Yen’in de değer kazanarak 155.2 seviyesine gerilediği görülüyor. Geçen hafta swap piyasaları 19 Aralık’taki toplantısında BoJ’un faiz artırımına gitmesine %50’ye yakın bir olasılık tanırken, bugün fiyatlamaların %82’ye yakın olduğu görülüyor. Aralık’ta BoJ’un faiz artıracağı, Fed’in ise faiz indireceği beklentileri güçlenirken, USD/JPY paritesinde 155 destek seviyesinin kırılması halinde 154.76 seviyesi önem kazanabilir.

Fed’den faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle ons altında ve ons gümüşte yükseliş yaşandı. Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,253 seviyesine yakın olan ons altında, US$ 4,200 ve US$ 4,160 destekler; US$ 4,300-4,330 aralığı ise direnç olarak söylenebilir.

Küresel piyasalarda haftanın veri gündemine bakıldığında, ABD’de bugün Kasım ayı ISM (daralma bölgesinde kalması bekleniyor) ve PMI imalat; Çarşamba günü Eylül ayı kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi, Kasım ayı ADP özel sektör istihdam değişimi, ISM ve PMI hizmetler; Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları; Cuma günü Eylül ayı çekirdek PCE, kişisel gelirler/harcamalar ve Aralık ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yayımlanacak.

Hafta boyunca ECB’den ve BoE’den yetkililer konuşacak. 10 Aralık’ta sonuçlanacak FOMC toplantısı öncesinde Fed yetkililerinin sessizlik dönemi başlıyor. Euro Bölgesi’nde Salı günü Ekim ayı işsizlik oranı ve Kasım ayı TÜFE (%0.3’lük düşüş bekleniyor); Perşembe günü Ekim ayı perakende satışlar ve Cuma günü de 3. çeyrek GSYH büyüme verileri yayımlanacak. İngiltere’de Çarşamba günü Kasım ayı PMI hizmetler verisi açıklanacak.

Yurt içinde bu sabah açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıldan yıla %3.7 ile %4.2 olan ortalama beklentinin altında büyüdü. Büyümeyi sınırlayan ana unsur, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarım sektörü oldu. Son çeyrekte ekonomik büyümenin ılımlı seyretmesi bekleniyor.

3 Aralık’ta TÜİK, Kasım ayı TÜFE verilerini yayımlayacak. TÜFE artışının Kasım’da aylık bazda %1.35, yıllık bazda %31.6 olması bekleniyor. TÜFE’de piyasalarca olumlu karşılanacak bir gerçekleşme olması halinde bu ayki toplantısında TCMB PPK’dan faiz indiriminin 100 baz puanın üzerinde olabileceği düşüncesi destek bulabilir.

