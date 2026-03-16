ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının seyri, bu hafta da finansal piyasa hareketlerinde belirleyici olacak. Küresel çapta çok sayıdaki merkez bankasının bu haftaki toplantılarında yapacakları değerlendirmeler de takip edilecek.

ABD’nin-İsrail’in, İran’a başlattığı operasyonun ve İran’ın misillemesinin bugün 17. günü. İlk günlerde piyasa yatırımcıları ağırlıklı olarak operasyonun kısa sürede biteceği düşüncesindeydi. Ancak ilerleyen günlerde, sürecin düşünüldüğü kadar kısa sürmeyebileceği dikkate alınarak fiyatlamalar yapılmaya başlanırken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu her gün dünya ekonomisine olası etkilerine dair analizler gündemde yer aldı.

9 Mart sabahında US$ 119.50 seviyesine kadar yükselen ve sonrasında geçici olarak US$ 81 seviyesine gerileyen Brent petrol fiyatının, şimdilerde US$ 100 seviyesinin üzerinde destek bulduğu görülüyor. Cuma günü US$ 103 seviyesinden kapanan Brent petrol, operasyonun başladığı Şubat sonundan beri yaklaşık %46 arttı. Yeni haftaya başlarken Brent petrol fiyatı US$ 106 seviyesine yakın bulunuyor.

Çatışmaların başlamasıyla birlikte küresel piyasalarda yatırımcıların likit kalma isteği, Dolar’ın değer kazanmasında etkiliydi. Operasyon öncesinde swap piyasaları Fed’den bu yıl yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi olacağını fiyatlamaktaydı. Bu sabah itibarıyla 2026 yılı için toplamda sadece 24 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu durum da Dolar’ın değer kazanımında etkili oluyor. Operasyon öncesinde 1.18 seviyesinin hemen üzerinde seyreden EUR/USD paritesi, 1.14 seviyesine yaklaştı. 16 Mart sabahında EUR/USD paritesi 1.1430 seviyesine yakın seyrediyor. EUR/USD paritesinde, 1.1390, 1.1355 ve 1.1313 destek seviyeleri; 1.1480, 1.1560 ve 1.1637 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Orta Doğu'daki operasyonun etkisiyle USD/JPY paritesinin 159 seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Japonya Merkez Bankası’nın müdahale etmek için harekete geçmesinde önceleri 160 seviyesi tetikleyici eşik olarak görülüyordu. ABD-Japonya’nın ortak hareket ederek USD/JPY’ye müdahale edip etmeyeceği takip edilecek. Ancak bir müdahale yapılırsa, başarılı olup olmayacağı belirsiz. Zira Orta Doğu’daki durum devam edecek olursa, piyasalarda Dolar alımları da muhtemelen süreceği için Japon yetkilerinin müdahalesi Yen üzerinde istenilen etkiyi yaratmayabilir.

Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi halinde enflasyona ve bütçeye olası etkilerini değerlendirerek pozisyonlarını gözden geçiriyorlar ve yeni tahminler oluşturuyorlar. Nitekim operasyon başlamadan önce swap piyasaları 2026 yılında ECB’nin faiz değişikliğine gitmeyeceğini düşünürken, artık iki defa faizini artıracağını fiyatlıyor. İngiltere Merkez Bankası’ndan ise daha önce bu yıl 53 baz puanlık faiz indirimi geleceğini düşünülürken, şimdilerde 26 baz puanlık faiz artırımı olacağı fiyatlanıyor.

Merkez bankalarının faizlerine dair beklentilerdeki değişiklikler, tahvil piyasalarına belirgin şekilde yansıyor. ABD tahvil getiri eğrisinde yer alan her vadede faiz yükselişi görülüyor. Operasyonun başlamasının ardından son iki haftada ABD’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri 34 baz puan yükselerek sırasıyla %3.72’ye ve %4.28’e; 30 yıllık tahvil faizi de 29 baz puan yükselerek %4.91’e yükseldi.

Nitekim geçen hafta, tahvillerin VIX’i olarak adlandırabileceğimiz MOVE endeksi (Merrill Lynch Opsiyon Volatilite Tahmini), 95 değerini aşarak 2025 yılının Haziran ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Operasyon öncesinde bu değer 73.3 idi. MOVE endeksi, 2-5-10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvillerine ilişkin bir aylık tezgâh üstü opsiyonlardan oluşan sepetin ima edilen getiri oynaklığını ölçmekte.

Tahvil piyasalarında, diğer ülkelerin tahvil faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiciydi. 10 yıllık tahvil faizi İngiltere’de 59 baz puan yükselerek %4.82’ye, Almanya’da 34 baz puan yükselerek %2.98’e çıktı. Türkiye’nin USD cinsinden 10 yıllık tahvil faizi aynı dönemde 58 baz puanlık yükselişle %7.20’ye ulaştı.

Dolar’ın güçlü olması ve hisse senedi piyasalarındaki teminat tamamlama çağrıları nedeniyle yatırımcıların satış yapmasıyla ons altın baskı altında kalmayı sürdürdü. Bu sabah US$ 5,007 seviyesindeki altının ons fiyatında, US$ 4,957, US$ 4,910 ve US$ 4,858 destek; US$ 5,067, US$ 5,140 ve US$ 5,200 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

13 Mart itibarıyla İran’a yönelik operasyonun başlamasından beri Nikkei ve birçok Avrupa borsasında Dolar bazında düşüşler %10’u aştı. Aynı dönemde Dow Jones %4.9, S&P 500 %3.6, Nasdaq da %2.5 geriledi. BIST100 endeksi TL bazında %4.6, Dolar bazında da %5.1 değer kaybetti.

Bu hafta, ABD, İngiltere, Avrupa, Japonya, Avustralya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları başta olmak üzere birçok merkez bankası faiz kararını açıklayacak. Enflasyonla mücadele etmek için faizini %3.85’ten %4.1’e yükseltmesi beklenen Avustralya Merkez Bankası dışındaki diğer merkez bankalarının faizini sabit tutması bekleniyor.

18 Mart’ta sonuçlanacak FOMC toplantısının ardından yapılacak basın toplantısında Başkan Powell’ın değerlendirmelerinin yanı sıra “nokta grafik” ve Fed ekonomistlerinin güncel makroekonomik tahminleri de ilgiyle takip edilecek. Aralık’ta Fed, 2026 ve 2027 yıllarında birer defa faiz indirimi olacağını öngörmüştü. Başkan Powell basın toplantısında, Orta Doğu’daki durumun da etkisiyle politika belirlemenin zorluklarına değinebilir. Tahminlerde ise büyüme oranları biraz düşürülüp, enflasyon tahminleri yukarı çekilebilir. Odak noktalarından birisi olan “nokta grafik”te, daha önce 2026 için öngörülen 25 baz puanlık faiz indiriminin 2027’ye ötelendiği görülebilir.

Yurt içinde bayram nedeniyle kısa olan bu hafta, Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 yıl ve 8 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Hazine yarın da 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalelerini yapacak. Ayrıca, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl vadeli altına dayalı 6 ayda bir kira ödemeli sukuk için doğrudan satış gerçekleştirecek. 18 Mart’ta TCMB, politika faizini %37.00’de sabit tuttuğu 12 Mart tarihli PPK toplantısının özetini yayımlayacak. Geçen haftaki karar duyurusunda faiz indirimini ima eden "adımların büyüklüğü" ifadesi kaldırılırken, enflasyonda "belirgin ve kalıcı bozulma olması" durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

Orta Doğu’daki gelişmeler, küresel piyasalarda gündemin en üst sırasındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump, hafta sonu ülkelere Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olma çağrısında bulundu. Ülkelerin bu çağrıya vereceği cevaplar izlenecek. Orta Doğu’daki süreç uzadıkça, artan enerji maliyetlerinin büyüme ve enflasyon gibi ülkelerin makroekonomik verilerine olası olumsuz yansımaları yakın dönemde daha fazla konuşulur hale gelebilir.

