ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

2026 yılında Fed’den faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisinin etkisiyle Dolar’ın değer kaybı ve jeopolitik risk nedeniyle ons altında ve ons gümüşte yeni zirve seviyeleri görüldü. Ons gümüşteki yükselişte, arza yönelik bazı endişeler, ılımlı endüstriyel talep ve ABD’nin gümüşü kısa süre önce kritik mineraller listesine dahil etmesi de etkiliydi.

Bu yazının yazıldığı sırada US$ 4,550 zirvesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla US$ 4,488 seviyesindeki ons altında, US$ 4,469, US$ 4,431 ve US$ 4,418 destek; US$ 4,526, US$ 4,550 ve US$ 4,573 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Geçen Cuma günü ABD’de hisse senedi endeksleri hafif gerilemiş olsa da, haftayı yükselişle ve rekor seviyelerine yakın tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksi geçen hafta sırasıyla %2.3 ve %2.55 yükseldi. Yatırımcıların bu yıl Noel Baba rallisi beklentisinde olduğu görülüyor. Noel Baba Rallisi, Aralık ayının son 5 işlem gününde ve takip eden Ocak ayının ilk 2 işlem gününde hisse senedi fiyatlarında yaşanan yükseliş anlamına geliyor.

2025 sona ererken bu hafta birçok işlem yapıcının tatilde olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin nispeten düşük olması bekleniyor.

Cuma günü 11,294 puandan kapanan BIST100 endeksinde 11,236, 11,190 ve 11,124 puan destek seviyeleri; 11,352, 11,427 ve 11,499 puan direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Pazar günü yayımlandığı 2026 Para Politikası metninde TCMB, temel politika aracının bir haftalık repo ihale faiz oranı olmaya devam edeceğini, 2026 yılında mevcut kur rejiminin sürdürüleceğini belirtti. PPK, 2026 yılında da 8 defa toplanacak. TCMB, mevcut durumda toplam APİ portföyünün nominal 262.3 milyar TL seviyesinde bulunduğunu, 2026 yılında bu portföyün nominal 67.7 milyar TL’lik kısmının itfa olacağını belirtti. İtfa olacak tutara ilave olarak operasyonel esnekliğin artırılması amacıyla APİ portföyünün doğrudan alımlarla desteklenmesi hedefleniyor. TCMB, 2026 yılında APİ portföy büyüklüğünün, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla nominal 450 milyar TL olarak belirlendiğini aktardı. Geçmiş yıl ortalamalarına bakıldığında, bu durumun para politikasında genişlemeci bir adım olmadığını söyleyebiliriz.

2025 yılının son günlerini, 2026 yılının ilk günlerini yaşayacağımız bu haftanın veri gündemine bakalım. ABD’de bugün Kasım ayı bekleyen konut satışları, Aralık ayı Dallas Fed imalat aktivitesi, Salı günü ADP özel sektör haftalık istihdam değişimi, Aralık ayı MNI Chicago PMI ve 10 Aralık’ta sonuçlanan FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Çarşamba günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Cuma günü ABD’de, Euro Bölgesi’nde, İngiltere’de ve Türkiye’de PMI imalat verileri açıklanacak. Yurt içinde Salı günü Kasım ayı işsizlik oranı ve Aralık ayı tüketici güveni, Çarşamba günü de Kasım ayı dış ticaret verileri yayımlanacak.

EUR/USD paritesinde 1.1728 ve 1.1703 destek seviyeleri; 1.1790 ve 1.1828 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü yayımlayacak. Reuters’ın düzenlediği ankete katılanlar, TÜFE’nin Aralık’ta gıda ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle %0.98 artmasını bekliyor. Yıllık TÜFE artışının ise %31.07’den %31’e ineceği düşünülüyor. Anket katılımcılarının 2026 sonu TÜFE artış tahmini ise %23 ile TCMB’nin öngördüğü %16 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Şimdi de 2026 yılında küresel piyasalarda öne çıkacak başlıklardan bazılarına değinelim.

Fed faizleri ve Fed’in üyelerinin dağılımı/yapısı: Mevcut Fed Başkanı Powell’ın görev süresi Mayıs’ta doluyor. Powell isterse Yönetim Kurulu üyeliğine devam edebilir. ABD Başkanı Trump, 2026 yılının başlarında Fed’in yeni başkanı olarak belirlediğin adayı açıklayacak. 2025’te Fed’den Kugler’in sürpriz istifası sonrasında onun yerine Trump tarafından yönetim kurulu üyeliğine atanan Miran’ın süresi Ocak sonunda doluyor. Yerine başka birisi atanabilir ya da bu görevde Miran devam edebilir. Usulsüz gayrimenkul işlemleri iddiasıyla bir süre gündemin üst sıralarında yer alan Fed üyesi Cook’un durumu Ocak ayında belli olabilir. Atlanta Fed Başkanı Bostic’in görev süresi de Şubat ayında doluyor. Fed’de yeni atanacak üyelerin gevşek para politikası taraftarı olacağı piyasalarca dikkate alınıyor. Dolayısıyla 2026 yılında Fed üyelerinin kendi içlerindeki uyumu, nasıl bir oy dağılımıyla kararları alacakları ve kaç defa faiz indirimine gidecekleri yakından takip edilecek.

2026 yılının öne çıkacak konu başlıklarından birisi de Kasım’da ABD’de gerçekleştirilecek ara seçimler olacak. 435 üyelik Temsilciler Meclisi’nin tamamı için, Senato’nun da 3’te 1’lik yani 35 üyesi için seçim yapılacak. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde 218 kişi ve Senato’da 53 kişi ile çoğunluğa sahip. Seçimlerde Demokratların, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi gerçekçi görünüyor. Senato’da ise Cumhuriyetçilerin üstünlüğü devam edecek gibi görünüyor. Ara seçimlerde elini güçlendirebilmek için Trump hükümetinin teşvik paketleri açıklayabileceği düşünülüyor. Örneğin gümrük tarifelerinden elde edilen gelirin halka dağıtılması gibi.

2026 yılında gelişmekte olan piyasalara ilgi olması bekleniyor. Büyük ekonomilerde yaşanan bazı sıkıntılar ve eskiden olduğu kadar artık güvenilir olarak görülmemesi, gelişmekte olan ülkelere yatırımcıların ilgisinin olacağını düşündürüyor.

Gelecek yıl zaman zaman daha yüksek sesle sorgulanabilecek sorulardan birisi de, teknoloji tarafında yaşanılanların bir balon mu, yoksa bir dönüşüm mü olduğu sorusu. Yapay zekâ merkezlerinin gelişimine paralel olarak birkaç yıl içinde elektrik ihtiyacındaki olası ciddi artış da gündemde olacak.

Ukrayna-Rusya, İsrail-Gazze, ABD-Venezuela, ABD-Nijerya ve Çin-Japonya derken, 2026 yılında da arka zeminde jeopolitik risklerin zaman zaman kendisini hissettirmesi şaşırtıcı olmayacak. Bunun da etkisiyle emtia tarafının güvenilir liman özelliğinin korunacağı bir yıl bizi bekliyor olabilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”