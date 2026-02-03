ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

29 Ocak’ta US$ 5,595 ile rekor seviyesini gören altının ons fiyatı, Cuma günü 1980’lerin başından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Cuma günü yaklaşık %9 gerileyen altının ons fiyatında, gün içinde en yüksek ve en düşük fiyat arasında %14’lük marj oluştu. 29 Ocak’ta US$ 121.65 ile rekor seviyesini gören gümüşün ons fiyatı da Cuma günü yaklaşık %26 değer kaybetti ve gün içindeki işlem marjı %38’e yaklaştı. 2 Şubat’ta emtia fiyatlarındaki gerileme devam etti.

Ons altındaki ve gümüşteki gerilemenin nedenlerini açıklayarak konuya başlayalım.

Cuma günü, ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanlığı için Warsh’ı aday gösterdiğini açıklamasıyla birlikte satış dalgası tetiklendi. Her ne kadar FOMC’nin son toplantısında Warsh, faiz indirimi yönünde oy kullanmış olsa da, enflasyona olan duyarlılığı ve bilançoyu küçültme isteği biliniyor. Diğer 3 aday ile karşılaştırıldığında, aralarındaki en az gevşek para politikası taraftarı olan kişi Warsh. Bu durum Dolar’ın değer kazanmasına ve Dolar ile fiyatlanan ons altında ve ons gümüşte fiyatların gerilemesine neden oldu. 29 Ocak’ta görülen zirve seviyeleri, ons altında yılbaşından beri yaklaşık %29’luk, ons gümüşte de %70’lik artışı işaret ediyordu. Kısa sürede yaşanan hızlı ralli sonrasında kar realizasyonu yaşandı. Bu da satışların hızlanmasına neden oldu. Fiyatlardaki sert yükseliş sonrasında pek çok yatırımcı kaldıraçlı pozisyon açmıştı. Fiyatlar belirli seviyelerin altına düşünce, margin call (ek teminat çağrısı) ve zorunlu tasfiyeler tetiklendi. Bu da satış dalgasını artırırken, fiyatlardaki düşüş hızlandı. Emtia borsası CME, 2 Şubat’ta değerli metal kontratları için teminatları yükseltti.

3 Şubat sabahı toparlanma işaretleri gözlense de, satış hareketinin sona erdiğini söylemek için henüz erken. Fiyat oynaklığının bir-iki günde durulmasını beklemenin gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz. Bu aşamada oynaklığın kademeli de olsa azalıp azalmaması izlenmeli. Gündemin hareketli ve belirsiz olması, her ne kadar kısa vade için tahmin yapabilmeyi zorlaştırsa da, yatırımcıların böyle zamanlarda temkinli hareket etmesinin önemi artıyor.

Kısa vadedeki hareketliliğe karşın ons altını ve ons gümüşü orta ve uzun vadede destekleyen unsurların halen ortamda olduğunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca jeopolitik haber akışına bağlı bazı belirsizliklerin ortamda olacağı düşüncesi, Fed’den beklenen faiz indirimleri ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, merkez bankalarının altın talebi vb. gibi.

Brent petrol ise, İran konulu endişeler nedeniyle yükselerek 29 Ocak’ta US$ 72 seviyesine yaklaşmıştı. Hafta sonu ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın ABD ile ciddi görüşmeler yürüttüğünü söylemesi, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunacağı endişeleri kısmen azalttı ve Brent petrol US$ 66 seviyesine geriledi. ABD-İran ilişkileri açısından Cuma günü İstanbul’da taraflar arasında yapılacak müzakereler takip edilecek.

Hafta sonu TCMB, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için %1 olan büyüme sınırını %0.5’e düşürdü. Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için sınır %2 olarak belirlendi.

Eş zamanlı olarak Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredilerini kapsayan bir düzenleme paketi açıkladı. Konut finansmanında kriterler sadeleştirilirken, kredi kartı limitleri ve bireysel borçlara ilişkin kurallar gelirle uyumlu hale getirildi.

BIST 100 endeksi Ocak ayında %22.88 ile göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Böylelikle 1997 yılından beri endeks en iyi Ocak ayını geçirmiş oldu. Her ne kadar olumlu görüşlerde değişiklik olmasa da Şubat ayında zaman zaman bir miktar kar realizasyonu görülebileceği olasılığını da dikkate alıyoruz. BIST100 endeksinde, 13,406 ve 13,284 puanlar destek; 14,000 ve 14,140 puanlar direnç olarak izlenebilir.

Ocak ayında TÜFE artışı %4.84 ile piyasanın beklentisinin üzerinde gerçekleşti (beklenti: %4.3). Yıllık TÜFE artışı baz etkisi nedeniyle %30.89’dan %30.65’e geriledi (beklenti %29.96’ya gerileyeceği yönündeydi). TCMB, Ocak ve Şubat aylarında aylık TÜFE’nin yüksek geleceği beklentisini daha önce paylaşmıştı ve Ocak’taki PPK toplantısında piyasanın 150 bp’lik faiz indirimi beklentisine rağmen 100 bp’lik indirim kararı almıştı. Veri sonrasında 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde sınırlı artış gözlendi.

Yurt içinde Şubat ayında Hazine’nin yoğun iç borç ödemesi bulunuyor. Şubat’ta toplam 656.6 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık Hazine, ilk ikisi bugün olmak üzere düzenleyeceği 10 ihraçla toplam 525.3 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Bilanço dönemi devam ediyor. Bugün TSKB’nin, Çarşamba günü Garanti BBVA’nın, Perşembe günü Yapı Kredi Bankası’nın, Cuma günü de İş Bankası’nın ve Tüpraş’ın bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt dışı bilanço takviminde de, Çarşamba günkü Alphabet ve UBS; Perşembe günkü Amazon ve BNP Paribas öne çıkıyor. Çarşamba günü ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımlayacağı ihale büyüklüklerini ve finansman planlarını detaylandıran üç aylık geri ödeme duyurusu, ABD tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir.

Hafta genelinde Fed’den yetkililerin konuşmaları takip edilecek. Perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası ve ECB toplantılarında ise faiz değişikliği beklenmiyor.

Bir süredir hareketli jeopolitik haber akışının da etkisiyle küresel tarafta veriler geri planda kalmıştı. Haftanın en önemli verisi Cuma günü ABD’de açıklanması beklenen resmi istihdam verileriydi. Ancak ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam raporunun bu hafta yayımlanamayacağını açıkladı. Kararın nedeni, devam eden kısmi federal hükümet kapanışı olarak duyuruldu. Aynı nedenden dolayı bugünkü JOLTS verisinin yayımlanması da ertelendi. Senato’dan geçen harcama tasarısının tatilde olan Temsilciler Meclisi’nden geçememesi nedeniyle ABD'de federal hükümet Cumartesi günü kısmi olarak kapanmıştı. Temsilciler Meclisi’nin bugün toplanarak, Senato'da uzlaşılan harcama tasarısına onay vermesi ve böylelikle federal hükümetin açılması bekleniyor.

Şimdilerde 1.1800 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde 1.1753, 1.1684 ve 1.1633 destek seviyeleri; 1.1857, 1.1910 ve 1.1975 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”