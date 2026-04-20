ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Geçen hafta Cuma günü ABD Başkanı Trump’ın, bir barış anlaşmasının yakında imzalanabileceğini söylemesi ve İran Dışişleri Bakanı’nın, Lübnan’da sağlanan ateşkesle uyumlu şekilde ticari gemilerin ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini açıklaması, piyasalarda iyimser bir hava oluştururken, Brent petrol fiyatı gerileyerek haftayı US$ 90.4 seviyesinden tamamladı. Dolar değer kaybederken, ABD tahvil faizleri geriledi, ons altın ve ons gümüş fiyatları ise yükseldi. Risk iştahının artırmasıyla birlikte teknoloji ve yazılım şirketleri öncülüğünde küresel hisse senedi endekslerinde de yükseliş görüldü.

ABD ile İran arasındaki ateşkes yarın dolacak. Hafta sonu ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan bir İran kargo gemisini ele geçirdiğini açıklamasının ve İran’ın misilleme söylemlerinin ardından ateşkes sürecine yönelik piyasalarda bazı endişeler belirirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapandığı belirtiliyor. İslamabad’da Salı günü yapılması planlanan 2. tur müzakereler için ABD heyetinin Pazartesi günü yola çıkması beklenirken, İran’ın görüşmelere katılıp katılmayacağı şu an itibarıyla net değil.

Cuma günü US$ 90.4 seviyesinden kapanan Brent petrol fiyatı, yeni haftaya başlarken US$ 96 seviyesine yakın seyrediyor. Cuma günü 1.1850 seviyesini test eden EUR/USD paritesi, 20 Nisan sabahında 1.1760 seviyesinde bulunuyor. EUR/USD paritesinde, 1.1721, 1.1678 ve 1.1637 seviyeleri destek; 1.1807, 1.1850 ve 1.1880 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Cuma günü bir ara US$ 4,889 seviyesine yükselen ve haftayı US$ 4,830 seviyesinden kapatan ons altın, bu sabah US$ 4,791 seviyesinde bulunuyor. Ons altında, US$ 4,772, US$ 4,730 ve US$ 4,663 seviyeleri destek; US$ 4,840, US$ 4,894 ve US$ 4,948 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Hisse senedi endeksleri tarafında ise geçen hafta S&P 500 endeksi ve Nasdaq sırasıyla %4.5 ve %6.8 yükseldi. DAX %4.1, Nikkei %3.1 arttı. BIST100 endeksi de geçen hafta TL bazında %3.7, Dolar bazında %3.1 yükseldi. 20 Nisan sabahında Avrupa endeksleri ve BIST100 endeksi düşüş yönünde hareket ediyor. BIST100 endeksinde, 14,316, 14,202 ve 14,089 puan seviyeleri destek; 14,588, 14,757 ve 14,905 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Geçen hafta piyasalarda gözlenen toparlanma işaretleri nedeniyle birçok ülkenin uluslararası piyasalarda tahvil ihraçlarına gittiği görüldü. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, gelişmekte olan ülkelerin bu ay ihraç ettiği Dolar ve Euro cinsinden tahvillerin hacmi, geçen yılın Nisan ayında görülen hacmin yaklaşık %200 üzerindeydi. ABD-İran çatışmaları öncesinde planlanan, ancak ertelenen tahvil borçlanmalarının, CDS primlerindeki ve borçlanma maliyetlerindeki gerileme sayesinde yeniden başladığı görülüyor.

Nitekim Türkiye’nin CDS priminin ABD-İran çatışmaları öncesindeki seviyesine gerilemesini takiben geçen hafta Hazine, yurt dışı piyasalarda USD cinsinden 5 yıllık Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraçla birlikte Hazine, 2026 yılında yurt dışı piyasalardan tahvil ihracı yoluyla yaklaşık US$ 7.9 milyarlık borçlanma yapmış oldu. Hazine’nin yurt dışı piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 2026 yılındaki toplam borçlanma öngörüsünün US$ 13 milyar olduğunu hatırlatalım.

CDS priminin çatışmalar öncesindeki seviyesine gerilemesine paralel olarak Eurobond faizlerinde de düşüş yaşandı. Faizlerin henüz çatışmalar öncesindeki seviyelerine tümüyle gerilemediğini, ancak bu durumun anlaşılabilir olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Hazine’nin geçen haftaki ihraç kararının zamanlama açısından başarılı göründüğü söylenebilir.

Bu hafta yurt içinde Hazine, Salı günü 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihraçları gerçekleştirecek. Cuma gecesi yaptığı değerlendirmede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu “BB-”, kredi notu görünümünü de “durağan” olarak teyit etti.

Yurt içinde piyasalar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan’da kapalı olacak.

29 Nisan’da sonuçlanacak FOMC toplantısı öncesinde Fed yetkilileri dış iletişimde uyguladığı karartma dönemine girdi. Ancak yine de bu hafta Fed ile ilgili haber başlıklarını görmeye devam edeceğiz, zira 21 Nisan’da Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı’na adaylığı kapsamında ABD Senatosu’nda onay oturumu yapılacak.

Warsh’ın, 13 Cumhuriyetçi ve 11 Demokrat üyeden oluşan Senato’nun Bankacılık Komitesi’nden hızlı şekilde onay alıp alamayacağı belirsiz. Çünkü Cumhuriyetçi Senatör Tillis, Adalet Bakanlığı’nın Fed’in inşaat harcamalarındaki aşımına yönelik Başkan Powell için soruşturması bitmeden Warsh için onay vermeyeceğini açıklamıştı. Eğer Tillis ikna edilemezse, oylamanın 12’ye 12 olarak kilitlenmesi mümkün. Warsh için oylamanın Bankacılık Komitesi’nden geçmesi halinde ise, süreç Genel Kurul’a taşınacak. Warsh’ın, teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarının verimliliği artırarak ABD ekonomisinin enflasyon yaratmadan daha hızlı büyümesine olanak sağlayacağı görüşünü benimsediği biliniyor. Fed’in Mart’ta uzun vadeli büyüme tahminini %1.8’den %2’ye yükseltmesi ve uzun vadeli enflasyon beklentisini değiştirmemesi, bu yaklaşımın Fed genelinde de destek bulduğuna işaret ediyor.

Küresel tarafta bu haftanın veri gündemine bakıldığında, ABD’de Salı günü yayımlanacak Mart ayı perakende satışlarının öne çıktığı söylenebilir. Ocak-Şubat döneminde olumsuz hava koşulları yüzünden baskı altında kalan otomobil satışlarının, Mart’ta toparlandığı görülüyor. Ancak piyasaların, otomobil, benzin, yapı malzemeleri ve dışarıda yeme-içme hariç olan çekirdek perakende satışlara odaklanması mümkün. ABD’de Salı günü ayrıca, Mart ayı bekleyen konut satışları verileri açıklanacak. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Nisan ayı PMI verileri, Cuma günü de Nisan ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yayımlanacak.

ABD’de Salı günü United Airlines; Çarşamba günü de Tesla, IBM ve Boeing bilançoları açıklanacak. Yurt içinde ise Çarşamba günü Arçelik’in ilk çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Euro Bölgesi’nde ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra iş dünyası ve yatırımcı anketleri takip edilecek. Salı günü Almanya’da ZEW endeksi, Perşembe günü Euro Bölgesi PMI verileri ve Cuma günü de Ifo endeksi yayımlanacak.

İngiltere’de ise Salı günü istihdam verileri açıklanacak. Kırılgan işgücü piyasasının ücret baskılarını sınırlamasıyla birlikte İngiltere’de özel sektör ücret artışlarının düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Bu da, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına karşı öne çıkan temel argümanlardan biri olmaya devam ediyor. Çarşamba günü Mart ayı TÜFE verileri yayımlanacak. Benzin fiyatlarındaki artışın da etkisiyle manşet TÜFE %3.0’ten %3.3’e yükselebilir. İngiltere’de Perşembe günü PMI, Cuma günü de perakende satışlar verileri açıklanacak.

Yurt içinde bu haftanın öne çıkan gündemi Çarşamba günkü TCMB PPK toplantısı olacak. TCMB’nin %37 olan politika faizini sabit tutması bekleniyor. Jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonda artış beklentileri eşliğinde TCMB’nin kararının yanı sıra açıklama metnindeki olası değişiklikler de piyasalarca yakından takip edilecek.

Bu hafta piyasalar, ABD-İran arasındaki ateşkes süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ve iki ülke arasında bir barış anlaşması için uygun zeminin sağlanıp sağlanmayacağına odaklanacak.

