ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen haftaki toplantısında FOMC, beklenildiği üzere politika faizini 25 baz puan düşürerek %3.75-%3.50 aralığına indirdi. Fed üyelerinin yıl sonları itibarıyla Fed faizinin hangi seviyede olacağına dair öngörülerini gösteren “nokta grafik”, 2026 yılında bir defa faiz indirimi beklentisini yansıtsa da, swap piyasaları iki defa faiz indirimi olacağı düşüncesini korudu. Basın toplantısında Fed Başkanı Powell’ın değerlendirmelerinin, korkulduğu kadar sıkılaşma taraftarı bir içerikte olmamasının da etkisiyle Dolar değer kaybetti.

Perşembe günkü toplantısında TCMB PPK, politika faizini 150 baz puan düşürerek %38.00’e indirdi. Anketlerde medyan beklenti 100 baz puanlık indirimi işaret etmiş olsa da, katılımcı sayısı açısından 100 baz puanlık ve 150 baz puanlık indirim bekleyenler arasındaki fark fazla değildi. TCMB’nin enflasyon görünümüne ilişkin daha ılımlı bir söylemde bulunduğu görüldü.

Geçen hafta ABD’de teknoloji şirketi Oracle’ın kâr ve gelir tahmini beklentilerin altında kaldı. Harcamalar artarken, altyapı harcamalarının yatırımcıların umduğu kadar hızlı şekilde kâra dönüşmemesi, teknoloji şirketlerine yönelik endişeleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleştirdi. Yatırımların kârlılığına ilişkin endişeler, çip üreticisi Broadcom’un güçlü gelir beklentisine rağmen yapay zekâ sistem satışlarında gelecekte daha düşük kâr marjları öngördüğünü belirtmesiyle daha da arttı ve Cuma günü ABD’de hisse senedi endekslerindeki gerilemede rol oynadı.

Geçen hafta Nasdaq ve S&P 500 endeksleri sırasıyla %1.6 ve %0.6 gerilerken, Dow Jones endeksi yaklaşık %1 yükseldi. BIST 100 endeksi ise küresel borsalardan olumlu ayrışarak geçen haftayı %2.76’lık yükselişle kapattı. BIST100 endeksinde 11,320 ve 11,165 seviyeleri destek; 11,541 ve 11,605 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Türkiye’nin USD cinsinden 5 yıllık CDS priminin geçen hafta 217 baz puana gerileyerek son 7.5 yılın yeni en düşük seviyesini görmesi olumlu. 2017 sonunda Güney Afrika ile Türkiye’nin CDS primleri hemen hemen aynı seviyedeydi. Şimdilerde Güney Afrika’nın CDS primi 137 baz puanda. İki ülkenin CDS primi arasındaki farkın azalması güzel bir gelişme olmakla birlikte Türkiye’nin CDS priminin halihazırda Güney Afrika’dan 80 baz puan yukarıda olduğu görülüyor.

Geçen hafta ons altın (%2.4) ve ons gümüş fiyatları (%6.2) yükseldi. Ons gümüşün US$ 64.6 seviyesini geçerek zirve seviyesini görmesinde; stokların azalması, ılımlı endüstriyel talep ve ABD’nin gümüşü kısa süre önce kritik mineraller listesine dahil etmesi etkiliydi. Cuma günü bir miktar kâr satışı geldi. Yıl sonuna yaklaşılırken, bu hafta son büyük işlem haftası olabilir. Zira yurt dışındaki işlem yapıcıların Noel tatiline girmesiyle birlikte küresel piyasalarda işlem hacimlerinin giderek gerilemesi beklenebilir. Dolayısıyla nispeten daha sınırlı işlem hacimlerinin olacağı yılın son 10 gününde oynaklığın zaman zaman artabileceği göz önünde bulundurulabilir. Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,350 seviyesine yakın olan ons altında, US$ 4,310, US$ 4,285 ve US$ 4,248 destek; US$ 4,382, US$ 4,400 ve US$ 4,440 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Bu hafta büyük merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı, veri gündeminin nispeten yoğun olduğu ve jeopolitik haber akışının takip edileceği önemli bir haftaya giriyoruz.

Merkez bankaları toplantıları açısından Perşembe günkü ECB ve BoE ile Cuma günkü BoJ toplantıları öne çıkıyor. ECB’nin %2.00 olan faizini sabit tutması bekleniyor. Geçen hafta ECB’den Schnabel, bankanın bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceğine yönelik fiyatlamalardan rahatsız olmadığını belirtmişti. Swap piyasalarında, gelecek yıl sonuna doğru henüz zayıf olmakla birlikte faiz artışı gelebileceği düşünülmeye başlandı. Dolayısıyla basın toplantısında bu yönde gelebilecek muhtemel bir soruya ECB Başkanı Lagarde’nin vereceği cevap ilgiyle takip edilecek.

Her ne kadar İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor olsa da, toplantıdan bir gün önce açıklanacak TÜFE verisinin piyasanın beklentisinin üzerinde gelmesi halinde indirim beklentileri yeniden sorgulanabilir. BoE üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları biliniyor ve bu durumun 2026 yılında da devam etmesi oldukça olası görünüyor. Bir önceki toplantısında BoE, 4’e karşı 5 üyenin oyuyla faizini sabit tutmuştu. Bu haftaki toplantıda ise, 9 üyenin 4’ünün faiz indirimine karşı çıkması bekleniyor. Dolayısıyla oylama, Başkan Bailey’in kararına bağlı kalacak gibi görünüyor. Bailey’in, faiz indirimine sıcak bakan tarafa yakın olduğu düşünülüyor.

Cuma günkü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından, imalat sektöründe toparlanma ve hizmet fiyatlarından kaynaklanan baskılar nedeniyle 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Geçen hafta Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi %1.97’ye yaklaşarak son 18 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Para politikasının görünümüne yönelik verilecek mesajlar, hem Japonya tahvil faizleri hem de Yen açısından önemli olacak. Carry trade işlemleri açısından Yen’in durumunun 2026 yılında da yakından izleneceğini belirtelim.

Bu haftanın veri gündemine bakıldığında; ABD’de bugün Aralık ayı Empire imalat ve NAHB Konut Piyasası Endeksi, Salı günü Kasım ayı tarım dışı istihdam, Ekim ayı perakende satışlar, Aralık ayı PMI verileri; Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Kasım ayı yıllık manşet/çekirdek TÜFE yayımlanacak. ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümetin kapanması nedeniyle aylık TÜFE rakamını ise yayımlayamayacak. Cuma günü Kasım ayı ikinci el konut verileri ve Aralık ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak. Hafta boyunca Fed’den yetkililer konuşacak.

Euro Bölgesi’nde, Salı günü Aralık ayı PMI ve ZEW endeksi, Çarşamba günü Kasım ayı TÜFE, Cuma günü Aralık ayı tüketici güveni açıklanacak. İngiltere’de, Salı günü Ekim ayı işgücü verileri ve Aralık ayı PMI, Çarşamba günü Kasım ayı TÜFE, Cuma günü perakende satışlar yayımlanacak.

EUR/USD paritesinde 1.1712, 1.1681 ve 1.1647 destek seviyeleri; 1.1763, 1.1779 ve 1.1813 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 yıl vadeli TLREFK’e endeksli 6 ayda bir kira ödemeli sukuk için doğrudan satışı ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Böylelikle 2025 yılı iç borçlanma programı tamamlanmış olacak. Perşembe günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılına ilişkin zam oranını belirlemeye yönelik ikinci toplantısını yapacak. Aynı gün TCMB, geçen haftaki PPK toplantısının özetini yayımlayacak.

Perşembe günü AB liderleri, Rusya’nın dondurulan varlıklarıyla Ukrayna’yı finanse etme konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”