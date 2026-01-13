ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

2026 yılı, yoğun jeopolitik haber akışı eşliğinde özellikle emtia tarafında hareketli başladı. ABD’nin, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela’da kontrolü ele alarak, oradaki üretimi artırma planları ve ABD’nin büyük petrol şirketi yetkilileriyle görüşmesi, ilgili sektörde hareketliliğe neden oldu. ABD Başkanı Trump’ın Grönland ile ilgili söylemleri, Danimarka ve AB tarafında rahatsızlık yaratmış durumda. Diğer taraftan İran’daki protestolar yakından takip ediliyor. İran’daki gösterilerin petrol arzına yönelik endişelere neden olması, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Brent petrol US$ 64 seviyesinin üzerine çıkarak 2025 Kasım ayından beri en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere ek %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Artan jeopolitik risk nedeniyle yatırımcıların altın ve gümüş gibi kıymetli metallere ilgisini sürdürdüğü gözleniyor.

Bloomberg Emtia Endeksi gibi bazı emtia endekslerinde yıllık yeniden dengeleme zamanının sonuna geliyoruz. 8 Ocak’ta başlayan bu süreç 14 Ocak’ta bitiyor. Endekslerin yıllık yeniden dengeleme döneminde, portföy ağırlıkları hedef seviyelere çekiliyor ve dengeleme dönemi birkaç gün sürüyor. Geçen yıl ons altının ve ons gümüşün fiyatı sert yükselmişti. Bu endekslere dayalı hareket eden pasif fonların, endekslerin gerektirdiği yeni ağırlıklandırmalara uymak için değerli metaller vadeli işlemlerinde satış yapabileceği düşünülmekteydi (sadece teknik ayarlama kaynaklı). Ancak olası bu satışlara karşın geçen hafta ons altının ve ons gümüşün fiyatının sırasıyla yaklaşık %4 ve %9.9 artması ve bu haftaya başlarken yükselişin devam etmesi, emtia piyasalarında jeopolitik haber akışının fiyatlanmasına daha fazla ağırlık verildiği anlamına geliyor. Emtia piyasalarını etkileyebilecek diğer bir konu da, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 9 Ocak’ta açıklanması beklenen ABD Başkanı Trump’ın acil durum gümrük vergisi yetkilerini kullanmasının yasal olup olmadığına yönelik kararıydı. 9 Ocak’ta açıklanmayan kararın, 14 Ocak’ta gelebileceği düşünülüyor.

Bu haftaya, emtia tarafını hareketlendiren yeni bir haberle başladık. Fed Başkanı Powell, Trump yönetiminin, kendisini geçen yaz Fed’in bir inşaat projesi hakkında Kongre’de verdiği ifade nedeniyle cezai soruşturma ile tehdit ettiğini açıkladı ve bunun merkez bankası ve para politikası üzerinde daha fazla etki sahibi olabilmek için bir bahane olduğunu söyledi. Powell’ın açıklamaları sonrasında Dolar değer kaybederken, ons altın US$ 4,630, ons gümüş US$ 86.3 seviyesine yaklaşarak yeni zirve seviyelerine ulaştı.

Jeopolitik haber akışı, emtia endekslerinin yıllık yeniden dengeleme zamanı, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı, Powell’ın açıklamaları derken, kısa vadede emtia tarafında oynaklığın yüksek olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Bu yazının yazıldığı sırada bir miktar kar satışının gelmesiyle birlikte US$ 4,584 seviyesindeki ons altında, US$ 4,545, US$ 4,519 ve US$ 4,493 destek; US$ 4,611, US$ 4,630 ve US$ 4,653 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Küresel borsalar 2026 yılına yükselişle başladı. Dolar cinsinden Dow Jones endeksi %3.2, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yaklaşık %2, Dax endeksi %3 ve Nikkei endeksi %5 yükseldi. Japonya’da Başbakan’ın, erken seçim çağrısı yapabileceği yönündeki haberler, JPY’nin değer kaybetmesinde ve Nikkei endeksinin yükselmesinde etkili oldu. 2025 yılında %14.4 yükselen BIST 100 endeksinin 12 Ocak itibarıyla yılbaşından beri %8.8 yükselmiş olması dikkat çekici. Dolar bazında ise BIST100 endeksi 2025 yılında %5.7 gerilerken, bu yıl 12 Ocak itibarıyla %8.4 yükseldi. 2015-2025 döneminde BIST100 endeksinin on bir Ocak ayının dokuzunu yükselişle tamamlamış olduğunu belirtelim. 11 yıllık dönemin Ocak ayları ortalaması TL bazında %4.72’lik artışa işaret ediyor. 2025 yılında BIST100 endeksi, verilerdeki ve beklentilerdeki iyileşmeye rağmen küresel piyasalardaki yükselişe ayak uyduramamıştı. Dezenflasyon sürecinin devamıyla birlikte TCMB’den öngörülen faiz indirimlerinin gelmesi ve küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere ilgisi sürerken, portföylerinde Türkiye varlıklarına daha fazla yer vermesi halinde bu yıl BIST100 endeksinde %35-%38 civarında yükseliş görülmesi olasılığını gerçekçi buluyoruz.

Türkiye’nin CDS primindeki düşüş sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ocak ayının son haftasına kalmadan uluslararası piyasalarda tahvil ihracına gitmek isteyeceğini öngörmüştük. Nitekim Hazine, geçen hafta düzenlediği 7 yıllık ve 12 yıllık Dolar cinsinden tahvil ihaleleriyle toplamda US$ 3.5 milyar borçlandı. Hazine’nin 2026 yılında uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla borçlanma hedefi olan US$ 13 milyara ulaşması için yılın kalan kısmında US$ 9.5 milyarlık satış yapması yeterli olacak. Geçen hafta 12 yıllık vade ile 2017 yılından beri en uzun borçlanması gerçekleştiren Hazine’nin, Türkiye varlıklarına ilginin artması halinde yıl içinde borçlanma vadesini daha da uzatması (ilk etapta 15 yıl olabilir) beklenebilir. Türkiye Hazinesi’nin en uzun tahvil ihracının 30 yıl olduğunu ve bu vadeyle en son 2017 yılında borçlandığını da hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ve TCMB Başkanı Karahan’ın, 12-13 Ocak tarihleri arasında BofA’nın düzenlediği “Türkiye 2026 Konferansı”na katılımının, yabancı yatırımcıların beklentilerini yönetebilmek adına önemli olduğunu düşünüyoruz.

Haftanın veri gündemine bakıldığında; ABD tarafında 13 Ocak’taki Aralık ayı TÜFE verisinin öne çıktığı söylenebilir. Federal hükümetin kapanması nedeniyle Ekim ayı fiyat verileri toplanamadığından Kasım’da aylık değişim açıklanamamış, yıllık TÜFE verisi yayımlanmıştı. Manşet TÜFE’nin sert şekilde %2.7’ye, çekirdek TÜFE’nin de %2.6’ya gerilemesi piyasaları şaşırtırken, bunda konut maliyetleriyle ilgili varsayımların etkisinin olduğu anlaşıldı. Üstelik hükümetin kapalı olması nedeniyle verilerin büyük kısmının indirimlerin yaygın olduğu Kasım sonuna doğru gerçekleşmiş olması da enflasyon oranının muhtemelen daha düşük seviyede gelmesinde pay sahibiydi. Aralık’ta veriler standart zamanlarında toplanırken, yıllık çekirdek TÜFE’nin %2.6’dan %2.7’ye yükselmesi bekleniyor.

ABD’de, Salı günü ayrıca Ekim ayı yeni konut satışları, Aralık ayı bütçesi ve NFIB Küçük İşletmeler Endeksi; Çarşamba günü Ekim-Kasım ayıları ÜFE, Kasım ayı perakende satışlar, Aralık ayı bekleyen konut satışları; Perşembe günü Ocak ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Ocak ayı Empire imalat; Cuma günü de Aralık ayı sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Ocak ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi yayımlanacak. Euro Bölgesi’nde Perşembe günü Kasım ayı sanayi üretimi açıklanacak. İngiltere’de, Perşembe günü yayımlanacak Kasım ayı sanayi üretimi ve GSYH verileri takip edilecek. GSYH’de Ekim’deki %0.1’lik düşüş sonrasında Kasım’da %0.1’lik hafif toparlanma bekleniyor. Hafta boyunca Fed, ECB ve BoE yetkilileri konuşacak.

EUR/USD paritesinde 1.1633, 1.1612 ve 1.1580 destek seviyeleri; 1.1690, 1.1745 ve 1.1780 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Bu hafta önemli bazı bankaların ve yapay zekâ şirketlerinin bilançoları da açıklanacak. 13 Ocak’ta JPMorgan Chase; 14 Ocak’ta Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo; Perşembe günü de Goldman Sachs ve Morgan Stanley bilançolarını açıklayacak. LSEG IBES verilerine göre 2025 yılının 4. çeyreğinde S&P 500 şirketlerinin kârının, 2024 son çeyreğine göre yaklaşık %9 yükselmiş olması bekleniyor. Haftanın öne çıkan bilançoları arasında Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing’in (TSMC) Perşembe günü yayımlayacağı bilançosu da var. Apple ve Nvidia gibi şirketlerin çip ihtiyacını karşılayan TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi. Dolayısıyla şirketin bilançosu, yapay zekâ yatırımları açısından da izlenecek.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”