ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Cuma günü ABD’de açıklanan 2025 yılı son çeyrek GSYH büyümesi çeyrekten çeyreğe %1.4 ile %2.8 olan ortalama beklentinin oldukça altında geldi. Fed’in yakından takip ettiği Aralık ayı çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda %0.4 ile %0.3 olan ortalama beklentinin üzerindeydi. Şubat ayı PMI veriler ise beklentinin altında gerçekleşti. Ancak Cuma gününün asıl haberi ABD Yüksek Mahkemesi’nden geldi. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Trump’ın ulusal acil durumlarda kullanılması gereken bir yasaya dayanarak uyguladığı kapsamlı gümrük vergilerini kanuna aykırı buldu. Bu karar, ABD’de denetleme mekanizmasının halen işlediğinin bir işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu karardan sadece saatler sonrasında ABD hükümeti yeni bir gümrük vergisi duyurusunda bulundu. Her ne kadar Beyaz Saray’ın resmi açıklamasında gümrük vergisinin 24 Şubat itibarıyla %10 olacağı belirtilse de, Cumartesi günü Başkan Trump, gümrük vergisini %15’e çıkartacağını söyledi. ABD yönetimi, 150 güne kadar %15’e varan gümrük vergilerine izin veren 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesini yürürlüğe koyuyor. Gümrük vergileri, Kongre uzatmadığı takdirde 150 gün sonra sona erecek. Trump, teorik olarak ek verginin sona ermesine izin verebilir, yeni bir acil durum ilan edebilir ve 150 günlük süreyi yeniden başlatabilir.

Birçok ülke ABD yönetimiyle ticaret anlaşmalarını müzakere edip kabul etmişti. İkili anlaşmalar olarak uzlaşılanlar, ABD Yüksek Mahkeme kararından doğrudan etkilenmiyor. Ancak İsviçre ve Hindistan ile yapılanlar gibi bazı anlaşmalar, yeni gümrük vergisi oranlarının acil durum seviyelerinden indirim olarak çerçevelenmesi nedeniyle acil durum gümrük vergilerine açıkça atıfta bulunuyor. Yasal referans gümrük vergisi oranı artık ortadan kalktığına göre, bu anlaşmaların da yeniden düzenlenmesi söz konusu olabilir.

ABD-AB ticaret anlaşmasına gelince… Grönland ile ilgili durum nedeniyle Avrupa Parlamentosu AB’nin anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin onayını askıya almıştı. Parlamentonun, anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için baskı yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Cuma günkü karar sonrasında Dolar değer kaybederken, ABD tahvil faizleri, hisse senedi endeksleri ve ons altın yükseldi.

Haftaya başlarken US$ 5,150 seviyesine yakın olan ons altında US$ 5,106, US$ 5,065 ve US$ 5,018 seviyeleri destek; US$ 5,190, US$ 5,230 ve US$ 5,280 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Bugün Çin ve Japonya piyasaları tatil. Yeni haftaya başlarken, ABD’nin ticaret ortakları, yatırımcılar ve piyasalar, yeni durumun olası etkilerini değerlendirecek. ABD Başkanı Trump’ın Salı günü yapacağı Birliğin Durumu Konuşması’nda yönetimin önümüzdeki yıl için politika önceliklerini dile getirmesi bekleniyor. Bu konuşma sırasında gümrük tarifelerine de değinebilir. ABD-İran haber akışı da jeopolitik risk açısından küresel piyasalarca yakından takip ediliyor. İki ülke arasında Perşembe günü yapılacak görüşme öncesinde bu sabah Brent petrol fiyatı hafif gerileyerek US$ 71 seviyesinde bulunuyor. Fed, ECB ve BoE yetkililerinin hafta boyunca konuşmaları takip edilecek. Geçen hafta yayımlanan ve üyeler arasındaki görüş ayrılıklarını işaret eden Fed tutanaklarının ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararının ardından piyasalar, bu hafta özellikle Fed yetkililerinin konuşmalarına odaklanabilir.

Yapay zekâ başlıklı haber akışı takip edilirken, geçen hafta S&P 500 endeksi %1.1, Nasdaq da %1.3 yükseldi. Bu doğrultuda ABD’de Çarşamba günü açıklanacak Nvidia’nın 2025 yılı son çeyrek bilanço rakamları önemli olacak. Yeni haftaya başlarken Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor, ABD hisse vadelileri ise ekside.

BIST 100 endeksi geçen hafta %1.7 gerilemesine karşın yılbaşından beri %23.7 ile artıda. BIST100 endeksinde 13,718, 13,621 ve 13,522 puanlar destek; 14,016, 14,154 ve 14,264 puanlar ise direnç olarak takip edilebilir. Salı günü Aselsan, Teknosa, Afyon Çimento; Çarşamba günü Rönesans Gayrimenkul; Perşembe günü Borusan, Büyük Şefler, Çimsa Çimento; Cuma günü de Doğuş Otomotiv bilançolarını açıklayacak.

Haftanın veri gündemine bakıldığında ise; ABD’de Pazartesi günü Aralık ayı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Şubat ayı Dallas Fed İmalat Aktivitesi; Salı günü ADP haftalık istihdam değişimi, Şubat ayı Richmond Fed İmalat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi; Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları; Cuma günü de Aralık ayı inşaat harcamaları, Ocak ayı ÜFE ve Şubat ayı MNI Chicago PMI verileri yayımlanacak.

Euro Bölgesi’nde Çarşamba günü Ocak ayı TÜFE; Perşembe günü de güven endeksleri açıklanacak. İngiltere’de Perşembe günü Büyük Manchester’da boş bir parlamento koltuğunu doldurmak için yapılacak ara seçim, Başbakan Starmer’ın liderliğine yönelik soru işaretlerini yeniden canlandırabilir. İngiltere’de Cuma günü tüketici güveni yayımlanacak.

Yurt içinde Salı günü TCMB, hanehalkının enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları beklentilerini ve yatırım eğilimlerini daha kapsamlı analiz etmek amacıyla düzenlediği Hanehalkı Beklenti Anketi’ni yayımlayacak. Perşembe günü de Ocak ayı dış ticaret verileri açıklanacak.

Haftaya başlarken 1.1820 seviyesine yakın olan EUR/USD paritesinde 1.1784, 1.1743 ve 1.1716 destek seviyeleri; 1.1856, 1.1904 ve 1.1946 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”