ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Büyük merkez bankalarının yılın son toplantısını gerçekleştirdiği önemli bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta Perşembe günkü toplantısında İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklenildiği üzere 25 baz puan düşürerek %3.75’e indirdi. Karar 4’e karşı 5 yetkilinin oyuyla alındı. Bu oy dağılımı, kurul içindeki bazı üyelerin enflasyon baskılarının yeteri kadar gerilemiş olduğuna halen ikna olmadıklarına işaret etti.

Perşembe günkü toplantısında ECB, beklenildiği üzere faizini %2.00’de sabit tuttu ve ekonomiye dair olumlu beklentilerde bulundu. Japonya Merkez Bankası (BoJ), Cuma günkü toplantısında beklenildiği üzere politika faizini 25 baz puan artırarak %0.75’e yükseltti. Böylelikle politika faizi son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 22 Aralık’ta Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi %2.1 ile 1999 yılının Şubat ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Japonya tahvil faizlerindeki artışa paralel olarak ABD tahvil faizleri de yükseldi. BoJ Başkanı’nın faiz artırımının etkisini görmeden tekrar adım atılmayacağını söylemesinin etkisiyle JPY değer kaybetti. Bu sabah 157.5 seviyesine yakın olan USD/JPY paritesinin 158-160 bandına yükselmesi durumunda BoJ’dan müdahale gelip gelmeyeceği takip edilecek.

Geçen hafta S&P 500 %0.1, Nasdaq %0.48, BIST100 endeksi %0.27 yükselirken, Avrupa’da STOXX 600 endeksi haftayı %1.6 yükselerek zirve seviyesinden kapattı. ABD borsalarında Cuma günkü yüksek hacim, “Triple Witching” günü olmasıyla açıklanabilir. Triple Witching, hisse senedi opsiyonlarının, hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinin ve hisse senedi endeksi opsiyon sözleşmelerinin aynı işlem gününde eş zamanlı olarak sona ermesi anlamına geliyor. Bu durum yılda dört kez, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma günlerinde gerçekleşiyor.

Bu hafta başlarken akıllardaki sorulardan birisi de “Acaba bu yıl Noel Baba Rallisi görülecek mi?” sorusu. Noel Baba Rallisi, Aralık ayının son 5 işlem günü ve takip eden Ocak ayının ilk 2 işlem gününde hisse senedi fiyatlarında yaşanan yükseliş anlamına geliyor. Stock Trader’s Almanac’a göre; 1950 yılından beri "Noel Baba Rallisi" olarak adlandırılan bu dönemde S&P 500 endeksi, ortalama %1.3 oranında yükseldi. Ancak son yıllarda bu performansın gerilediği biliniyor. Bu yıl Çarşamba günü başlayıp, 5 Ocak’ta sona erecek dönemde “Noel Baba Rallisi”nin görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

Cuma günü 11,335 puandan kapanan BIST100 endeksinde 11,272 ve 11,132 seviyeleri destek; 11,497 ve 11,541 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Türkiye’nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi gerilemeye devam ederek son 7.5 yılın yeni en düşük seviyesini gördü. Bu sabah 206 baz puandaki Türkiye’nin CDS primi ile 136 baz puandaki Güney Afrika’nın CDS primi arasındaki fark 70 baz puana geriledi (geçen hafta başında 80 baz puandı). CDS primindeki düşüş dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ocak sonuna kalmadan uluslararası piyasalarda yılın ilk Eurobond ihracını gerçekleştirmesi beklenebilir.

Yurt içinde Perşembe günü Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. TCMB, Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımlayacak.

Yurt dışında Noel nedeniyle düşük işlem hacimlerinin görüleceği bu hafta, ABD’de Salı günü yayımlanacak 3. çeyrek GSYH verisi öne çıkıyor. 3. çeyrekte ABD ekonomisinin çeyrekten çeyreğe %3.2 büyüdüğü tahmin ediliyor. Büyümenin itici gücü muhtemelen teknoloji yatırımları olurken, yüksek gelirli hanelerin tüketici harcamalarını desteklediği görülebilir. ABD’de federal hükümetin kapanması ise son çeyrek büyüme verisini olumsuz etkileyecek. Son çeyrekte ABD ekonomisinin %1 civarında büyümesi bekleniyor.

ABD’de bugün Eylül ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Salı günü ADP özel sektör haftalık istihdam değişimi ve 3. çeyrek büyüme, Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri, Ekim-Kasım ayı sanayi üretimi, Kasım ayı kapasite kullanım oranı, Aralık ayı Richmond Fed imalat endeksi ve tüketici güveni açıklanacak. Kasım’da tüketici güven endeksi, hanelerin istihdam ve mali durum hakkındaki endişelerinin de etkisiyle 95.5’ten 88.7’ye gerilemişti. ABD’de Perşembe günü ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak. Bu hafta Euro Bölgesi’nde yayımlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

EUR/USD paritesinde 1.1706, 1.1681 ve 1.1645 destek seviyeleri; 1.1763, 1.1791 ve 1.1820 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, 25 Aralık’ta Japonya’nın İş Dünyası Federasyonu Keidanren ile görüşecek. Bu görüşmede Başkan’ın 2026 yılı para politikasına yönelik sinyaller verebileceği düşünülüyor. 26 Aralık’ta Tokyo’nun Aralık ayı TÜFE verisi yayımlanacak.

Jeopolitik risk açısından piyasalar bir süredir ABD-Venezuela arasındaki gerginliği takip ediyor. ABD’nin, Venezuela açıklarında uluslararası sularda hafta sonu bir petrol tankerine el koymasının ardından bir petrol tankerini de takibe aldığı haberi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. 16 Aralık’ta US$ 59 seviyesinin altına gerilemiş olan Brent petrol, bu sabah US$ 61, ABD WTI petrolü de US$ 57 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Jeopolitik risk nedeniyle güvenilir liman talebi çeken ons altında ve ons gümüşte bugün zirve seviyeleri görüldü. Ons altının yükselişinde Fed’den faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi de etkili olurken, ons gümüşteki yükselişte stokların azalması ve ılımlı endüstriyel talep de pay sahibiydi. Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,420 seviyesini görmüş olan ons altında, US$ 4,385, US$ 4,357 ve US$ 4,329 destek; US$ 4,440 ve US$ 4,464 ve US$ 4,487 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”