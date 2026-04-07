ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Küresel piyasaların odağında Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için İran’a verdiği süre TSİ 8 Nisan saat 03.00’te sona eriyor.

İran, arabulucu Pakistan aracılığıyla iletilen ateşkes şartlarını kabul etmeyi reddederken, savaşa kalıcı olarak son verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, yeniden yapılanma çalışmalarını ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için resmi garantileri talep etti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, bazı sevkiyatları Hürmüz Boğazı dışındaki limanlara yönlendirirken, Irak’ın ve Kuveyt’in ihracat kısıtlamalarıyla mücadele ettiği biliniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, bölgedeki çatışmaların halihazırda günlük 12 milyondan fazla varil petrol üretimini, yani küresel tüketimin yaklaşık %12’sini ortadan kaldırdığını tahmin ediyor.

Çatışmaların 6. haftasına girilirken, 7 Nisan sabahında Brent petrol fiyatı yaklaşık US$ 111 seviyesinde bulunuyor. Böylelikle Brent petrol fiyatı çatışmaların başlamasından beri yaklaşık %52 artmış durumda.

WTI petrolü de dün 2022 yılının Haziran ayından beri en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra bu sabah US$ 116 seviyesinin üzerine çıktı.

Nisan başından beri WTI petrol fiyatının, Brent petrol fiyatının üzerine çıkmış olduğu dikkati çekiyor.

Hafta sonu yaptığı toplantısında OPEC+, beklenildiği gibi ham petrol üretimini Mayıs’ta günlük 206 bin varil artırma kararı aldı. OPEC+ üyeleri, enerji altyapısına yönelik saldırıların ve deniz yollarındaki aksaklıkların arzı tehdit ettiğini ve oynaklığı artırdığını belirtti.

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun geçen hafta Cuma günü açıkladığı verilere göre, şubat ayında daha önce 92 bin kişilik düşüş olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi, 133 bin kişilik düşüş olarak güncellenirken, mart ayı verisi ise 178 bin kişilik artışla 65 bin olan ortalama artış beklentisinin üzerinde geldi.

Böylelikle tarım dışı istihdamda 2024 yılının aralık ayından beri en yüksek artış yaşanmış oldu. ABD’de mart ayında sağlık çalışanlarının grevinin sona ermesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte istihdam artışı beklenenden daha fazla toparlanmış görünüyor.

İşsizlik oranı da %4.4’ten %4.3’e geriledi, ancak bu durum, Şubat’ta %62 olan işgücüne katılım oranının martta %61.9’a düşmesiyle ilgili. Hatta işgücüne katılım oranının, Covid riskinin canlı olduğu 2021 yılının kasım ayından beri en düşük seviyesinde olduğunu belirtelim.

Dolayısıyla manşet veri olarak tarım dışı istihdam beklentiden iyi gelmiş olmasına karşın, bu durum aslında doğrudan işe alımlara geri dönüşten değil de şubattaki kış fırtınasının yol açtığı aksaklıklardan sonra görülen bir toparlanma olabilir.

Üstelik şimdilerde maliyet baskıları artıyor ve yüksek benzin fiyatları nedeniyle tüketicilerin harcama gücü daralıyor. Önümüzdeki aylarda daha düşük bordro rakamlarının görülmesi ihtimali de artıyor.

Dolayısıyla ne zaman biteceği belli olmayan çatışmalar ve etkisi sürebilecek olan yansımaları yüzünden ABD iş piyasası için aşağı yönlü risklerin artmakta olduğu söylenebilir.

7 Nisan sabahında yaklaşık 1.1540 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1494 ve 1.1437 destek seviyeleri; 1.1566 ve 1.1635 direnç seviyeleri olarak söylenebilir.

Altının ons fiyatı bu sabah US$ 4,656 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatında, US$ 4,603, US$ 4,577 ve US$ 4,511 destek; US$ 4,731, US$ 4,803 ve US$ 4,867 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Çatışmaların başlamasından geçen hafta sonuna kadar olan dönemde Dolar bazında S&P 500 endeksinin %4.6, DAX endeksinin %10.7 ve BIST100 endeksinin de %7 gerilediği görülüyor. Dün 13,112 seviyesinden kapanan BIST100 endeksinde, 12,981, 12,821 ve 12,608 seviyeleri destek; 13,235, 13,366 ve 13,483 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Tahvillerin VIX’i olarak değerlendirilen, 2-5-10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvillerine ilişkin bir aylık tezgâh üstü opsiyonlardan oluşan sepetin ima edilen getiri oynaklığını ölçen MOVE endeksi ise, 26 Mart’ta 115 ile 23 Nisan 2025’ten beri en yüksek seviyesini gördükten sonra 3 Nisan haftasını 81.8 değerinden tamamladı.

Yurt içinde geçen hafta Cuma günü açıklanan verilere göre Mart ayında TÜFE artışı %1.94 ile piyasanın %2.34 olan ortalama beklentisinin altında gerçekleşti. Ilımlı gıda fiyatlarının etkisiyle yıllık TÜFE artışı %31.53’ten %30.87’ye geriledi.

Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda TCMB, eşel mobil mekanizmasının tüketici fiyatları üzerinde sınırlayıcı bir etki oluştururken, vergi dışı derlenen üretici fiyatlarının küresel gelişmelerden daha fazla etkilendiğini, bu nedenle önümüzdeki dönemde üretici ve tüketici enflasyonları arasında bir ayrışma gözlenmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarına ilişkin belirsizlikler, enflasyon görünümüne yönelik risklerin artmasına neden oluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle elektrik ve doğal gaz tarifelerini yeniden düzenledi.

Elektrik tarafında mesken abone grubuna %25 oranında zam yapıldı. Doğal gaz tarifelerinde de konut tüketicileri için ortalama %25 artış yapıldı. EPDK, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildiğini de açıkladı.

TCMB’nin haftalık verilerine göre, 27 Mart tarihi itibarıyla son iki haftada uluslararası standartta altın rezervi satış ve swap işlemleriyle birlikte 820.8 tondan 702.5 tona geriledi.

Bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak mart ayı TÜFE verileri, küresel piyasalarda haftanın en ilgiyle takip edilecek verisi olacak.

Piyasanın aylık TÜFE artış beklentisi %1.00. Eğer beklentiyle uyumlu bir gerçekleşme yaşanırsa, 2022’den beri en büyük aylık artış yaşanacak ve yıllık TÜFE artışı da %2.4’ten %3.4’e yükselecek.

ABD’de benzinin ulusal ortalama perakende fiyatı 1 Mart’ta galon başına 3 Dolar’dı. Geçen hafta petrol fiyatlarındaki ani yükseliş, ABD’de benzinin ulusal ortalama perakende fiyatını üç yıldan uzun bir süredir ilk kez galon başına 4 Dolar’ın üzerine çıkardı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ise 4.5 Dolar’a ulaşma ihtimali bulunuyor. Benzinin ABD enflasyon sepetinde %3’ün üzerinde bir ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Gıdanın ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyonda ise Mart’ta aylık bazda %0.3’lük artış bekleniyor. Benzin fiyatlarındaki yükseliş, Kasım’da ara seçimler yapılacağı için ABD hükümetinin takibinde olacak. Bunun yanı sıra Cuma günkü gerçekleşmeye göre swap piyasaları Fed faizine ilişkin öngörülerinde değişikliğe gidebilir.

ABD’de perşembe günü de Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yayımlanacak. Ancak verinin Şubat ayına yani Orta Doğu’daki çatışmalar öncesine ait olması, piyasanın olası tepkisini sınırlayabilir.

Bu hafta ABD’de ayrıca, salı günü şubat ayı dayanıklı mal siparişleri, Çarşamba günü 18 Mart’ta sonuçlanan FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar, Perşembe günü Şubat ayı kişisel gelirler/harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve 2025 yılı son çeyrek GSYH büyüme verileri, cuma günü de şubat ayı dayanıklı mal siparişleri ile Nisan ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak.

Salı günü Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de mart ayı PMI hizmetler verileri yayımlanacak. Euro Bölgesi’nde çarşamba günü şubat ayı perakende satışlar ve ÜFE verileri de açıklanacak.

Bugün yurt içinde Hazine, 9 Ocak 2030 vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. Nisan’da toplam 505.4 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık Hazine, toplam 480.1 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Dolayısıyla Hazine, nisan ayında iç borç çevrim oranının %95 olmasını öngörüyor.

Henüz doğrulanmamakla birlikte basına yansıyan haberlere göre, ABD, İran ve bölgedeki ara buluculardan oluşan bir grubun olası 45 günlük bir ateşkes için koşulları görüştüğü belirtiliyor. Orta Doğu’daki gelişmeler, küresel piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

