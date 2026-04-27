ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

Yoğun gündem maddelerinin olduğu Nisan ayının son haftasına girerken, 4 başlık öne çıkıyor: Merkez bankalarının toplantıları, açıklanacak şirket bilançoları ve ekonomik veriler ile İran-ABD arasındaki gelişmeler.

Büyük merkez bankalarının bu haftaki toplantılarında faiz değişikliğine gitmeleri beklenmiyor, ancak açıklama metinlerinde ve basın toplantılarında verilecek mesajlar, piyasa hareketlerinde etkili olabilir. Salı günü Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini %0.75’te tutması bekleniyor. Swap piyasaları, Haziran’da yapılacak bir sonraki toplantıda faiz artırımına gidilmesine ise %65 olasılık tanıyor.

Çarşamba akşamı sonuçlanacak FOMC toplantısında faizin sabit bırakılması bekleniyor. Mart toplantısına ilişkin tutanaklar, FOMC üyelerinin “ezici çoğunluğunun” istihdam risklerini aşağı yönlü gördüğünü, Orta Doğu’daki gelişmelerin yol açtığı ekonomik ters rüzgârlar nedeniyle enflasyondaki ilerlemenin ise daha yavaş olabileceğini düşündüğünü ortaya koymuştu. Bu değerlendirmenin korunması ve politika faizi açısından yakın vadede bir değişiklik sinyali verilmemesi olası görünüyor.

Bu haftaki FOMC toplantısının, 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Powell’ın, başkan olarak katılacağı son toplantı olması bekleniyor. Powell’ın, Fed Yönetim Kurulu’ndaki üyeliği ise 2028’de sona eriyor. Geçen hafta Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı’nın, Fed genel merkezinin tadilat maliyetleriyle ilgili olarak Powell hakkında yürüttüğü soruşturmayı kapattığı belirtildi. Daha önce Cumhuriyetçi Senatör Tillis, Adalet Bakanlığı’nın Fed’in inşaat harcamalarındaki aşımına yönelik Başkan Powell için soruşturması bitmeden Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı için onay vermeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Cuma günkü haber, Warsh’ın görevi devralması için önemli bir engeli ortadan kaldırmış oldu. Warsh için oylamanın 29 Nisan’da yapılması bekleniyor.

Çarşamba günkü toplantısında Kanada Merkez Bankası’nın %2.25 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Çekirdek enflasyonun genel olarak hedefle uyumlu seyretmesi ve işsizlik oranının istikrar kazandığına yönelik işaretler, merkez bankasına bekleyebilme imkânı tanıyor. Swap piyasaları, yıl sonuna kadar Kanada Merkez Bankası’ndan bir defa faiz artırımı geleceğini fiyatlıyor.

Perşembe günkü ECB ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarında da faizin sabit tutulacağı düşünülüyor. Son günlerde birçok ECB yetkilisinin, yeni bilgi eksikliğini ve harekete geçme konusunda aciliyet olmadığını belirtmesi, piyasalarca faizlerin sabit tutulacağı yönünde bir işaret olarak algılanmıştı. Swap piyasaları bu yıl ECB’den 60 baz puanlık faiz artırımı geleceğini fiyatlıyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey de Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, piyasaların faiz artışlarını fiyatlamada biraz aceleci davrandığını söylemişti. Swap piyasaları BoE’den bu yıl 57 baz puanlık faiz artırımı geleceğini fiyatlıyor. Perşembe günü alınacak faiz kararına yönelik oy dağılımı, üyeler arasında görüş ayrılığı olup olmadığını anlamak açısından piyasalarda takip edilecek. İngiltere’de tahvil piyasaları üzerinde yurt içi siyasete yönelik bazı endişelerin baskı yarattığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu nedenle faiz kararının üyeler arasında görüş ayrılığı olmadan alınması, Başkan Bailey’i rahatlatabilir.

S&P 500 endeksindeki şirketlerin üçte birinden fazlası bu hafta bilançosunu açıklayacak. Açıklanacak bilançolar sadece teknoloji sektörüyle sınırlı değil, ancak “Muhteşem Yedili” olarak ifade edilen büyük teknoloji şirketlerinin beşinin bu hafta ilk çeyrek bilançolarını yayımlayacak olması yatırımcıların odağında olacak. Çarşamba günü Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta; Perşembe günü de Apple bilançosunu açıklayacak.

Yurt içinde de Pazartesi günü TAV Havalimanları’nın ve Afyon Çimento’nun; Salı günü Aselsan’ın ve Akbank’ın; Çarşamba günü Garanti BBVA’nın, Yapı Kredi’nin, Türk Traktör’ün, Türk Hava Yolları’nın ve

Çimsa’nın ilk çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Makroekonomik verilere bakıldığında ise, ABD’de gündemin oldukça yoğun olduğu görülüyor.

ABD’de Salı günü Nisan ayı tüketici güveni, Çarşamba günü Mart ayı inşaat izinleri, konut başlangıçları ve dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Perşembe günü Mart ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar, çekirdek PCE fiyat endeksi (%3.0’ten %3.2’ye geçici olarak yükselmesi bekleniyor), Öncü Endeks, Nisan ayı Chicago PMI ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Aynı gün, ilk çeyrek GSYH verileri de yayımlanacak. 2025 yılının son çeyreğinde büyüme, Ekim’de hükümetin kapanmasından olumsuz etkilenmişti. Bu yılın başında ise kamu harcamalarında gözlenen toparlanmanın yanı sıra teknolojiyle bağlantılı yatırımların güçlü artışını sürdürmesi, net dış ticaretin ciddi bir engel oluşturmaması bekleniyor. Ancak konut yatırımları büyümeyi baskı altında tutmaya devam ederken, yılın başındaki olumsuz hava koşullarının faaliyetleri sınırladığı biliniyor. Piyasanın ortalama beklentisi, ABD’de ilk çeyrek GSYH büyümesinin çeyrekten çeyreğe %2.2 olduğu yönünde. ABD’de Cuma günü de Nisan ayı PMI ve ISM imalat verileri açıklanacak.

Euro Bölgesi’nde Çarşamba günü Nisan ayı güven endeksleri yayımlanacak. Haftanın kritik verileri olan Mart ayı işsizlik oranı, Nisan ayı TÜFE ve ilk çeyrek GSYH büyüme verileri ise Perşembe günü açıklanacak. Yüksek enerji fiyatlarının da etkisiyle manşet enflasyonun yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Piyasaların odaklanacağı taraf çekirdek enflasyon olacak.

Bu hafta da, tıpkı son 8 haftada olduğu gibi ABD-İran arasındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’nın durumu ile ilgili haber akışı yakından takip edilecek. ABD Başkanı Trump, barış görüşmeleri için ABD’li yetkililerin İslamabad’a yapacağı geziyi iptal etse de, Axios’ta yer alan haberin satışları bir miktar sınırladığı görülüyor. Haberde, İran’ın önce Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine tekrar açılması konusunda bir anlaşma yapmayı, nükleer görüşmeleri daha sonraya ertelemeyi istediği belirtiliyor.

Cuma günü US$ 105.3 seviyesinden kapanan Brent petrol fiyatı, yeni haftaya başlarken US$ 107 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. 1.1734 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1682, 1.1630 ve 1.1578 seviyeleri destek; 1.1763, 1.1790 ve 1.1825 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Cuma gününü US$ 4,710 seviyesinden kapatan ons altın, bu sabah US$ 4,717 seviyesinde bulunuyor. Ons altında, US$ 4,658, US$ 4,603 ve US$ 4,541 seviyeleri destek; US$ 4,759, US$ 4,833 ve US$ 4,889 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Geçen hafta hisse senedi endeksleri tarafında, S&P 500 endeksi ve Nasdaq sırasıyla %0.55 ve %1.50 artarken, Avrupa borsaları ekside kapandı (DAX %2.3, FTSE 100 %2.7, CAC 40 %3.2 geriledi). Asya borsalarında karışık bir seyir gözlendi, Nikkei %2.1 artarken, Hang Seng %0.7 geriledi. Bayram nedeniyle kısa olan haftada BIST100 endeksi TL bazında %1.5, Dolar bazında %1.1 yükseldi. BIST100 endeksinde, 14,206, 13,952 ve 13,746 puan seviyeleri destek; 14,498, 14,616 ve 14,835 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Geçen hafta TCMB PPK toplantısında beklenildiği üzere politika faizi %37.00 seviyesinde tutulurken, O/N borçlanma ve borç verme faizleri de değişmedi. Açıklama metninde; enflasyonda ana eğilimin Nisan'da bir miktar yükseleceğine, enerji fiyatlarındaki yükselişe, ekonomik faaliyette yavaşlama olduğuna, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerinin önem taşıyacağına ve Kurul’un enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşuna değinildi.

Bu hafta yurt içinde Çarşamba günü Mart ayı işsizlik oranı ve Nisan ayı ekonomik güven endeksi, Perşembe günü Mart ayı dış ticaret verileri ile Hazine’nin Mayıs-Temmuz dönemi İç Borçlanma Stratejisi yayımlanacak. Yurt içinde kurumlar vergisini imalatçı ihracatçılar için %9’a, diğer ihracatçılar için %14’e indirilmesini de içeren, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni vergi düzenlemeleri takip edilecek.

Cuma günü Türkiye’de ve birçok ülkede, 1 Mayıs nedeniyle finansal piyasalar kapalı olacak.

