ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen hafta ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüş, yapay zekânın bazı sektörler üzerinde olası olumsuz etkilerine yönelik yatırımcıların hissettiği endişeyi yansıttı. Yazılım şirketleri hisselerindeki düşüşe ek olarak, yapay zekâda yeni araçların sigorta, gayrimenkul hizmetleri, varlık yönetimi ve lojistik dahil birçok sektörde kârlılıkları olumsuz etkileyebileceği tedirginliği belirginleşti.

Geçen hafta S&P 500 endeksi %1.4 geriledi ve yılbaşından beri performansı negatife döndü. Nasdaq endeksi de %2.1 geriledi ve böylelikle yılbaşından beri yaklaşık %3’lük düşüş yaşandı. Yeni haftaya girerken yatırımcılar, çeşitli sektörleri “yapay zekâ yüzünden” ve “yapay zekâ sayesinde” diye başlayacakları cümlelerle ayrıştırmaya yönelebilir. Bu olası ayrıştırmanın, bir haftada netlik kazanmasını beklemek gerçekçi değil. Bir dönüşümün yaşanmakta olduğu ve dönüşümlerin de süreç gereksinimi dikkate alınmalı. Teknoloji şirketlerinin değerlemelerine ve kârlılıklarına yönelik endişelerle ABD’de yılbaşından beri S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ekside olsa da, küçük sermayeli şirketlerin hisselerini içeren Russell 2000 endeksinin %6.6 yükselmesi, hisse senedi piyasaları için dengeleyici bir unsur olarak görülebilir.

Geçen hafta ABD’de açıklanan ve yükseliş beklenen Aralık ayı perakende satışlar verisi değişim göstermeyerek piyasaları şaşırtmıştı. Bu doğrultuda, 19 Şubat’ta ABD’de açıklanacak, piyasa değeri US$ 1 trilyonu geçen perakende devi Walmart’ın bilançosu, tüketici harcama eğilimlerine yönelik bir işaret verecek olması nedeniyle ilgiyle takip edilecek.

11 Şubat’ta ABD’de yayımlanan Ocak ayı tarım dışı istihdam artışı beklentiden iyi gelse de, ayrıntılara bakıldığında; kamu, eğlence – konaklama, özel eğitim ve sağlık hizmetleri dışında son üç yıldır istihdamda büyümenin sıfır olduğu görülüyor. ABD’de Cuma günkü Ocak ayı TÜFE verisi %0.2 ile %0.3 olan ortalama beklentinin altında gerçekleşirken, işgücü piyasasının soğuması ve enflasyonun daha ılımlı hale gelmesi, swap piyasalarının bu yıl Fed’den yaklaşık 62 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamasına neden oluyor.

Güvenilir liman talebinin yanı sıra beklentinin altında gelen TÜFE gerçekleşmesinin ardından bu yıl Fed’den en az iki defa faiz indirimi geleceği beklentisiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4.05 seviyesinin altına gerileyerek son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Bir hafta önce 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık %4.25 seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

Ocak sonu-Şubat başındaki sert dalgalanmaların ardından denge bulma çabasındaki ons altının şimdilerde US$ 5,000 seviyesinden uzaklaşmamaya çalıştığı görülüyor. Ons altında US$ 4,950, US$ 4,918 ve US$ 4,846 seviyeleri destek; US$ 5,042, US$ 5,119 ve US$ 5,150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Yurt içinde Perşembe günü yayımlanan TCMB Enflasyon Raporu’nda, 2026 yıl sonu tahmin aralığı %15-21 olarak belirlendi (önceki: %13-%19). Ara hedef, 2026 yılı için %16 olarak korundu. Cuma günü yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise, katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %24.11, TCMB politika faizi beklentisi %28.95.

Piyasalar, Enflasyon Raporu’nu ve basın toplantısındaki değerlendirmeleri olumlu karşılarken, BIST100 endeksi yükseldi. BIST100 endeksindeki yükseliş haftalık bazda %4.9, yılbaşından beri yaklaşık %26 oldu. 1993-2025 döneminde BIST100 endeksinde ne zaman Ocak ayındaki yükseliş %10 ve üzerinde gerçekleşse, Şubat ayında da endeksin yükselişle kapandığını not edelim (2001 krizi haricinde).

Ara ara kâr realizasyonları görülebilecekse de, BIST100 endeksi için olumlu beklentimizi koruyoruz. BIST100 endeksinde 13,990 ve 13,753 puanlar destek; 14,321 ve 14,564 puanlar ise direnç olarak takip edilebilir. Bugün Şişecam’ın, Salı günü de TAV Havalimanları ile Tat Gıda’nın bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ayrıca, Hazine ihaleleri de takip edilecek.

Japonya’da bu sabah açıklanan verilere göre, kamu harcamalarının aşağı yönlü etkisiyle Aralık’ta sona eren üç aylık dönemde ülke ekonomisi yıllık %0.2 ile %1.6 olan ortalama beklentinin oldukça altında büyüdü. Söz konusu veri, seçimlerden zaferle çıkan Japonya Başbakanı Takaichi’nin gevşek maliye politikası uygulama isteğini destekler nitelikte görünüyor. Verinin ardından Yen değer kaybetti ve USD/JPY paritesi 152.6’dan 153.2’ye yükseldi.

Bugün ABD’de Başkanlar Günü; Kanada’da da “Aile Günü” nedeniyle piyasalar tatil. Brezilya piyasaları, 17 Şubat’a kadar “Karnaval” tatili nedeniyle kapalı olacak. Bugün Çin sekiz günlük tatile girdi (Lunar Yeni Yılı). Hafta içinde bazı günler, diğer birkaç Asya piyasası da tatil nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla haftaya başlarken, likiditenin nispeten düşük seyredeceği, buna bağlı olarak volatilitenin de artabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Kısa haftaya karşın veri gündeminin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD’de açıklanacak veriler ve merkez bankalarının politika yönelimlerine dair ipuçları, riskli varlıklardan, güvenilir liman olarak değerlendirilen varlıklara kadar geniş bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.

ABD’de hafta genelinde açıklanacak konut verilerinin yanı sıra Çarşamba günkü Aralık ayı Öncü Endeksi, Ocak ayı sanayi üretimi ve Fed tutanakları; Cuma günkü Fed’in yakından izlediği çekirdek PCE fiyat endeksi, kişisel gelirler/harcamalar, 4. çeyrek GSYH, Şubat ayı PMI verileri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Hafta genelinde Fed’den ve ECB’den yetkililer konuşacak. Almanya’da Salı günü Şubat ayı ZEW anketi yayımlanacak. Euro Bölgesi’nde Perşembe günü Şubat ayı tüketici güveni ve Cuma günü de Şubat ayı PMI verileri öne çıkıyor.

Siyasi istikrara yönelik endişelerin halen devam ettiği İngiltere’de, Salı günü Aralık ayı istihdam verileri açıklanacak. İngiltere’de işgücü piyasasında soğuma belirtilerinin devam etmesi ve yıllık ücret artışında daha fazla düşüş bekleniyor. Bu eğilimlerin Mart’ta açıklanacak verilerle devam etmesi halinde BoE’nin Mart toplantısında faiz indirimi beklentisi daha da destek bulabilir. Swap piyasaları Mart’ta faiz indirimi yapılması olasılığını yaklaşık %67 olarak fiyatlıyor. İngiltere’de Çarşamba günü açıklanacak Ocak ayı TÜFE verilerinin, uçak bileti fiyatlarındaki dalgalanmalar, gıda fiyatlarındaki düşük baskı ve geçen yılki özel okul vergisi artışının etkisinin azalmasıyla birlikte gerileyeceği düşünülüyor. BoE’nin enflasyonda odaklandığı konunun ise "temel hizmetler" olduğunu hatırlatalım. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Cuma akşamı İngiltere’nin kredi notunu gözden geçirmesi bekleniyor.

17 Şubat’ta, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun Cenevre’de yapılması bekleniyor. Görüşmeler, jeopolitik ve petrol fiyatlarına olası etkileri açısından takip edilecek. 19 Şubat’ta da Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı Washington’da gerçekleştirilecek.

Haftaya başlarken 1.1860 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde 1.1828, 1.1800 ve 1.1766 destek seviyeleri; 1.1891, 1.1929 ve 1.1971 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”