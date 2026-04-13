ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

7 Nisan’da açıklanan ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes haberi, piyasalarda olumlu karşılanarak petrol fiyatlarında gerilemeye neden olmuştu. Hafta sonu ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ve ABD’nin İran limanlarına giriş çıkış yapan gemilere yönelik abluka uygulayacağı açıklamasının ardından ise petrol fiyatlarının ve tahvil faizlerinin yükseldiği, Dolar’ın bir miktar değer kazandığı görülüyor. Sonuçsuz kalan barış görüşmeleri sonrasında ateşkesin durumuna yönelik de piyasalarda bazı endişelerin belirdiği anlaşılıyor.

ABD ve İran arasındaki çatışmaların başlamasından beri Brent petrol fiyatı üç defa US$ 119 seviyesini aşmış, 7 Nisan’daki ateşkes açıklaması sonrasında gerileyerek US$ 90 seviyesine yaklaşmış, Cuma gününü ise US$ 95 seviyesinden tamamlamıştı. Hafta sonu yapılan görüşmelerden umulan sonucun çıkmaması nedeniyle 13 Nisan sabahında Brent petrol fiyatı US$ 102 ile Cuma kapanışına göre yaklaşık %7 yukarıda işlem görüyor.

Cuma günü 1.1723’ten kapanan ve 13 Nisan sabahında 1.1690 seviyesinde bulunan EUR/USD paritesinde, 1.1658, 1.1631 ve 1.1577 destek seviyeleri; 1.1740, 1.1773 ve 1.1830 direnç seviyeleri olarak söylenebilir. Macaristan’da yapılan dünkü seçim sonucunun, bu sabah EUR/USD paritesinde aşağı yönü sınırlayan bir unsur olduğu söylenebilir. Macaristan’da dünkü genel seçimleri 16 yıldır iktidarda olan Orbán kaybetti ve Magyar liderliğindeki TISZA Partisi, parlamentoda tek başına anayasal çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı. AB ile sık sık çatıştığı bilinen Orbán’ın yenilgisinin ardından Macaristan Forinti değer kazandı. HUF, hem USD hem de EUR karşısında 2022 yılının Şubat ayından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Bu sabah küresel tahvil faizlerinde de yükseliş yaşanıyor. Hatta Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizinin bu sabah %2.45 seviyesini aşarak 1997 yılından beri en yüksek seviyesini gördüğünü belirtelim.

Cuma günü US$ 4,750 seviyesinden kapanan ve hafta sonu görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından 13 Nisan sabahı erken saatlerde US$ 4,645 seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı, şimdilerde US$ 4,735 seviyesinde bulunuyor. Ons altında, US$ 4,693, US$ 4,658 ve US$ 4,603 seviyeleri destek; US$ 4,780, US$ 4,829 ve US$ 4,900 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Hisse senedi endekslerine bakıldığında, geçen hafta S&P 500 endeksi ve Nasdaq sırasıyla %3.6 ve %4.7 yükseldi. DAX, FTSE ve Nikkei endekslerindeki haftalık yükseliş de sırasıyla %2.8, 1.6 ve 5.2 oldu. Geçen hafta BIST100 endeksi de TL bazında %8.8, Dolar bazında %8.6 yükseldi. Küresel hisse senedi piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. BIST100 endeksinde, 13,731, 13,579 ve 13,483 seviyeleri destek; 14,037, 14,092 ve 14,260 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Ocak ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘pozitif’e yükseltmiş olan Fitch, rezervlerdeki düşüşü ve İran savaşı kaynaklı riskleri gerekçe göstererek 10 Nisan’da kredi notu görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a indirdi. Böylelikle Türkiye için kredi notu değerlendirmesi aynı olan üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun, kredi notu görünümü değerlendirmesi de eşitlenmiş oldu (kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altı ve kredi notu görünümü durağan olarak). 17 Nisan’da kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notuna yönelik değerlendirmesini açıklayabilir. Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesinin, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmediğini belirtelim.

3 Nisan haftasında TCMB’nin net uluslararası rezervleri US$ 45.66 milyara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise US$ 18.4 milyara geriledi.

Bugün yurt içinde Hazine, 12 Nisan 2028 vadeli sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Hazine’nin Salı günü de 14 Nisan 2027 vadeli ABD Doları cinsinden tahvil ile 12 Nisan 2028 vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aracılığıyla borçlanması bekleniyor.

Yeni haftanın gündeminin ilk sırasında İran-ABD görüşmelerinin yankıları ile iki ülkeden gelebilecek olası açıklamalar yer alacak.

16 Nisan’da Warsh’ın Fed Başkanlığı adaylığı için Senato Bankacılık Komitesi oturumu planlanmıştı. Ancak bu tarih ertelendi ve an itibarıyla resmen açıklanmış yeni bir tarih bulunmuyor. Ertelemenin temel nedeni olarak Warsh’ın mali ve etik bildirim belgelerinin henüz komiteye tam olarak ulaşmamış olması gösteriliyor. Komite kuralları gereği en az 5–7 gün önceden bildirim yapılması gerektiği için basına yansıyan bilgilere göre oturum için en erken olası tarih 21 Nisan 2026 haftası olarak görülüyor.

Hafta genelinde küresel tarafta açıklanacak ilk çeyrek bilanço sonuçları, veri gündemi ve IMF-Dünya Bankası toplantıları takip edilecek. ABD’li büyük bankalar ve küresel ölçekli bazı şirketler ilk çeyrek bilançolarını açıklayacak. Pazartesi günü Goldman Sachs, Salı günü JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup bilançolarını yayımlayacak. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %10’unun Cuma gününe kadar ilk çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cuma günü derlenen analist tahminlerine göre, S&P 500 endeksindeki şirket kârlarının %14’ten fazla arttığı tahmin ediliyor. Bankaların yanı sıra bu hafta küresel çapta açıklanacak büyük şirket bilançoları arasında Netflix, Johnson & Johnson, TSMC ve ASML de bulunuyor.

ABD’de bu hafta Salı günü Mart ayı ÜFE, Çarşamba günü Nisan ayı Empire imalat açıklanacak ve Fed Bej Kitap yayımlanacak. Bej Kitapta, artan şirket temkinliliğinin, zayıf istihdam eğilimlerinin ve yükselen enflasyon baskılarının öne çıkması olası. ABD’de Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile Nisan ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü yayımlanacak.

Euro Bölgesi’nde Çarşamba günü Şubat ayı sanayi üretimi, Perşembe günü Mart ayı TÜFE verileri öne çıkacak. İngiltere’de ise Perşembe günü Şubat ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak.

Çin’de Perşembe günü ilk çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Çin’in ilk çeyrekte yıldan yıla %4.8 büyüdüğü tahmin ediliyor.

Bu hafta Washington’da IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar toplantıları gerçekleştirilecek. Perşembe günü de G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları zirvesi yapılacak. Bu toplantılarda son dönemde yaşanan gelişmelerin ve küresel ekonomiye olası etkilerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD-İran konu başlıklı haber akışının, bu hafta da piyasa hareketlerindeki en belirleyici unsur olacağı söylenebilir.

