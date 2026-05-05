ING Yatırım Ekonomik Araştırmalar ve Piyasa Stratejileri Direktörlüğü'nden Pınar Uslu yazdı

ABD-İran anlaşmazlığında 10. haftaya girilirken, piyasalar bölgeden kaynaklanan arz kesintilerinin süresini yeniden fiyatlıyor. ABD’nin, bazı İran botlarını vurduğu belirtilirken, İran’ın ABD savaş gemisini vurduğuna yönelik iddialar ise ABD tarafından reddedildi. Ancak İran, komşu ülkelerdeki altyapıya yönelik saldırılarına yeniden başladı. ABD Başkanı Trump’ın, çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini ima eden açıklamaları sonrasında bugün piyasalarda rahatlama görüleceği şüpheli. Zira daha önce belirtilmiş olan tarihlerin sürekli ötelenmesi, piyasaların temkinli davranmasına neden olabilir.

30 Nisan’da gün içinde US$ 126.4 ile 2022 yılının Mart ayından beri en yüksek seviyesine çıkan Brent petrol fiyatı, bu sabah US$ 114 seviyesine yakın seyrediyor.

Hafta sonu yapılan OPEC+ toplantısında, üretim hedefinin Haziran ayı için günde 188 bin varil artırılma kararı alınırken, bu kararının sembolik olduğu söylenebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı açılmadıkça ve Basra Körfezi’nden petrol ihracatı başlamadıkça, bu artışın pratikte uygulanması mümkün olamayacak.

Her ne kadar yetkililer henüz teyit etmemiş olsa da, geçen hafta Japonya’da dövize müdahale edildiği düşünülüyor. Yetkililerin müdahale öncesindeki uyarıları ve 160.7 ile 2024 yılının Temmuz ayından beri en yüksek seviyesine çıkan USD/JPY paritesindeki 155.6 seviyesine doğru gözlenen hızlı gerileme, söz konusu müdahaleyi doğrular nitelikteydi. Müdahale tutarının yaklaşık US$ 34.5 milyar olduğu düşünülürken, 5 Mayıs sabahı itibarıyla USD/JPY paritesi 157.3 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah Avustralya Merkez Bankası beklenildiği üzere enflasyonu dizginlemek amacıyla politika faizini %4.10’dan %4.35’e yükseltti.

Geçen haftaki toplantısında FOMC ise beklenildiği üzere faiz değişikliğine gitmedi. Ancak 1992’den beri ilk kez 4 yetkili karara itiraz etti. Üyelerden Miran, 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandı. Hammack, Kashkari ve Logan ise, hedef aralığının sabit tutulmasını desteklemekle birlikte bu aşamada, açıklamada bir gevşeme eğilimi ifadesine yer verilmesini desteklemedi.

Geçen haftaki toplantılarında ECB, BoE ve BoJ da faizlerini sabit tuttu. Swap piyasaları an itibarıyla Fed’den bu yıl faiz değişimi beklemezken, yılın kalanında ECB’den 81 baz puanlık; BoE’den 74 baz puanlık; BoJ’dan da 44 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.

Orta Doğu ile ilgili haber akışının güvenli liman talebini nedeniyle Dolar’ı bir miktar desteklediği görülüyor. 5 Mayıs sabahında 1.1680 seviyesindeki EUR/USD paritesinde, 1.1647, 1.1630 ve 1.1578 destek; 1.1728, 1.1763 ve 1.1809 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Geçen hafta S&P 500 endeksi, beş hafta ile 2024 yılından beri en uzun haftalık yükseliş serisini yakaladı. ABD’de özellikle teknoloji olmak üzere şirket bilançolarının nispeten güçlü performansı, Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik endişeleri şimdilik ABD hisse senedi endeklerine yansıtmamış görünüyor.

Bu hafta küresel hisse senedi piyasalarında bilançolarını açıklayacak şirketler arasında Salı günü Advanced Micro Devices, Arista Networks, HSBC; Çarşamba günü Disney; Perşembe günü McDonald’s, Shell; Cuma günü de Toyota ve Sony bulunuyor. Bu hafta sadece S&P 500 endeksinde yer alan 100’den fazla şirketin bilançoları açıklanacak.

Yurt içinde ise Salı günü İş Bankası, Migros, Anadolu Efes, Ford Otosan, Tofaş Oto ve Brisa; Çarşamba günü Tüpraş, Sabancı Holding, Türk Telekom, Aygaz ve Medical Park; Perşembe günü Anadolu Holding, Bizim Toptan ve Doğan Holding; Cuma günü de Koç Holding ve Albaraka Türk, ilk çeyrek bilançolarını yayımlayacak.

Yeni haftanın ilk günü 14,370 puandan kapanan BIST100 endeksinde, 14,232, 14,140 ve 14,061 puan seviyeleri destek; 14,469, 14,545 ve 14,622 puan seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dün yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanlığı, ikinci çeyrekte US$ 189 milyar borçlanmayı beklediğini belirti. Bu tutar, Şubat ayındaki öngörüsüne göre US$ 79 milyar daha yüksek. Bu artışın temel nedeninin, öngörülenden daha düşük gerçekleşen net nakit akışları olduğu biliniyor. ABD Hazinesi, 3. çeyrekte de US$ 671 milyarlık borçlanma yapmayı planladığını açıkladı.

Petrol fiyatları yüzünden enflasyon endişelerinin artması, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, ons altının da baskı altında kalmasına yol açıyor. Bu sabah US$ 4,546 seviyesindeki ons altında, US$ 4,501, US$ 4,411 ve US$ 4,351 seviyeleri destek; US$ 4,627, US$ 4,702 ve US$ 4,759 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından dün yayımlanan Nisan ayı TÜFE artışı %4.18 ile piyasanın %3.30 olan ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Gıda, konut ve ulaştırma grupları, manşet enflasyonun beklentinin üzerinde gerçekleşmesindeki öne çıkan gruplardı. Yıllık TÜFE ise %30.87’den %32.37’ye yükseldi. 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu’nda TCMB’nin varsayımlarında güncellemeler yapacağına kesin gözüyle bakılırken, dünkü TÜFE gerçekleşmesi sonrasında yıl sonu TÜFE beklentilerinin %30’a doğru yaklaştırılmakta olduğu gözlendi. Bugün TCMB, Nisan ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımlayacak. Hazine ise, 10 aylık bono ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek.

5 Mayıs’ta Çin’de İşçi Bayramı, Japonya’da da Çocuklar Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Aynı gün ABD’de Mart ayı dış ticaret, yeni konut satışları, inşaat izinleri ve JOLTS İş Açılışları ile Nisan ayı PMI ve ISM hizmetler verileri yayımlanacak. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam değişimi; Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Mart ayı inşaat harcamaları açıklanacak. Ancak hem ABD’de hem de küresel piyasalarda en ilgiyle takip edilecek veri ise Cuma günkü istihdam verileri olacak. Piyasanın beklentisi tarım dışı istihdamda 65 bin kişilik yükseliş olduğu ve işsizlik oranının %4.3’te sabit kaldığı yönünde. Orta Doğu kaynaklı ekonomik sıkıntılar ortamda bulunurken, ilerleyen dönemde anlamlı istihdam artışlarının sağlanması giderek zorlaşabilir. ISM istihdam endeksleri daralmaya işaret ederken, işten çıkarmalar yüksek seyrediyor ve tüketici güveni anketleri de iş imkanlarına dair algının baskı altında kaldığını gösteriyor. ABD’de Cuma günü Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yayımlanacak. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle tüketici algısının olumsuz etkilenmesi ve harcama gücü konusundaki endişeler nedeniyle tüketici güven endeksinde yeni dip seviyesinin görülmesi olası.

Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de Çarşamba günü Nisan ayı PMI verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde Perşembe günü Mart ayı perakende satışlar verileri yayımlanacak. Hafta boyunca birçok Fed yetkilisi konuşacak. Perşembe günü İskoçya’da ve Galler’de seçmenler ulusal parlamentolarına temsilciler seçecek, İngiltere’de de yerel meclis ve belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Seçimler, Başbakan Starmer için kritik bir siyasi sınav niteliği taşırken, GBP’ye olası yansımaları izlenecek. Perşembe başlayacak ve iki gün sürecek olan BoE BEAR Konferansı kapsamında BoE ve ECB yetkilileri konuşmalar yapacak.

Piyasaların odağında, halihazırda kırılgan olarak değerlendirilen ateşkesin durumu ve ABD-İran arasındaki gelişmeler olmaya devam edecek.

