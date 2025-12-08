ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

FOMC ve TCMB PPK toplantılarının olduğu önemli bir haftaya giriyoruz. Üyeler arasında olası görüş ayrılıkları olabileceği dikkate alınsa da, swap piyasaları Çarşamba akşamı sonuçlanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi geleceği beklentisini neredeyse tümüyle fiyatlamış durumda. Faiz kararının yanı sıra bu ayki toplantının önemi, Fed yetkililerinin yıl sonları itibarıyla Fed faizinin hangi seviyede olacağına dair öngörülerinin yer alacağı nokta grafiğin ve Fed ekonomistlerinin güncel büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı gibi makroekonomik tahminlerinin açıklanacak olması. Kararın ve tahminlerin yayımlanması ile Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı arasındaki yarım saatlik sürede piyasalar bu açıklamalara göre hareket edecektir. Başkan Powell’ın basın toplantısındaki değerlendirmeleri ve soru-cevap kısmı da takip edilecek. Ancak Mayıs’ta görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının tonlaması “şahince” olsa bile piyasaların bu durumu eskiden olduğu şekilde fiyatlamaya istekli olup olmayacağı bir soru işareti. Zira ABD Başkanı Trump’ın 2026 yılının başlarında Fed’in yeni başkan adayını açıklayacağını söylemesi ve diğer yeni Fed üyelerinin de gevşek para politikası taraftarı kişilerden oluşacağı yönündeki kanı, bu hafta Powell’dan “şahince” bir mesaj gelse bile bunun piyasalardaki olası etkisinin kalıcı olmayabileceğini düşündürüyor.

EUR/USD paritesinde 1.1595, 1.1556 ve 1.1530 destek seviyeleri; 1.1683, 1.1728 ve 1.1759 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Ekim ayının ardından Kasım’da da yurt içinde TÜFE artışının beklentinin altında gelmesi ve Aralık ayı için ılımlı artış beklentileri, Perşembe günkü TCMB PPK toplantısından 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi gelebileceği olasılığının göz önünde bulundurulmasına yol açıyor. Her ne kadar medyan beklenti 100 baz puanlık indirimi işaret etse de, detaylarına bakıldığında Reuters anketi katılımcılarının sekizinin 100 baz puanlık, beşinin 150 baz puanlık, ikisinin ise 200 baz puanlık faiz indirimi beklediği görülüyor. Bloomberg anketi ise %39.50 olan politika faizinin %38.25’e düşürüleceği beklentisine yani 125 baz puanlık indirime işaret ediyor.

Türkiye’nin USD cinsinden 5 yıllık CDS priminin geçen hafta 226 baz puana gerileyerek son 7.5 yılın en düşük seviyesine inmesi olumlu bir gelişme. CDS primi ile Eurobond faizleri arasındaki anlamlı korelasyon biliniyor. Nitekim son altı ayda 5 yıllık CDS priminin yaklaşık 78 baz puan, aynı vadedeki USD cinsinden Eurobond faizinin de 131 baz puan gerilediği görülüyor.

Geçen haftayı S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla 0.31 ve %0.91 ile yükselişle tamamladı. BIST100 endeksi de %1 değer kazandı. BIST100 endeksinde 11,973 ve 10,874 seviyeleri destek; 11,221 ve 11,367 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Fed’den faiz indirimi beklentisi altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin destek bulmasını sağlıyor. Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,212 seviyesindeki ons altında, US$ 4,187 ve US$ 4,150 destek; US$ 4,232 ve 4,271 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Bugün ECB’den Cipollone ve Villeroy konuşacak. İki gün sürecek olan WSJ CEO Konseyi Zirvesi Washington’da başlayacak ve zirveye Fed’in yeni başkanı olabileceği düşünülen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett de katılacak. ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump’ın Federal Ticaret Komisyonu üyelerini görevden almasıyla ilgili argümanları dinleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 6 ay vadeli bononun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine yarın da 2 yıllık ve 5 yıllık tahvilleri yeniden ihraç edecek.

Bu hafta Kanada, İsviçre ve Avustralya merkez bankalarının toplantılarında faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Bu hafta ABD’de Oracle, Broadcom ve Costco bilançolarını açıklayacak. ABD’de yarın Ekim ayı JOLTS iş açılışları verisi, İngiltere’de Cuma günü aylık büyüme verisi ve sanayi üretimi yayımlanacak.

Perşembe günkü TCMB PPK toplantısının yanı sıra yurt içinde Çarşamba günü sanayi üretimi, Cuma günü ödemeler dengesi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Cuma günü ayrıca, TÜSİAD İstişare Konseyi Toplantısı’nda TCMB Başkanı Karahan bir konuşma yapacak. Aynı gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın zammını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Piyasalar, Ukrayna-Rusya, Çin-Japonya, İsrail-Filistin başlıklı jeopolitik haber akışını izlemeye devam edecek.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”