ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Yeni haftaya başlarken odak noktası, Orta Doğu’daki jeopolitik haber akışı ve piyasalara yansımaları olacak. Böyle bir ortamda, her ne kadar önemli olsa da, açıklanacak verilerin piyasalardaki etkisinin nispeten sınırlı kalma olasılığı göz önünde bulundurulabilir.

ABD’nin ve İsrail’in, İran’a yönelik hafta sonu başlattığı operasyon ve İran’ın misillemesi devam ediyor. Kritik konulardan birisi, tanker geçişlerinin durduğu Hürmüz Boğazı’nın durumu. Hürmüz Boğazı, küresel ticaretin en önemli enerji geçiş noktalarından birisi olup, küresel petrol arzının yaklaşık %20’si ve deniz yoluyla taşınan doğalgazın da önemli bir bölümü buradan geçiyor. ABD’li ve İran’lı yetkililer arasında bir görüşme olup olmayacağı ve Hürmüz Boğazı’nın durumu piyasalarca yakından takip ediyor.

Çatışmaların ne kadar süreceği ve Hürmüz Boğazı’nın akıbeti, başta enerji olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olacak. Yılbaşından Şubat sonuna kadar yaklaşık %19 artarak geçen haftayı US$ 72.5 seviyesinden tamamlayan Brent petrol fiyatı, sabah erken saatlerde US$ 82.3 seviyesini geçtikten sonra bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık US$ 80 seviyesinde bulunuyor. Hisse senedi endeksleri gerilerken, güvenilir liman özelliği dolayısıyla yatırımcıların ons altında ve ABD tahvillerinde alım yönünde olduğu görülüyor.

Cuma günü US$ 5,279 seviyesinden kapanan ons altın, bu sabah US$ 5,400 seviyesinin üzerine çıktı. Ons altında US$ 5,450-5,500 direnç aralığının test edilme olasılığını dikkate alıyoruz.

Cuma günü 1.1812’den kapanan EUR/USD paritesi, Dolar’daki değer kazanımı nedeniyle bu sabah 1.17 seviyesine yaklaştı. Paritede 1.1670, 1.1633 ve 1.1573 destek seviyeleri; 1.1767, 1.1827 ve 1.1887 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Yapay zekâ yatırımlarına, bu yatırımların kârlılığa dönüşüm hızına ve değerlemelere yönelik endişelerin zaman zaman dalgalanmalara neden olduğu hisse senedi piyasalarında yatırımcılar, bilançosu beklentiden iyi gelmiş olsa da, geleceğe yönelik ayrıntılar ve bunu destekleyen unsurlar konusundaki bilgi eksikliğinden dolayı Nvidia hissesinde satış yönünde hareket etti. ABD hisse senedi endeksleri hem geçen haftayı hem de Şubat ayını ekside kapandı. Şubat’ta S&P 500 endeksi %0.87, Nasdaq endeksi de %3.4 geriledi.

Geçen hafta %1.55, Şubat’ta da %0.87 gerileyen BIST 100 endeksinde (ilk iki ayda %21.8 artış), yeni haftaya düşüşle başladı. BIST100 endeksinde 13,000, 12,886 ve 12,683 puanlar destek; 13,400, 13,652 ve 13,899 puanlar ise direnç olarak takip edilebilir.

Bu hafta yurt içinde Şubat ayı TÜFE verileri öne çıkacak. Küresel tarafta ise; ABD’de istihdam ve ISM verileri, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE verileri, İngiltere’de mali politikayı yeniden gündeme getirecek olan Bahar Bildirisi, Çin’de ise PMI verileri ve Ulusal Halk Kongresi önemli olacak.

İlk olarak yurt içi gündemle başlayalım. Dünkü duyurularında TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını açıkladı. Piyasada yaklaşık 764 milyar TL’lik likidite fazlası olduğu için bu likiditenin azalmasıyla birlikte piyasa faizlerinin yükselmesi beklenebilir.

“TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemi ne idi?” diyenler için hatırlatma yapalım. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işleminde, vade sonunda tarafların yani TCMB’nin ve bankaların anaparaları el değiştirmiyor. TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayalı bir türev ürün. Kullanım amacı ise, döviz kurundaki olası oynaklığı dengelemek, firmaların YP borçlarından kaynaklanan kur riskine karşı hedge istekleri ve yabancı yatırımcıların TL pozisyonlarını kur riskine karşı hedge istekleri. Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemleri’nde TCMB döviz satım pozisyonunda, ihaleyi kazanan bankalar ise döviz alım pozisyonunda. Vade tarihindeki spot kur, ihalede oluşan kur seviyesinin üzerinde gerçekleşirse; TCMB karşı tarafa spot kur ile vadeli kur fiyatı arasındaki farkı TL olarak ödüyor. Vade sonunda spot döviz kuru, ihalede anlaşılan seviyenin altındaysa bu sefer bankalar TCMB’ye ödeme gerçekleştiriyor. Yani her iki durumda da vade tarihinde taraflara döviz ödemesi yapılmıyor. Dolayısıyla, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri’nin TCMB’nin döviz rezervlerine etkisi olmuyor, TCMB döviz rezervlerini harcamamış oluyor.

Dünkü duyurusunda SPK da, 2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi.

TÜİK’in bu sabah açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılında %3.6, 2025 yılının son çeyreğinde %3.4 büyüdü. Yurt içinde Salı günü Şubat ayı TÜFE verileri açıklanacak. Bloomberg anket katılımcılarının ortalama beklentisi Şubat’ta TÜFE’nin aylık bazda %2.9 arttığı yönünde. Verinin piyasanın beklentisiyle uyumlu gerçekleşmesi halinde yıllık TÜFE %30.65’ten %31.50’ye yükselecek. Böylelikle 2025 yılının Eylül ayından sonra yıllık enflasyon ilk defa yükselmiş olacak. Halihazırdaki jeopolitik gelişmeler de dikkate alındığında, TCMB PPK’nın 12 Mart’taki toplantısında politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler güçlenebilir. Salı günü Hazine, 3 Mart 2027 vadeli, EUR cinsinden tahvilin doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bu hafta yurt içinde açıklanacak bilanço takvimi de şöyle: Pazartesi günü Enerjisa ve Gelecek Varlık Yönetimi; Salı günü Cola Cola İçecek, Doğan Holding; Çarşamba günü Migros, Sabancı Holding, Pegasus, Turk Telekom; Perşembe günü Anadolu Efes, Petkim ve Turkcell; Cuma günü MLP Sağlık bilançolarını yayımlayacak.

Bu hafta ABD’de veri gündeminin yoğun olduğu söylenebilir. Pazartesi günü Şubat ayı PMI ve ISM imalat (bölgesel Fed anketleri Şubat’ta ekonomi için biraz daha zayıf bir tablo çizdi, dolayısıyla ISM imalat verisinin Ocak ayına göre gerilemesi beklenebilir); Çarşamba günü Şubat ayı ADP özel sektör istihdam değişimi, PMI ve ISM hizmetler açıklanacak, Fed Bej Kitap yayımlanacak. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Cuma günü de Ocak ayı perakende satışlar ve Şubat ayı tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Piyasanın beklentisinde Şubat’ta tarım dışı istihdamda 60 bin kişilik artış olduğu yönünde. Özel eğitim ve sağlık hizmetleri, istihdamın ana kaynağı olmaya devam ediyor ve son üç yılda eklenen tüm işlerin yaklaşık %70’ini oluşturuyor. Açıklanacak veriler, Fed’in Haziran’dan önce faiz indirimine gitmesine yol açacak gibi görünmüyor.

Euro Bölgesi’nde, Salı günü Şubat ayı TÜFE verileri açıklanacak. Yıllık TÜFE’nin %1.7 olarak aynı kalması bekleniyor. %2.2 olan yıllık çekirdek TÜFE de ECB’nin hedefiyle daha uyumlu halde. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı tüm zamanların en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çarşamba günü açıklanacak Ocak ayı işsizlik oranının %6.2 olarak aynı kalacağı düşünülüyor. Cuma günkü 2025 yılı son çeyrek GSYH büyüme verisinin ise yıldan yıla %1.3 olması bekleniyor.

Geçen hafta İngiltere’de Yeşiller Partisi’nin, daha önce İşçi Partisi’nin kalesi olarak kabul edilen Manchester’daki Gorton ve Denton Bölgesi’nde yapılan ara seçimleri kazanmasının ardından Başbakan Starmer’ın gücünün sorgulanmasıyla birlikte GBP baskı altında kaldı. GBP’nin artan küresel risk algısına duyarlı olduğu da dikkate alındığında, EUR/GBP paritesinin yükselerek 0.88’i test etme riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. İngiltere’de Çarşamba günü Şubat ayı PMI hizmetler açıklanacak. Hafta boyunca Fed, ECB, BoE yetkilileri konuşacak.

Hürmüz Boğazı’dan geçen petrolün yaklaşık %38’ini alan ve Boğaz’ın kapalı olmasından en fazla etkilenecek ülke olan Çin’de 5 Mart’taki Ulusal Halk Kongresi’nde büyüme, enflasyon ve kamu harcaması hedeflerinin belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer, Aralık’ta gerçekleştirilen Planlama Konferansı’nda, tüketimi ve yatırımı canlandırmak için proaktif maliye politikasını sürdürme sözü vermişti.

Japonya ise Salı günkü 10 yıllık ve Perşembe günkü 30 yıllık tahvil ihraçları izlenecek. Başbakan Takaichi’nin genişlemeci maliye politikalarına yönelik endişelerle 20 Ocak’ta Japonya’nın 30 yıllık tahvil faizi %3.8650 ile tarihi zirvesini görmüş, küresel tahvil piyasaları bu durumdan etkilenmişti. Bu haftaki ihraçlar, Başbakan Takaichi’nin Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na parasal gevşeme taraftarı iki akademisyeni aday göstermesinin ardından yapılacak ilk ihraçlar olacağı için hem ihalelere gelecek talep hem de ihalelerde oluşacak faiz takip edilecek.

Orta Doğu’daki gelişmelerin yakın dönemde küresel piyasa hareketlerindeki en belirleyici unsur olması beklenebilir.

Not: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”